Scăpările urinare la tuse râs sau sport nu trebuie ignorate

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Când este necesară evaluarea și ce opțiuni pot fi discutate

Pierderea câtorva picături de urină atunci când tușești, strănuți, râzi, alergi sau ridici o greutate poate părea o neplăcere minoră. Multe femei evită să vorbească despre acest simptom, îl pun pe seama nașterii sau îl consideră o consecință inevitabilă a menopauzei.

Scăpările urinare sunt frecvente, dar nu trebuie acceptate ca o parte normală a vieții. Ele pot avea cauze diferite, iar alegerea soluției potrivite începe cu identificarea tipului de incontinență și a factorilor care au contribuit la apariția acesteia.

De ce apar scăpările urinare la efort

Atunci când tușești, strănuți, râzi, sari sau ridici un obiect greu, presiunea din abdomen crește brusc. Dacă musculatura planșeului pelvin și structurile care susțin vezica și uretra nu compensează această presiune, poate apărea pierderea involuntară de urină.

Această situație este numită incontinență urinară de efort. Termenul efort se referă la presiunea fizică exercitată asupra vezicii, nu la stresul emoțional.

Printre factorii care pot favoriza apariția simptomelor se numără:

sarcina și nașterea;

slăbirea musculaturii planșeului pelvin;

modificările hormonale din perimenopauză și menopauză;

creșterea în greutate;

tusea persistentă;

constipația;

practicarea unor exerciții cu impact ridicat;

intervențiile chirurgicale în zona pelvină;

înaintarea în vârstă.

După naștere este frecvent dar nu inevitabil

Sarcina și nașterea pot solicita intens planșeul pelvin. Mușchii și țesuturile care susțin vezica pot rămâne slăbite, iar simptomele devin vizibile atunci când femeia tușește, ridică bebelușul, urcă scările sau încearcă să revină la sport.

În primele săptămâni după naștere, organismul trece printr-o perioadă de recuperare. Totuși, dacă scăpările persistă, se agravează sau limitează activitățile obișnuite, este indicată evaluarea medicală.

Revenirea rapidă la alergare, sărituri sau antrenamente abdominale intense nu este potrivită pentru toate femeile. În anumite situații, astfel de exerciții pot crește presiunea asupra unui planșeu pelvin care nu și-a recăpătat încă funcția.

Evaluarea poate stabili dacă este nevoie de exerciții ghidate, recuperare medicală, investigații suplimentare sau o altă formă de tratament.

Ce se schimbă la menopauză

În perimenopauză și menopauză, modificările hormonale pot influența țesuturile din zona pelvină și urinară. Unele femei observă pentru prima dată scăpări la tuse, strănut sau efort, iar altele constată că o problemă mai veche devine mai evidentă.

În aceeași perioadă pot apărea urinări frecvente, senzația bruscă și greu de controlat de a merge la toaletă, uscăciune vaginală sau disconfort intim. Aceste simptome nu au întotdeauna aceeași cauză și nu trebuie tratate automat în același mod.

Scăpările provocate de efort diferă de incontinența urinară de urgență, în care nevoia de a urina apare brusc și este dificil de amânat. Unele femei pot avea o combinație între cele două forme.

Tocmai de aceea, simptomele trebuie discutate deschis cu medicul. Faptul că au apărut după o anumită vârstă nu stabilește singur diagnosticul.

Exercițiile Kegel nu sunt întotdeauna suficiente

Exercițiile pentru planșeul pelvin pot fi utile, dar eficiența lor depinde de executarea corectă și de cauza simptomelor. Multe femei nu identifică mușchii potriviți sau contractă abdomenul, fesele și coapsele în locul planșeului pelvin.

În alte situații, problema nu este doar lipsa de forță. Pot exista durere, tensiune musculară excesivă, prolaps, o afecțiune urologică sau o problemă ginecologică ce necesită o abordare diferită. Exercițiile făcute fără evaluare pot să nu ajute și, uneori, pot accentua disconfortul.

Este util ca femeia să observe când apar scăpările, cât de des se repetă și dacă sunt asociate cu alte simptome. Un jurnal simplu al episoadelor poate oferi medicului informații importante.

Când poate fi discutată procedura Emsella

Emsella este o procedură non-invazivă care produce contracții ale musculaturii planșeului pelvin prin tehnologie electromagnetică. Ședința se desfășoară cu pacienta îmbrăcată și nu necesită o perioadă de recuperare.

Procedura poate fi luată în considerare în cazuri selectate de incontinență urinară de efort sau de slăbire a planșeului pelvin. Nu reprezintă însă o soluție universală pentru orice tip de pierdere urinară.

Înaintea începerii unui protocol, trebuie clarificate simptomele și eventualele contraindicații. Dacă există infecție urinară activă, sânge în urină, durere pelvină, prolaps cunoscut, intervenție recentă, sarcină sau anumite implanturi, este necesară evaluarea medicală.

Informațiile despre indicații, contraindicații și modul de desfășurare sunt prezentate pe pagina dedicată procedurii Emsella pentru incontinența urinară.

La Clinica Prevencia, Emsella este inclusă într-un traseu medical care poate implica ginecologie, urologie, recuperare medicală sau kinetoterapie, în funcție de simptome. Procedura este un serviciu cu plată și nu este decontată prin CAS.

Semnele pentru care trebuie să mergi la medic

Evaluarea nu trebuie amânată dacă scăpările urinare sunt însoțite de:

sânge în urină;

usturime sau durere la urinare;

infecții urinare repetate;

durere pelvină;

dificultatea de a goli vezica;

senzația de presiune sau de coborâre în zona vaginală;

sângerare după menopauză;

amorțeală sau slăbiciune apărută brusc;

pierderea controlului urinar instalată brusc.

Aceste simptome pot necesita investigații diferite și nu trebuie tratate numai prin exerciții sau proceduri pentru tonifierea musculaturii.

Chiar și în absența semnelor de alarmă, consultul este recomandat atunci când scăpările se repetă, te fac să eviți sportul, ieșirile sau contactul social ori te obligă să folosești permanent absorbante.

Cum te pregătești pentru consultație

Înainte de programare, notează timp de câteva zile:

când apar pierderile de urină;

dacă sunt provocate de tuse, râs, sport sau ridicarea unei greutăți;

dacă apare o nevoie bruscă de a merge la toaletă;

cât de des urinezi ziua și noaptea;

ce cantitate de cafea, alcool și lichide consumi;

dacă ai avut sarcini, nașteri sau intervenții în zona pelvină;

când au început simptomele și dacă s-au agravat.

Nu este recomandată reducerea excesivă a consumului de apă pentru a evita episoadele. Deshidratarea poate concentra urina și poate accentua disconfortul vezicii.

Consultații ginecologice prin CAS la Prevencia

În cadrul Clinicii Prevencia Alunișului, pacientele pot beneficia de evaluare la Dr. Ioana Negoescu, medic specialist obstetrică-ginecologie. Consultația ajută la diferențierea simptomelor legate de planșeul pelvin de problemele ginecologice care necesită o altă abordare.

Pentru pacientele asigurate sunt disponibile și consultații ginecologice prin CAS la Prevencia, pe baza unui bilet de trimitere valabil și a documentelor necesare.

Scăpările urinare nu trebuie să devină un motiv pentru renunțarea la sport, călătorii sau activitățile sociale. Primul pas este înțelegerea corectă a cauzei. După evaluare, medicul poate recomanda soluția potrivită fiecărei paciente.

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