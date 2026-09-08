Peste 400 de artiști și 40 de concerte transformă Floreasca într-o scenă urbană pe 11 și 12 septembrie

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Pe 11 și 12 septembrie, cartierul Floreasca găzduiește prima ediție Sound District Floreasca, un festival urban care reunește peste 400 de artiști în cadrul a peste 40 de concerte și momente muzicale desfășurate în Parcul Verdi și pe străzile cu nume de compozitori din cartier.

Mozart, Bach, Rahmaninov, Ceaikovski, Chopin sau Strauss nu se regăsesc în Floreasca doar în playlisturile iubitorilor de muzică. Numele lor apar pe plăcuțele stradale, desemnează adrese, trasee și locuri familiare pentru mii de oameni. De aici a pornit ideea Sound District Floreasca: ce-ar fi dacă muzica s-ar întoarce,

pentru două zile, pe străzile care îi poartă numele? De la operă și vioară, la alternative rock și electro Sound District Floreasca pune față în față artiști și proiecte din universuri muzicale diferite, construind un dialog între muzica clasică și cea modernă.

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc vineri, 11 septembrie, de la ora 19:30, în parcul Verdi cu un recital susținut de Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, urmat de concertul Robin and the Backstabbers, prezentat într-o formulă simfonică specială.

Programul zilei de sâmbătă, 12 septembrie, începe la ora 10:00 cu un concert al Orchestrei Colegiului Național de Muzică „George Enescu” în Parcul Verdi. Pe parcursul întregii zile, străzile cartierului Floreasca vor deveni scene pentru trupe și artiști precum Golan, Irina Sârbu, Kadjavsi, Sonoro Strings, Leyah și mulți alții.

Festivalul se va încheia cu un recital extraordinar susținut de violonistul Alexandru Tomescu și un concert al Operei Naționale București.

Lineup-ul reflectă chiar ideea din care s-a născut festivalul: muzica nu trebuie împărțită în lumi separate. Opera, opereta, muzica de cameră, jazzul, alternative rock-ul și sound-ul electronic se pot întâlni în același cartier și pot crea legături surprinzătoare între generații și publicuri diferite.

Sound District își propune astfel să scoată muzica din spațiile sale tradiționale și să o aducă mai aproape de oameni: în cartier, în aer liber și într-un format relaxat, care nu cere publicului să cunoască regulile unei săli de concert.

Participarea la toate activitățile din cadrul Sound District Floreasca este gratuită. Programul complet și informații actualizate sunt disponibile pe www.sound-district.ro și pe canalele oficiale de social media ale festivalului.

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Instagram: https://www.instagram.com/sounddistrictfloreasca?igsh=em5hczJoMTAzYTRr

TikTok:https://www.tiktok.com/@sound.district.floreasca?_r=1&_t=ZN-97phjrDS5rS

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