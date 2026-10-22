Prognoză de toamnă pentru o casă primitoare: flori și detalii colorate care schimbă atmosfera

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Toamna are felul ei de a ne aduce mai mult acasă. Serile devin mai lungi și, dintr-o dată, simțim nevoia de mai multă culoare, de texturi plăcute și de câteva lucruri noi care să facă spațiul mai cald și mai personal.

O vizită la IKEA poate fi un bun punct de plecare pentru inspirație: în octombrie, noutățile de sezon se întâlnesc cu produse deja cunoscute și apreciate, pe care le poți combina cu ceea ce ai deja acasă, în stilul tău. Iar o schimbare nu trebuie să însemne neapărat un buget mare – începând cu 1 septembrie, IKEA a redus prețurile pentru o selecție extinsă de produse, în medie cu 20%, oferind și mai multe opțiuni pentru schimbări mici, dar cu un efect care va fi negreșit super apreciat.

O casă mereu înfloritoare

Imprimeurile florale sunt una dintre cele mai simple modalități de a păstra culoarea în casă atunci când peisajul de afară începe să se schimbe. Toamna aceasta, designerii IKEA vin cu propuneri curajoase care te duc cu gândul la pajiști înflorite – rozul pudrat, galbenul muștar și albastrul închis sunt culori care prind viață în materiale și texturi diferite, dar care reușesc să transforme rapid orice spațiu.

În dormitor, spre exemplu, lenjeria de pat ARENBOK cu model floral, este inspirată de macii islandezi și florile de creson. Imprimeul floral romantic este suficient pentru o schimbare de atmosferă, astfel încât să păstrezi mobilierul și obiectele care îți plac.

Te încurajăm să combini liber culorile și imprimeurile pentru a crea o atmosferă cât mai confortabilă acasă. Alege o culoare de bază și joacă-te apoi cu modelele: combină dungile cu imprimeurile florale și adaugă chiar și carouri. Pentru o experiență care implică toate simțurile, poți combina și texturi diferite. Catifeaua, flanelul și bumbacul arată foarte bine separat, dar pot fi și mai interesante împreună.

Puțină culoare și în bucătărie

Încă din primele zile de toamnă, bucătăria își recâștigă titlul de “inima casei”, iar în serile mohorâte, devine unul dintre cele mai animate locuri din casă. Și aici, câteva obiecte bine alese pot schimba atmosfera.

Oalele din fontă emailată VARDAGEN, disponibile în trei nuanțe pastelate și forme diferite, sunt prea frumoase pentru a fi ascunse în dulap. Lasă-le la vedere, pe masă sau într-o vitrină, și bucură-te de ele mult timp, mai ales că au o garanție de 15 ani.

Platourile, bolurile și cănile din colecția GRÅRÄV pun mâncarea în centrul atenției prin finisajul mat și nuanțele de verde-gri și maro. Iar aspectul rustic vine cu un plus, pot fi folosite în cuptorul cu microunde și spălate în mașina de vase.

Casa ta nu trebuie să semene cu nicio altă casă

Pe măsură ce zilele devin mai scurte, lumina și texturile pot schimba rapid atmosfera unei camere. Felinarul arămiu HÖSTAGILLE, din colecția limitată de toamnă, aduce o lumină discretă, completată de lumânarea parfumată cu aromă de dovleac și accentul său vintage. Pentru un plus de confort, covorul STOENSE, într-o nuanță neutră, echilibrează decorul și lasă culorile din încăpere să iasă în evidență.

Unele combinații sunt mai ușor de imaginat atunci când vezi culorile, texturile și materialele împreună, așa că o vizită în magazin este întotdeauna binevenită.

Toamna aceasta, vino la IKEA să explorezi noile produse alături de preferatele deja cunoscute, să descoperi idei în showroom și să alegi soluțiile care se potrivesc casei, stilului și bugetului tău.

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