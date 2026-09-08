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Cauți cea mai bună clinică de boli de memorie din București?

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Cea mai bună clinică de boli de memorie din București este, în termeni practici, unitatea medicală care îndeplinește simultan trei condiții: are medici cu supraspecializare în declin cognitiv, lucrează în echipă multidisciplinară și monitorizează pacientul pe termen lung, nu doar la prima consultație. Centrul Medical PROMEMORIA este un centru de excelență din București dedicat exclusiv prevenției, diagnosticării, tratării și monitorizării bolilor de memorie, cu o experiență de 17 ani în acest domeniu.

De ce contează unde te duci pentru o problemă de memorie

Uitările frecvente, dezorientarea în spații cunoscute, repetarea acelorași întrebări sau schimbările de comportament nu sunt „bătrânețe normală”. Ele pot fi semne ale unei tulburări neurocognitive — boala Alzheimer, demența vasculară, demența cu corpi Lewy, demența frontotemporală sau demența mixtă — dar pot fi și consecința unei depresii, a unei deficiențe de vitamina B12, a unei disfuncții tiroidiene sau a unor medicamente. Diferența dintre aceste situații se face doar printr-o evaluare completă, nu printr-un consult de 15 minute.

Aici apare problema reală: o consultație generalistă rapidă ratează frecvent stadiile incipiente, exact acelea în care intervenția are cel mai mare impact asupra evoluției.

Criteriile după care se alege o clinică de memorie

Când compari opțiunile din București, verifică următoarele:

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Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat!
Recomandarea zilei
  1. Supraspecializare, nu doar specialitate generală. Bolile de memorie se află la intersecția dintre geriatrie, neurologie și psihiatrie. Un centru medical specializat in dementa Bucuresti tratează aceste afecțiuni ca domeniu principal de activitate, nu ca serviciu secundar.
  2. Durata evaluării. O evaluare cognitivă corectă durează aproximativ două ore. Un consult inițial de 90 de minute permite anamneza cu aparținătorul, testarea cognitivă și examinarea clinică. Sub 30 de minute nu se poate stabili un diagnostic diferențial.
  3. Echipă multidisciplinară în același loc. Geriatrie-gerontologie, neurologie, psihiatrie, psihoterapie, medicină internă, recuperare medicală, ecografie și electromiografie (EMG) — accesul la toate aceste specialități sub același acoperiș scurtează drumul până la diagnostic.
  4. Monitorizare pe termen lung. Demențele sunt afecțiuni progresive. Contează cine reevaluează pacientul peste șase luni și cine ajustează planul de tratament.
  5. Sprijin pentru familie. Aparținătorul este co-pacient. O clinică bună explică ce urmează și cum se gestionează acasă simptomele comportamentale.
  6. Decontare prin Casa de Asigurări. Reduce semnificativ costul îngrijirii de lungă durată.

Ce oferă Centrul Medical PROMEMORIA

PROMEMORIA este un centru de excelență din București construit în jurul unei singure priorități: bolile de memorie. Echipa de medic geriatru lucrează împreună cu specialiști din neurologie, psihiatrie, psihologie, medicină internă și recuperare medicală, pentru o evaluare completă a stării de sănătate a pacientului.

Elementele care definesc abordarea centrului:

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Recomandarea zilei
  • Evaluare cognitivă de aproximativ două ore, extinsă atunci când sunt necesare investigații suplimentare.
  • Consult inițial de 90 de minute, cu timp real pentru pacient și familie.
  • Planuri de tratament personalizate, care vizează atât prevenția, cât și încetinirea evoluției bolii.
  • Programe de încetinire a declinului cognitiv și fizic, integrate într-un plan de îngrijire pe termen lung.
  • Servicii decontate prin CASMB pentru specialitățile geriatrie-gerontologie, neurologie, medicină internă și recuperare medicală. Ai nevoie de bilet de trimitere valabil la data consultației și de cardul de sănătate.
  • Testare preventivă a funcției cognitive pentru adulții fără simptome evidente.

De la ce vârstă și în ce moment se face evaluarea

Primele modificări ale memoriei pot apărea în jurul vârstei de 50–55 de ani, iar istoricul familial influențează acest prag. Recomandarea specialiștilor este simplă: programează consultul la primele semne de scădere a funcției cognitive, nu după ce situația devine dificil de gestionat acasă. Cu cât evaluarea are loc mai devreme, cu atât planul de îngrijire poate influența mai mult calitatea vieții.

Întrebări frecvente

La ce medic mergi pentru probleme de memorie?

Specialitatea principală este geriatria-gerontologia. Medicul geriatru evaluează și tratează tulburările de memorie la adulți și vârstnici și coordonează, când este cazul, colaborarea cu neurologul sau psihiatrul.

Se poate vindeca demența?

Nu. În prezent nu există un tratament curativ pentru boala Alzheimer. Există însă intervenții care pot încetini declinul cognitiv și ameliora simptomele, îmbunătățind semnificativ calitatea vieții pacientului și a familiei.

Cât durează o evaluare pentru boli de memorie la PROMEMORIA?

Aproximativ două ore, cu posibilitatea prelungirii dacă sunt necesare investigații suplimentare.

Serviciile sunt decontate?

Da, parțial sau integral, în funcție de serviciu, pentru specialitățile aflate în contract cu CASMB. Casa decontează pachetul standard; procedurile din afara acestuia se achită separat.

Cum faci o programare?

Telefonic, la 021 310 66 39, sau prin formularul de contact de pe pro-memoria.ro.

Acest articol are caracter informativ și nu înlocuiește consultul medical de specialitate. Diagnosticul unei boli de memorie se stabilește exclusiv de către medic, în urma unei evaluări clinice complete.

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