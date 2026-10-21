Și designul mult-visat, și rezistență la umiditate?! Da, le ai pe ambele dacă folosești gresia tip parchet!

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Pardoseala influențează modul în care percepi dimensiunile încăperii, felul în care se reflectă lumina, inclusiv armonia dintre mobilier, pereți și decorațiuni. Până aici totul este clar.. dar când începi să compari materialele disponibile descoperi că estetica nu este singurul criteriu important de selecție (suprafața trebuie să fie rezistentă, ușor de întreținut și potrivită pentru condițiile specifice fiecărei încăperi).

Parchetul este apreciat pentru aspectul natural și atmosfera caldă pe care o creează, însă expunerea repetată la apă reprezintă o provocare pentru anumite tipuri de pardoseli din lemn sau pe bază de lemn. În bucătărie, stropii de apă și accidentele casnice sunt inevitabile, în timp ce baia implică un nivel și mai ridicat de umiditate și contact frecvent cu apa.

O soluție care îmbină două cerințe importante pentru proprietarii de locuințe (designul și rezistența la umiditate) este gresia tip parchet, finisaj ceramic ce reproduce aspectul lemnului, păstrând avantajele practice ale gresiei.

De ce să o alegi?

Spre deosebire de materialele pe bază de lemn, plăcile ceramice nu se umflă și nu își modifică dimensiunile prin absorbția apei, avantaj ce contează în special când îți amenajezi bucătăria, baia sau holul de la intrare (spații unde pardoseala intră frecvent în contact cu încălțămintea umedă, stropii de apă sau produsele de curățenie).

Cât privește diversitatea modelelor disponibile, poți opta pentru gresie care imită stejarul deschis, nucul, lemnul albit sau esențele închise, cu o textură mai pronunțată. Unele colecții reproduc chiar și variațiile dintre scândurile naturale, astfel încât pardoseala să nu pară artificială sau monotonă.

Totodată, oferă posibilitatea de a realiza design continuu între mai multe încăperi, fără schimbări bruște de material (poți utiliza aceeași colecție în living, hol și bucătărie, obținând o amenajare coerentă).

Cu o importantă precizare: când îți alegi gresia este important să faci diferența dintre rezistența plăcii la apă și impermeabilitatea pardoselii. Plăcile din gresie porțelanată au, în general, o absorbție foarte redusă a apei, ceea ce le recomandă pentru spațiile expuse la umezeală.

Dar rezistența plăci ila apă nu înlocuiește hidroizolația necesară în zonele cu expunere directă și repetată la apă – deși o pardoseală poate avea plăci foarte puțin absorbante, apa poate pătrunde prin rosturi sau punctele sensibile ale montajului. Prin urmare, performanța finală depinde și de adeziv, materialul de rostuit, hidroizolație și calitatea execuției.

Cum alegi modelul potrivit în funcție de dimensiunea și destinația încăperii?

Orice design reușit pornește de la particularitățile spațiului pe care îl amenajezi – senzația de deschidere și luminozitate, posibilitatea de a experimenta cu nuanțe mai intense și modele de montaj elaborate. Gresia tip parchet îți oferă această flexibilitate, însă efectul final depinde de relația dintre dimensiunea plăcilor, culoarea lor și proporțiile încăperii.

Gresie tip parchet în baie = confort vizual și atenție la siguranță

Baia se numără printre încăperile în care avantajele gresiei tip parchet sunt evidente – lemnul reinterpretat prin ceramică oferă o notă primitoare unei încăperi dominate, de regulă, de suprafețe dure și obiecte sanitare.

Pentru o baie mică, plăcile în culori deschise pot crea impresia unui spațiu mai generos. Dacă vrei o amenajare contemporană poți combina gresia tip parchet cu faianță albă sau cu plăci care imită piatra. Într-o baie mai mare, utilizarea aceluiași decor ceramic pe pardoseală și pe un perete de accent poate accentua unitatea vizuală.

Gresie tip parchet în bucătărie = estetică și întreținere facilă

În bucătărie, pardoseala trebuie să reziste ritmului de utilizare intens (prepararea mesei, curățenia zilnică, mutarea scaunelor și contactul accidental cu lichidele sunt situații obișnuite). O gresie tip parchet atent aleasă îți permite să păstrezi aspectul cald al lemnului, fără să te preocupi în aceeași măsură de sensibilitatea pardoselii la stropii de apă.

Dacă ai o bucătărie deschisă către living poți folosi aceeași gresie în ambele spații (alegere ce elimină delimitarea vizuală creată de schimbarea pardoselii și face întreaga zonă să pară amplă).

Dacă preferi stilul rustic contemporan poți opta pentru plăcile cu nervuri vizibile și variații cromatice moderate, variante care se potrivesc cu mobilierul crem, rafturile deschise și detaliile ceramice artizanale.

Finisajul mat sau texturat

Gresia cu finisaj mat și nervuri discrete reproduce mai convingător caracterul pardoselii naturale decât o suprafață foarte lucioasă. În special în amenajările unde materialele sunt alese pentru aspectul autentic, finisajul contează la fel de mult ca desenul imprimat pe placă.

Dacă îți dorești o atmosferă elegantă și liniștită, un model cu textură fină și variații cromatice reduse poate fi alegerea potrivită. Pentru interiorul rustic poți prefera plăci cu noduri, fibre vizibile și contraste mai pronunțate, detalii ce adaugă personalitate, dar trebuie dozate atent, mai ales dacă ai deja mobilier decorativ sau pereți cu texturi puternice.

În zonele cu umezeală, textura are și o componentă funcțională – finisajul potrivit contribuie la o aderență mai bună, însă aspectul rugos nu reprezintă dovada unei performanțe antiderapante suficiente. Verifică întotdeauna informațiile tehnice și recomandările producătorului privind utilizarea în baie, bucătărie sau exterior.

Hidroizolația corectă

În baie, performanța pardoselii depinde în mare măsură de straturile ascunse sub gresie. Chiar dacă alegi plăci porțelanate cu absorbție redusă, apa poate pătrunde prin rosturi și prin zonele de îmbinare.

Într-o baie cu duș walk-in, hidroizolația trebuie tratată ca parte esențială a proiectului. Sunt importante racordurile dintre pardoseală și pereți, zonele din jurul scurgerilor și continuitatea stratului de protecție. În plus, panta către rigolă sau sifon trebuie proiectată și executată corect, astfel încât apa să nu rămână acumulată pe pardoseală.

Dacă renovezi o baie existentă nu presupune că înlocuirea gresiei va rezolva eventualele probleme de infiltrații; este necesară verificarea suportului și, dacă situația o impune, refacerea hidroizolației. Această etapă nu contribuie direct la estetica amenajării, dar este importantă pentru protejarea finisajelor și a structurii din spatele lor.

Gresia tip parchet se potrivește sistemelor de încălzire în pardoseală?

Această combinație poate fi potrivită pentru o baie modernă, un living sau o bucătărie deschisă. Totuși, sistemul de încălzire, adezivul, suportul și rosturile trebuie să fie compatibile, iar instalarea și punerea în funcțiune trebuie realizate conform instrucțiunilor tehnice. Nu orice lucrare permite montarea încălzirii fără modificări suplimentare, mai ales atunci când renovezi o locuință și înălțimea disponibilă a pardoselii este limitată.

Trebuie să iei în calcul și faptul că gresia poate fi percepută ca rece atunci când încălzirea nu funcționează. Dacă îți place să mergi desculț prin casă, această caracteristică poate influența alegerea pardoselii în dormitor sau în alte încăperi destinate relaxării. Un covor bine ales poate adăuga confort și poate delimita vizual o zonă de odihnă fără să ascundă complet finisajul.

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