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Orașul de pe două continente: descoperă farmecul unei metropole fascinante

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Istanbul este genul de oraș pentru care 3-4 zile par suficiente atunci când îți rezervi vacanța, dar prea puține odată ce ai ajuns acolo. Imaginează-ți o dimineață pe malul Bosforului. Feriboturile traversează strâmtoarea, pescărușii planează deasupra apei și, în aer, se simte miros de cafea turcească proaspăt preparată în cafenele. În depărtare, cupolele moscheilor și siluetele minaretelor se profilează deasupra orașului. În câteva minute ajungi de pe un continent pe altul și, într-o singură zi, poți să descoperi urmele a două mari imperii, să vizitezi bazaruri vechi de secole și să petreci seara plimbându-te pe malul Bosforului. 

De ce este Istanbul un oraș atât de diferit?

Puține orașe îți oferă ocazia să descoperi, în numai câteva minute de mers pe jos, monumente care păstrează mărturiile unor civilizații atât de diferite. Istanbul a fost capitala Imperiului Roman de Răsărit (ulterior, Imperiul Bizantin), și apoi a Imperiului Otoman. Ambele epoci și-au lăsat amprenta asupra arhitecturii, culturii și identității sale.

  • În cartierul Sultanahmet, Hagia Sophia impresionează prin cupola monumentală, ridicată în secolul al VI-lea, în timpul împăratului Iustinian I. De-a lungul timpului, clădirea a fost biserică, moschee și muzeu, iar din 2020 funcționează din nou ca moschee.
  • La mică distanță se află Moscheea Albastră, cu cele șase minarete și interiorul decorat cu mii de plăci ceramice de Iznik. 
  • Palatul Topkapı completează această incursiune în trecut, dezvăluind o parte din viața sultanilor otomani, prin curțile sale, încăperile ceremoniale și colecțiile de obiecte prețioase.

Dincolo de frumusețea monumentelor, ceea ce surprinde este modul în care trecutul și prezentul împletesc firesc în peisajul urban. Clădirile vechi de secole fac parte din viața unui oraș animat, în care istoria se regăsește în arhitectura străzilor, în tradițiile păstrate de localnici și în atmosfera cartierelor istorice.

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Ce surprize îți rezervă străzile din Istanbul?

Dincolo de traseele turistice cunoscute, Istanbul te surprinde cu străduțe pitorești, clădiri vechi și cartiere care și-au păstrat personalitatea. 

  • În Balat, străduțele înguste urcă printre case cu fațade colorate, balcoane din fier forjat și clădiri care păstrează urmele comunităților grecești, evreiești și armene. Aici descoperi cafenele ascunse între clădirile vechi, magazine de antichități și ateliere cu obiecte lucrate manual.
  • Pe malul asiatic, Kadıköy te întâmpină cu piețe alimentare, librării, restaurante și străzi animate de localnici. Este locul potrivit să faci o pauză, să bei un ceai turcesc și să observi ritmul orașului.
  • În cartierul Galata vei descoperi o atmosferă aparte, creată de străduțele înguste, clădiri istorice și magazine cochete. Atracția principală a cartierului este Turnul Galata, de unde poți admira o panoramă spectaculoasă asupra orașului
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Ce nu trebuie să ratezi odată ajuns în Istanbul?

O vacanță în Istanbul ar fi incompletă fără câteva experiențe gastronomice. La tot pasul întâlnești vânzători de simit, covrigii turcești presărați cu susan, numai buni pentru o gustare în timpul plimbării. Pentru o masă mai consistentă, poți să alegi pide, cu diverse umpluturi, sau balık ekmek, sandvișul cu pește pentru care este cunoscută zona Eminönü. 

De asemenea, baclavaua cu fistic, künefe, servit cald, și rahatul turcesc, în zeci de combinații de arome, sunt doar câteva dintre specialitățile pe care le poți încerca. Iar o cafea turcească, preparată tradițional la ibric, completează plăcut experiența.

Pe de altă parte, Marele Bazar și Bazarul Egiptean al Mirodeniilor sunt două locuri în care poți descoperi tradiția comercială a Istanbulului. Primul impresionează prin pasajele sale acoperite și diversitatea magazinelor, în timp ce al doilea atrage vizitatorii prin aromele condimentelor, ceaiurilor și dulciurilor turcești.

De ce merită să privești orașul și dintr-o altă perspectivă?

Istanbul are un farmec aparte atunci când îl admiri de pe apele Bosforului. De pe puntea feribotului poți să admiri palatele otomane, moscheile și vechile fortificații care străjuiesc malurile strâmtorii. Priveliștea este completată de podurile care traversează strâmtoarea, legând Europa de Asia.

Mai multe idei pentru explorarea orașului poți să descoperi în ghidul de călătorie publicat de Curatorial. Însă, oricât de bine ți-ai pregăti itinerarul, orașul îți oferă și surprize, precum locurile pe care le descoperi întâmplător, străduțele care te îmbie să te abați de la un traseu stabilit și experiențele inedite care vor fi printre cele mai frumoase amintiri ale vacanței.

Foto: magnific.com

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