  MENIU  
Home > Advertorial > Centrul vechi din Satu Mare: ce merită să vezi

Centrul vechi din Satu Mare: ce merită să vezi

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Centrul vechi din Satu Mare se descoperă ușor la pas: clădiri Secession, piețe, biserici și monumente ridicate în perioade diferite se află la distanțe mici unele de altele. Turnul Pompierilor, Hotelul Dacia, Catedrala Romano-Catolică și Casa Vécsey conturează un traseu compact, potrivit pentru câteva ore. Dacă vrei să înțelegi orașul dincolo de o simplă plimbare prin centru, începe cu reperele care i-au definit arhitectura și istoria.

Piața Libertății păstrează nucleul istoric al orașului

Piața Libertății este un punct potrivit pentru începutul traseului prin centrul vechi din Satu Mare. În jurul său se concentrează clădiri reprezentative pentru evoluția orașului, iar distanțele reduse permit explorarea zonei fără mașină.

Un reper important este Hotelul Dacia, fostul Hotel Pannónia, construit la începutul secolului XX pe locul vechii primării. Edificiul a fost proiectat în stil Secession, iar fațada se remarcă prin decorațiile vegetale și stema orașului. În aripa din spate a complexului se află sala Filarmonicii „Dinu Lipatti”.

Piața oferă și acces rapid spre Turnul Pompierilor, Catedrala Romano-Catolică și Muzeul de Artă. Pentru un itinerar care depășește zona centrală, consultă ghidul despre Satu Mare obiective turistice și selectează opririle în funcție de timpul disponibil.

L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
Recomandarea zilei

Turnul Pompierilor oferă o perspectivă diferită asupra orașului

Turnul Pompierilor se află într-un mic parc din apropierea fostului Hotel Pannónia și este unul dintre simbolurile arhitecturale ale orașului. Construit în 1904, turnul avea rolul practic de a permite observarea rapidă a incendiilor. Edificiul are 45 de metri înălțime și a fost renovat în 2005.

Accesul către partea superioară presupune urcarea a 175 de trepte. De sus, centrul orașului se vede dintr-un unghi care ajută la identificarea principalelor clădiri și a structurii urbane. Dacă vrei să urci în turn, verifică programul de vizitare înainte de plecare, deoarece accesul se poate modifica în funcție de perioadă.

'Fata asta e foarte periculoasă'. Monica Tatoiu aruncă bomba despre Cristela Georgescu. Ce a spus celebra afaceristă despre soția lui Călin Georgescu. Nimeni nu se aștepta la astfel de declarații
'Fata asta e foarte periculoasă'. Monica Tatoiu aruncă bomba despre Cristela Georgescu. Ce a spus celebra afaceristă despre soția lui Călin Georgescu. Nimeni nu se aștepta la astfel de declarații
Recomandarea zilei

Catedrala Romano-Catolică definește latura estică a centrului vechi

Catedrala Romano-Catolică „Înălțarea Domnului” este unul dintre reperele care au influențat forma centrului istoric. O biserică a fost construită aici între 1786 și 1789, iar edificiul a fost extins și transformat în anii 1830, căpătând aspectul clasicist vizibil astăzi.

Cupola, timpanul și cele două turnuri dau proporție fațadei și fac edificiul ușor de recunoscut din Piața Libertății. Vizita se integrează bine într-un traseu pietonal, deoarece în imediata apropiere se află Palatul Episcopal și Casa Vécsey.

Casa Vécsey leagă arhitectura centrului de istoria orașului

În partea sud-estică a centrului vechi se află Casa Vécsey, clădire neogotică în care funcționează Muzeul de Artă. Dincolo de colecțiile muzeale, locul are o legătură directă cu un episod important din istoria regiunii.

În curtea muzeului se găsește o placă dedicată Păcii de la Satu Mare din 1711. Zona în care se află clădirea este asociată cu locul semnării tratatului care a încheiat răscoala condusă de Francisc Rákóczi al II-lea. Oprirea adaugă traseului prin centru o componentă istorică, nu doar una arhitecturală.

Palatul Episcopal continuă traseul arhitectural

La nord de Catedrala Romano-Catolică se află Palatul Episcopal, construit în mai multe etape în prima parte a secolului al XIX-lea. Clădirea completează ansamblul urban format în jurul catedralei și arată cât de importantă a fost zona pentru dezvoltarea orașului.

De aici, traseul continuă ușor pe strada 1 Decembrie 1918. În apropiere se află Catedrala Greco-Catolică „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, construită între 1932 și 1937, cu elemente de inspirație neobizantină.

Biserica cu Lanțuri extinde plimbarea spre nordul centrului

Din Piața Libertății, o scurtă deplasare spre nord duce către Biserica cu Lanțuri, unul dintre reperele comunității reformate din Satu Mare. Biserica a fost construită între 1788 și 1807 și păstrează elemente baroce. Numele provine de la gardul cu lanțuri care înconjoară edificiul.

În apropiere se află și clădirea fostului liceu reformat, ceea ce face zona potrivită pentru continuarea traseului dincolo de Piața Libertății. Plimbarea oferă astfel o imagine mai amplă asupra diversității confesionale și arhitecturale care a influențat dezvoltarea orașului.

Casa Albă aduce stilul Secession în traseul pietonal

În partea sud-vestică a centrului vechi se află Casa Albă, construită în perioada 1911–1912. Fațada în stil Secession folosește reliefuri și ornamente din faianță, alături de stema orașului.

Oprirea este utilă și pentru înțelegerea contrastului dintre centrul istoric și dezvoltările urbane ulterioare. De aici se ajunge rapid spre zona Centrului Nou, dominată de Palatul Administrativ, astfel încât traseul poate continua către arhitectura Sătmarului din a doua jumătate a secolului XX.

Centrul vechi din Satu Mare se descoperă cel mai bine la pas

Centrul vechi din Satu Mare nu cere un program încărcat pentru a deveni interesant. În câteva străzi treci de la arhitectura clasicistă la Secession și neogotic, întâlnești urmele Păcii de la Satu Mare și urci într-un turn construit pentru supravegherea incendiilor.

Pornește din Piața Libertății, lasă mașina pentru câteva ore și urmărește orașul prin clădirile sale, nu doar prin punctele marcate pe hartă. Iar dacă ai mai mult timp la dispoziție, continuă traseul dincolo de centrul vechi și descoperă celelalte locuri care dau identitate Sătmarului.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Valerie Lungu o critică pe Raluca Bădulescu: „Mai mare prefăcătorie nu există”
Valerie Lungu o critică pe Raluca Bădulescu: „Mai mare prefăcătorie nu există”
Nicoleta Nucă, despre cum a slăbit în ultimele luni. "Într-adevăr mi-am dat silința de data asta!" Trucul ei pentru a topi kilogramele nedorite
Nicoleta Nucă, despre cum a slăbit în ultimele luni. "Într-adevăr mi-am dat silința de data asta!" Trucul ei pentru a topi kilogramele nedorite
Proiecte speciale
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Figuri misterioase și o presupusă luptă pe cerul Nürnbergului. Relatarea umitoare din 1561, explicată de specialiști
Figuri misterioase și o presupusă luptă pe cerul Nürnbergului. Relatarea umitoare din 1561, explicată de specialiști
Avantaje
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Divorț răsunător în lumea mondenă! În urmă cu câteva săptămâni pozau în cuplul perfect la un eveniment de anvergură, iar acum au anunțat despărțirea: „După zece ani minunați petrecuți împreună, am decis...
Divorț răsunător în lumea mondenă! În urmă cu câteva săptămâni pozau în cuplul perfect la un eveniment de anvergură, iar acum au anunțat despărțirea: „După zece ani minunați petrecuți împreună, am decis...
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Raluca Bădulescu și Valerie, scandal de proporții. Reacția lui Maurice: "Ți-am zis că e tare în clonț"
Raluca Bădulescu și Valerie, scandal de proporții. Reacția lui Maurice: "Ți-am zis că e tare în clonț"
Mara Bănică și-a făcut o nouă intervenție estetică: „Da, da, eu sunt. M-am dus să fac o magie”
Mara Bănică și-a făcut o nouă intervenție estetică: „Da, da, eu sunt. M-am dus să fac o magie”
Cine este Daniel Chiorean de la Insula Iubirii. "E greu într-un reality să te prefaci!" Cu ce se ocupă la 35 de ani
Cine este Daniel Chiorean de la Insula Iubirii. "E greu într-un reality să te prefaci!" Cu ce se ocupă la 35 de ani
Cine este Alex Gîlcă de la Asia Express 2026. A trecut printr-o accidentare gravă la schi
Cine este Alex Gîlcă de la Asia Express 2026. A trecut printr-o accidentare gravă la schi
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gîlcă
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gîlcă
Observator News
România are zăcăminte uriaşe cu cel mai dorit metal, dar îl ignoră. Este numit "aurul lumii moderne"
România are zăcăminte uriaşe cu cel mai dorit metal, dar îl ignoră. Este numit "aurul lumii moderne"
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Ultima oră! doliu profund în România. Actorul român a murit fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla, mesajul apropiaților e cumplit
Ultima oră! doliu profund în România. Actorul român a murit fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla, mesajul apropiaților e cumplit
Cine este Barbera Thornhill, noua ambasadoare numită de Donald Trump, și cum arăta înainte. Fotografia ei a devenit virală în câteva ore
Cine este Barbera Thornhill, noua ambasadoare numită de Donald Trump, și cum arăta înainte. Fotografia ei a devenit virală în câteva ore
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Viva.ro
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: "Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare"
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: "Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare"
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Apocalipsa, programată pentru vineri, 13 noiembrie 2026. Predicția tulburătoare făcută de oamenii de știință în urmă cu 66 de ani
Apocalipsa, programată pentru vineri, 13 noiembrie 2026. Predicția tulburătoare făcută de oamenii de știință în urmă cu 66 de ani
Zodia care NU mai iartă nimic și pe nimeni. Avertismentul Alinei Bădic: „Vă pot ELIMINA din viața lor”
Zodia care NU mai iartă nimic și pe nimeni. Avertismentul Alinei Bădic: „Vă pot ELIMINA din viața lor”
Grupa de sânge care vine cu un risc mai mare de diabet! Ce au descoperit cercetătorii
Grupa de sânge care vine cu un risc mai mare de diabet! Ce au descoperit cercetătorii
Schimbări pentru stimulentul de 1.000 de lei destinat persoanelor cu dizabilități. Ce se întâmplă din 2027
Schimbări pentru stimulentul de 1.000 de lei destinat persoanelor cu dizabilități. Ce se întâmplă din 2027
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
Cine e noua actriță aleasă de Ruxandra Ion după succesul Karinei Jianu? Ea va fi protagonista noului serial de la Antena 1 și interpretează un personaj cu o poveste emoționantă! Află cine este!
Cine e noua actriță aleasă de Ruxandra Ion după succesul Karinei Jianu? Ea va fi protagonista noului serial de la Antena 1 și interpretează un personaj cu o poveste emoționantă! Află cine este!
CSID.ro
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: puțini o mai recunosc pe blondina care făcea furori cu formele apetisante
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: puțini o mai recunosc pe blondina care făcea furori cu formele apetisante
Fostă concurentă la Survivor, suspectă de cancer! A suferit deja o operație de histerectomie: „Momentul critic și de panică pentru mine a fost acela când mi s-a zis cuvântul «biopsie»”
Fostă concurentă la Survivor, suspectă de cancer! A suferit deja o operație de histerectomie: „Momentul critic și de panică pentru mine a fost acela când mi s-a zis cuvântul «biopsie»”
Narcis Bujor, mesaj cu subînțeles după scenele intime cu Bianca Iotu. Ce a transmis ispita de la „Insula Iubirii”
Narcis Bujor, mesaj cu subînțeles după scenele intime cu Bianca Iotu. Ce a transmis ispita de la „Insula Iubirii”
Siropul NATURAL care te scapă de tusea seacă. Ai nevoie de doar trei ingrediente
Siropul NATURAL care te scapă de tusea seacă. Ai nevoie de doar trei ingrediente
Libertatea
Alertă cu bombă la Liceul Teoretic „Báthory István” din Cluj-Napoca. Elevii au fost trimiși acasă, polițiștii au făcut verificări
Alertă cu bombă la Liceul Teoretic „Báthory István” din Cluj-Napoca. Elevii au fost trimiși acasă, polițiștii au făcut verificări
Cutremur în România, luni, 19 octombrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul care s-a simțit și în București
Cutremur în România, luni, 19 octombrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul care s-a simțit și în București
Lista localităților sub avertizare de vreme severă imediată: zonele din România lovite de ploi și vânt cu rafale de până la 120 km/h
Lista localităților sub avertizare de vreme severă imediată: zonele din România lovite de ploi și vânt cu rafale de până la 120 km/h
Ploi, rafale de până la 90 km/h, lapoviță și ninsori până luni noapte. ANM a emis avertizări de vreme severă în România
Ploi, rafale de până la 90 km/h, lapoviță și ninsori până luni noapte. ANM a emis avertizări de vreme severă în România
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton