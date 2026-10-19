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„GRANADA” – cu tenorul ŞTEFAN VON KORCH şi invitaţii – concert incandescent cu influențe spaniole și mexicane, pe scena Teatrului Constantin Tănase pe 23 octombrie

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.  Actualizat 19.10.2026, 17:32
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Stagiunea Musical Extravagnza face Bucureștiul să vibreze în ritmuri pasionale și pline de culoare odată cu concertul „Granada”, un mix incitant de influențe spaniole și mexicane ce se regăsesc in muzica simfonică, îmbogățind și dând culoarea registrului clasic. Gazda serii și maestru de ceremonii va fi tenorul. Ştefan von Korch, coordonatorul artistic al stagiunii, căruia i se va alătura soprana cu glas de cristal și chip parcă desprins din poveștile conchistadorilor – Oana Maria Şerban şi reputatul bariton Alexandru Constantin. Peste clapele pianului vor trece cu măiestrie degetele lui Alexandru Mihai Burcă, ale cărui interpretări vor învălui întregul spectacol în acorduri calde, bogate şi strălucitoare.

«Celebra canzonetă „Granada”, aria Toreadorului şi inconfundabila „Habanera” din opera „Carmen” de Bizet, pasaje celebre din „Bărbierul din Sevilla” dar și zglobia „Cielito Lindo” vor contura tablouri muzicale pline de eroism, pasiune și dramatism, spune tenorul gazdă al stagiunii Musical Extravaganza, Ştefan von Korch

Foto: Ștefan von Korch

Foto: Ștefan von Korch

Concertul „Granada” va insemna pentru cei prezenţi la Teatrul Tănase o experiență artistică intensă, în care tradiția clasică se împletește cu pasiunea sudului, oferind publicului o călătorie sonoră spectaculoasă, în care repertoriul clasic capătă accente fierbinți și expresive.

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Invitaţie la Vals” – 15 noiembrie – Palatul Cultural – Filarmonica Arad

Invitaţie la Vals” – 22 noiembrie – Filarmonica Paul Constantinescu – Ploieşti

Zaraza” – 27 noiembrie – Teatrul Constantin Tănase

Carmina Burana” – 9 decembrie – Cluj Napoca – Casa de Cultură a Studenţilor

Christmas Extravaganza” – 18 decembrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

Carmina Burana” – 18 februarie – Pitești – Casa de Cultură a Sindicatelor – bilete în curând

CARMINA BURANA ” – 21 februarie 2027 – Bucureşti – SALA PALATULUI

Carmina Burana” – 28 februarie – Constanţa – Casa de Cultură a Sindicatelor 

Messa da REQUIEM” (Verdi) – 15 Aprilie – Bucureşti – SALA PALATULUI

„Carmina Burana” – 15 mai – Oradea – Casa de Cultură a Sindicatelor

DESPRE SOLIŞTI

** Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă **

 Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu, Craiova şi Târgu Mureş.

 Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a fost deja prezent de la început de an pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la Filarmonica Braşov, Sibiu, Târgu Mureş şi pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,” în regia lui Andrei Şerban.

În 2025 a fost singurul solist român în concertele de mare tradiţie “Los Tres Tenores, ” din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în “Concert la Curtea Imperială,” a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu “Carmina Burana”, lucrarea sa „semnătură,” în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania .

Este vocea inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

 Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei “I Puritani,” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină.

 Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, la Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara.

 În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

 A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: “I Puritani” şi “La Sonnambula,” ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică “Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană “Traiano in Dacia.”

 În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, “Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Lobgesang” de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Auditoriumul din Zaragoza, Palatul Steri din Palermo, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava.

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele camerale au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele.  Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliștii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valoare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Primele două stagiuni Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 20 de concerte de succes, in care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: sopranele Oana Maria Şerban, Cristina Maria Oltean, Daniela Bucşan, tenorii George Vîrban, Mihai Urzicana, Andrei Mihalcea, Alin Stoica, baritonii Adrian Mărcan şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, pianistul Marius Groza şi Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon şi Orchestra Filarmonicii Piteşti – cea mai avangardistă din ţară.

Începând cu stagiunea 2026 / 2027 stagiunea Musical Extravaganza aduce în faţa publicului şi lucrări integrale – prima din ele fiind cantata „Carmina Burana”, urmată de Messa da Requiem de Giuseppe Verdi.

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