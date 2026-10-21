  MENIU  
Home > Advertorial > Copil activ, vreme rece: cum eviți să-l îmbraci prea gros sau prea subțire

Copil activ, vreme rece: cum eviți să-l îmbraci prea gros sau prea subțire

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 21.10.2026, 17:13
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dimineața când pleacă la școală temperaturile sunt scăzute, la prânz se încălzește, iar după-amiaza cel mic vrea să alerge prin parc ca să se bucure de zilele calde de toamnă. Pentru mulți părinți sezonul de tranziție este cea mai mare provocare atunci când trebuie să pregătească ținutele zilnice pentru copii. Îți dorești ca hainele pe care le poartă să fie confortabile, dar în același timp nu vrei să sacrifici confortul termic. 

Dacă ai un copil activ căruia îi place să alerge, să se joace, să meargă pe bicicletă sau să petreacă timp în aer liber, este important să ții pasul cu nivelul lui de energie. Soluția nu este să creezi cea mai groasă ținută din dulap. Mult mai practic este să alegi haine adaptate nivelului de activitate și energie a copilului tău și să construiești o ținută în straturi.

Nevoile copiilor în sezoanele de tranziție

Un copil care aleargă zece minute simte temperatura diferit. Orice activitate generează căldură la nivelul corpului, care duce rapid la transpirație dacă cel mic poartă o ținută prea groasă. Transpirația, combinată cu o pauza o repriză de alergat prin parc, accentuează senzația de frig și disconfort. 

Tocmai de aceea, atunci când alegi o geacă de fete pentru sezonul rece nu trebuie să ții cont doar de grosimea acesteia. Contează și libertatea de mișcare pe care i-o oferă, cât de bine protejează împotriva vântului și a umezelii și cât de simplu poate fi purtată într-o ținută în straturi.

Ce i-a spus Petre Roman fiicei sale, Oana Roman, în legătură cu silueta ei. Vedeta a fost uimită de cuvintele părintelui său. „Cum a intrat pe ușă mi-a spus...”
Ce i-a spus Petre Roman fiicei sale, Oana Roman, în legătură cu silueta ei. Vedeta a fost uimită de cuvintele părintelui său. „Cum a intrat pe ușă mi-a spus...”
Recomandarea zilei

Prea gros sau prea subțire 

Prea multe haine pot fii incomode pentru un copil foarte activ, așa cum prea puține straturi duc la disconfort termic și senzație de frig. La ce trebuie să fii atent ca părinte? 

Dacă este îmbrăcat prea gros cel mic va transpira abundent, va avea părul umed la ceafă, pielea foarte caldă sau obrajii roșii. La polul opus, tremuratul, disconfortul și faptul că îți spune că îi este frig sunt indicii că ținuta este prea subțire pentru temperatura de afară. 

Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Recomandarea zilei

Geacă sau jachetă: cum alegi stratul exterior

Toamna diminețile sunt reci, în timp ce după-amiezile sunt calde. În plus, ploaia și vântul pot apărea pe neașteptate. 

O geacă de fete de toamnă este ușoară, perfectă pentru mișcare. În zilele mai calde poți combina o jachetă de fete de toamnă cu un strat intermediar, astfel încât copilul tău să își poată adapta ținuta dacă temperatura crește.

Iarna accentul cade pe confort termic. O geacă de fete de iarnă trebuie să îi ofere suficientă izolație termică și protecție împotriva temperaturilor negative. Este important să alegi modelul potrivit în funcție de croială, lungime, glugă, manșete și protecția împotriva vântului.

Straturile sau layering: secretul confortului 

Gândește și creează ținuta ca pe un sistem cu mai multe straturi. Avantajul este că se poate adapta rapid la fluctuațiile de temperatură, menținând confortul termic întreaga zi. 

Primul strat ajută la gestionarea umezelii care apare prin transpirație. Pentru activități mai intense alege piese vestimentare din materialele tehnice sintetice sau lâna merinos, care pot gestiona umezeala mai bine decât un strat de bumbac. Al doilea strat are rol de izolație. În funcție de temperatură poți alege un polar, un pulover sau o bluză călduroasă. Peste acestea adaugă stratul exterior, care protejează de frig, vânt sau precipitații.

Cum creezi ținuta de toamnă care ține pasul cu un copil activ

Rutina copiilor diferă în fiecare zi. Dincolo de mersul la școală, cei mici aleargă alături de colegi sau se opresc pentru un moment de joacă în drum spre casă. Așa că o geacă de fete groasă nu rezolvă întotdeauna problema confortului termic.

Pentru o zi de toamnă poți combina un strat de bază confortabil, un hanorac sau un polar subțire și o jachetă de fete potrivită pentru temperatura de afară. Iarna poți aplica aceeași regulă. Chiar dacă alegi o geacă de fete de iarnă cu izolație termică eficientă, adaptează celelalte straturi în funcție de activitate.  

Gândește-te la hainele pe care le poartă copilul tău ca la un sistem reglabil: strat de bază pentru gestionarea umezelii, strat intermediar pentru izolație și strat exterior pentru protecție. Într-o zi friguroasă poate avea nevoie de toate trei. Într-o după-amiază caldă are nevoie să renunțe la unul dintre straturi pentru mai mult confort.

Nu căuta cea mai groasă geacă sau jachetă de fete! Încearcă să alegi un model adaptat rutinei copilului tău și activităților pe care le practică zilnic. 

Sursa foto: Magnific.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andreea Marin, declarații rare despre viața amoroasă, la un an de la confirmarea despărțirii de Adrian Brîncoveanu: „Tot ce ar fi de făcut ar fi să aleg”
Andreea Marin, declarații rare despre viața amoroasă, la un an de la confirmarea despărțirii de Adrian Brîncoveanu: „Tot ce ar fi de făcut ar fi să aleg”
Cine e Loredana Chivu de la Asia Express 2026. Vârstă, familie, transformări, carieră și drama care i-a marcat viața
Cine e Loredana Chivu de la Asia Express 2026. Vârstă, familie, transformări, carieră și drama care i-a marcat viața
Proiecte speciale
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Vremea se schimbă în România spre finalul lunii. ANM a actualizat prognoza meteo pentru perioada 20 octombrie-16 noiembrie 2026
Vremea se schimbă în România spre finalul lunii. ANM a actualizat prognoza meteo pentru perioada 20 octombrie-16 noiembrie 2026
Avantaje
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Fetița Cristinei Cioran, internată la Terapie Intensivă. Ce a pățit micuța Ema. „Foarte repede s-a deteriorat. N-a mai putut să respire”
Fetița Cristinei Cioran, internată la Terapie Intensivă. Ce a pățit micuța Ema. „Foarte repede s-a deteriorat. N-a mai putut să respire”
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Divorț răsunător în lumea mondenă! În urmă cu câteva săptămâni pozau în cuplul perfect la un eveniment de anvergură, iar acum au anunțat despărțirea: „După zece ani minunați petrecuți împreună, am decis...
Divorț răsunător în lumea mondenă! În urmă cu câteva săptămâni pozau în cuplul perfect la un eveniment de anvergură, iar acum au anunțat despărțirea: „După zece ani minunați petrecuți împreună, am decis...
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Imagini cu Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, pe vremea când erau asistente păcătoase și aveau propria emisiune! Poze din arhivă
Imagini cu Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, pe vremea când erau asistente păcătoase și aveau propria emisiune! Poze din arhivă
Cine este Ana Maria Mocanu de la Asia Express 2026
Cine este Ana Maria Mocanu de la Asia Express 2026
Mircea Solcanu, mărturisire tulburătoare despre operația pe creier: "Nu mai lupt pentru viața asta, mă lupt cu provocări să-mi asigur sufletul"
Mircea Solcanu, mărturisire tulburătoare despre operația pe creier: "Nu mai lupt pentru viața asta, mă lupt cu provocări să-mi asigur sufletul"
Erika Isac și M.G.L s-ar fi despărțit. Semnele care i-au dat de gol
Erika Isac și M.G.L s-ar fi despărțit. Semnele care i-au dat de gol
Cum și-au împărțit Valerie Lungu și Alex Gîlcă treburile casnice: "Eu nu duc gunoiul. Alex îl duce. El îmi face plinul, el gătește. El face cumpărăturile"
Cum și-au împărțit Valerie Lungu și Alex Gîlcă treburile casnice: "Eu nu duc gunoiul. Alex îl duce. El îmi face plinul, el gătește. El face cumpărăturile"
Observator News
Fructul rezistent la secetă care a devenit o mină de aur pentru un fermier. Îi aduce câştiguri de 185.000 €/an
Fructul rezistent la secetă care a devenit o mină de aur pentru un fermier. Îi aduce câştiguri de 185.000 €/an
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Ultima oră! doliu profund în România. Actorul român a murit fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla, mesajul apropiaților e cumplit
Ultima oră! doliu profund în România. Actorul român a murit fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla, mesajul apropiaților e cumplit
Cine este Barbera Thornhill, noua ambasadoare numită de Donald Trump, și cum arăta înainte. Fotografia ei a devenit virală în câteva ore
Cine este Barbera Thornhill, noua ambasadoare numită de Donald Trump, și cum arăta înainte. Fotografia ei a devenit virală în câteva ore
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Viva.ro
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: "Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare"
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: "Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare"
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Indemnizații majorate pentru persoanele cu handicap. Ce sume pot primi lunar, în funcție de diagnostic și grad
Indemnizații majorate pentru persoanele cu handicap. Ce sume pot primi lunar, în funcție de diagnostic și grad
Remisie completă la aproape 66% dintre pacienții cu cancer. Noua imunoterapie a depășit tratamentele standard
Remisie completă la aproape 66% dintre pacienții cu cancer. Noua imunoterapie a depășit tratamentele standard
Mitropolitul Andrei a binecuvântat noua biserică din curtea Spitalului Județean Bistrița. Când va fi sfințită
Mitropolitul Andrei a binecuvântat noua biserică din curtea Spitalului Județean Bistrița. Când va fi sfințită
Horoscop zilnic,  22 octombrie 2026. Zodiile care au parte de surprize în dragoste și bani
Horoscop zilnic,  22 octombrie 2026. Zodiile care au parte de surprize în dragoste și bani
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
Ana Bodea, apariție spectaculoasă la Londra. Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
Ana Bodea, apariție spectaculoasă la Londra. Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
CSID.ro
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
Cum arată casa pe care Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au construit-o în Cluj. Ar fi investit trei milioane de euro și au ales doar materiale premium. Artista și soțul ei nu s-au uitat la bani: „Mobila este făcută toată la comandă”
Cum arată casa pe care Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au construit-o în Cluj. Ar fi investit trei milioane de euro și au ales doar materiale premium. Artista și soțul ei nu s-au uitat la bani: „Mobila este făcută toată la comandă”
Cazul impresionant al femeii care suferea de gigantomastie. Cum a ajuns de la cupa F la cupa C. „Sânii imenși deveniseră o povară!”
Cazul impresionant al femeii care suferea de gigantomastie. Cum a ajuns de la cupa F la cupa C. „Sânii imenși deveniseră o povară!”
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: puțini o mai recunosc pe blondina care făcea furori cu formele apetisante
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: puțini o mai recunosc pe blondina care făcea furori cu formele apetisante
Libertatea
66 de lei costă un kilogram de miez de nucă în Ungaria, cu 20% mai mult decât anul trecut. Cât costă în România nucile pentru cozonac
66 de lei costă un kilogram de miez de nucă în Ungaria, cu 20% mai mult decât anul trecut. Cât costă în România nucile pentru cozonac
Lepa Brena a împlinit 66 de ani. Cum a cucerit Balcanii în patru decenii de succes
Lepa Brena a împlinit 66 de ani. Cum a cucerit Balcanii în patru decenii de succes
Black Friday 2026: cu un buget mediu de 2.100 de lei, ce vor să cumpere bărbații și spre ce se orientează femeile
Black Friday 2026: cu un buget mediu de 2.100 de lei, ce vor să cumpere bărbații și spre ce se orientează femeile
Temperaturi de până la 26 de grade, dar și ploi în unele zone. Unde ajunge vântul la rafale de peste 80 km/h
Temperaturi de până la 26 de grade, dar și ploi în unele zone. Unde ajunge vântul la rafale de peste 80 km/h
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton