Ioana Ginghină, declarații neașteptate despre Alexandru Papadopol! „Chiar am vorbit cu el…” Ce s-a schimbat radical între ei în ultimul timp

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Toamna aceasta vine cu schimbări majore și eforturi financiare considerabile pentru Ioana Ginghină. Actrița își concentrează întreaga atenție și resursele pe fiica ei, Ruxandra, care a împlinit vârsta de 18 ani în timpul verii și se află acum în ultimul an de liceu.

Între pregătirile intense pentru examenul de Bacalaureat și admiterea la facultate, vedeta a vorbit deschis despre modul în care colaborează în prezent cu fostul ei soț, Alexandru Papadopol, dar și despre motivul pentru care a decis să amâne orice plecare în vacanță.

Părinți uniți pentru viitorul Ruxandrei

Deși despărțirea dintre Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol a fost intens mediatizată la momentul respectiv, timpul a așezat lucrurile între cei doi actori. În prezent, amândoi comunică des și se implică activ în deciziile legate de educația și parcursul profesional al fiicei lor, reușind să mențină o relație echilibrată și matură.

„Chiar am vorbit cu el, pentru că vorbim mult despre facultatea fiicei noastre… O sfătuiește, da. Sunt adulți amândoi și, în privința lui, chiar avem o perioadă bună în viața noastră, a celor trei. Pentru că s-au liniștit lucrurile și mi-aș dori ca ele să rămână așa”, a mărturisit Ioana Ginghină pentru viva.ro.

Cadoul de majorat și frica de trafic

Pe lângă pregătirea academică, Ruxandra se află și în procesul de obținere a permisului de conducere. Deși i-a cumpărat deja o mașină fiicei sale cu ocazia împlinirii celor 18 ani, actrița a preferat să nu pună presiune pe ea și să îi lase libertatea de a parcurge școala de șoferi în propriul ritm.

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„Da, mașina o are. Este în curte. Trebuie să termine școala de șoferi. I-am plătit școala de șoferi, mai are câteva ore, dar nu am bătut-o la cap cu asta. Trebuie să îți placă șofatul, nu să te bată cineva la cap. Așadar, am lăsat-o să-și facă orele în ritmul ei. Cu asta chiar nu am bătut-o la cap și nu am insistat, cum procedez cu alte lucruri, în privința ei.

Eu am plătit, dar responsabilitatea este a ei. Consider că trebuie să fii pregătit să faci acest pas. Sunt liniștită atât timp cât nu o știu în trafic, la volan. O mai văd când vine instructorul și o ia din fața casei. Nu știu cum conduce. Nu am pus-o la volan, să văd cum conduce, că nu este legal și îmi e și frică”, a explicat vedeta.

Eforturi financiare mari și vacanțe amânate

Anul acesta, prioritățile familiei s-au schimbat radical, iar călătoriile au fost trecute pe plan secund. Cheltuielile mari legate de meditațiile pentru BAC și facultate, dar și incertitudinea privind posibilele studii în străinătate ale Ruxandrei au determinat-o pe Ioana Ginghină să își gestoneze bugetul cu mare atenție.

„Nu, deocamdată nu plecăm pe nicăieri din aceleași motive: financiare. Chiar îi spuneam astăzi soțului meu că am visat azi-noapte că eram în Thailanda. Și mă gândeam, oare când mai ajungem noi în Thailanda. Este un an foarte greu pentru că se simte și la noi criza aceasta. Este un an cu meditații pentru Ruxandra și pentru Bacalaureat, dar și pentru facultate.

Și atunci nu este un an ușor din punct de vedere financiar. Și apoi fiica mea încă nici nu știe dacă vrea să plece la studii peste hotare sau dacă va rămâne aici. Deci cumva banii sunt concentrați pe studiile Ruxandrei. Oricum ea a fost mereu prioritatea noastră, dar acum chiar trebuie să facem un efort, să îi dăm ce are nevoie ca să fie acolo unde își dorește”, a concluzionat actrița.

Foto – Facebook

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