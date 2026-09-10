  MENIU  
Home > Advertorial > Cum alegi un cadou care nu ajunge în sertar

Cum alegi un cadou care nu ajunge în sertar

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gândește-te la cadourile pe care le-ai primit anul trecut. Nu la toate — doar la cele pe care le mai poți numi. Câte dintre ele mai fac parte din viața ta? Câte le mai porți, le-ai folosit, le mai ai la vedere prin casă? Aproape orice cadou trece testul primului minut: ambalajul, prima impresie,  zâmbetul. Foarte puține îl trec pe cel de peste un an.

Diferența dintre cele două categorii rareori ține de cât s-a plătit pe ele. Ține de altceva, mult mai puțin evident.

Majoritatea cadourilor vorbesc despre cine le-a ales

Există un tipar pe care îl repetăm aproape toți. Intrăm într-un magazin și alegem ce ne place nouă. Ce ni s-ar potrivi, ce am cumpăra pentru noi, ce corespunde gustului nostru. Rezultatul e un obiect care spune, fără să vrea: „uite ce apreciez eu”.

Divorț secret, la cel mai înalt nivel, în lumea mondenă! Celebrul cuplu și-a spus adio după 28 de ani de mariaj
Divorț secret, la cel mai înalt nivel, în lumea mondenă! Celebrul cuplu și-a spus adio după 28 de ani de mariaj
Recomandarea zilei

Persoana care îl primește simte diferența, chiar dacă nu o exprimă. Când cadoul reflectă gustul celui care dăruiește, adesea se răspunde cu un „mulțumesc” politicos. Când reflectă nevoia celui care îl primește, reacția e alta: omul se simte văzut. Iar sentimentul acela nu vine doar din obiect, ci din faptul că cineva a făcut efortul de a-l cunoaște, iar asta nu se poate imita cu buget.

De aici pornește o schimbare simplă de metodă.

Giulia are 14 ani și e fiica unui politician celebru! Toți românii îi știu pe părinții ei! Sunt faimoși și bogați amândoi, dar pe ea puțină lume a văzut-o. Îți dai seama cu cine seamănă?
Giulia are 14 ani și e fiica unui politician celebru! Toți românii îi știu pe părinții ei! Sunt faimoși și bogați amândoi, dar pe ea puțină lume a văzut-o. Îți dai seama cu cine seamănă?
Recomandarea zilei

Întrebarea care schimbă totul

În loc de „ce se oferă la o aniversare” sau „ce se dă la o casă nouă”, încearcă întrebarea asta: prin ce trece persoana acum?

Ocazia e doar calendarul. Momentul de viață e ceea ce contează cu adevărat. Două femei care își sărbătoresc ziua în aceeași săptămână pot avea nevoie de lucruri complet diferite: una tocmai a schimbat orașul și încă nu se simte acasă nicăieri, cealaltă e la al treilea an de burnout și nu-și mai amintește ce înseamnă o seară liniștită. Un cadou identic pentru amândouă e un cadou pentru niciuna.

Iată câteva situații frecvente și logica din spatele alegerii.

Cineva epuizat, cu un program care nu se mai oprește. Aici nu funcționează ideea unui obiect de admirat, ci ceva care creează o pauză. O lumânare parfumată cu uleiuri esențiale, un set de bețișoare aromate sau un bol cântător lucrat manual funcționează pentru că cer un gest: te oprești, aprinzi, asculți și se crează fereastra pentru nevoile proprii. Sunt cadouri care nu decorează un raft, ci introduc un ritual de câteva minute într-o zi care nu are niciunul.

Cineva la un început — casă nouă, job nou, o afacere de la zero. Un început e o combinație de entuziasm și nesiguranță, iar cadoul potrivit se adresează celei de-a doua. Obiectele simbolice funcționează bine aici: în tradițiile în care sunt folosite, simboluri precum arborele vieții, mandala sau Sri Yantra sunt asociate cu creșterea, echilibrul și împlinirea unui drum. Ele rămân la vedere pe birou sau în living ca o formă discretă de încurajare zilnică.

Cineva care traversează o pierdere sau o perioadă grea. Cea mai frecventă greșeală e să încerci să înveselești. Ce ajută mai mult e un obiect blând, care nu cere nimic. O decorațiune sau o bijuterie cu motiv angelic, de pildă. De asemenea, în tradiția pietrelor semiprețioase, fiecare mineral e asociat de secole cu o anumită stare — unele cu blândețea și consolarea, altele cu curajul sau limpezimea — iar o piesă în care simbolul ales și pietrele din care e lucrată merg în aceeași direcție spune ce e de spus fără să ceară un răspuns. Mesajul ei nu e „bucură-te”, ci „sunt aici”. Diferența e enormă.

Cineva care se subestimează. Sunt persoanele cărora le e greu să primească și mai greu să-și acorde valoare. Un pandantiv care vine cu o semnificație explicată — nu doar frumos, ci purtător al unui mesaj — funcționează ca o afirmație pe care nu au curajul să și-o facă singure. Fiind un obiect purtat aproape zilnic, mesajul lui nu se consumă la despachetare, ci revine constant, ani la rând.

Cineva care are nevoie să pună limite. Este vorba despre persoanele care absorb stările tuturor, care spun „da” prea des. Aici se potrivesc obiectele legate în tradiție de ideea de protecție și de spațiu propriu — turmalina neagră e cea mai cunoscută dintre ele, folosită de secole ca simbol al granițelor personale. O bijuterie purtată sau o piesă decorativă care o conține, așezată pe birou sau într-un colț al camerei, este un memento vizual: îți amintește, de câteva ori pe zi, de o hotărâre pe care ai luat-o și pe care e ușor să o uiți.

Ai putea obiecta că nevoile astea nu durează. E adevărat: oboseala trece, începutul devine rutină, perioada grea se încheie. Numai că obiectul nu rămâne în viața cuiva pentru problema pe care a însoțit-o, ci pentru altceva. Peste ani, când te uiți la el, nu-ți amintești de perioada respectivă — îți amintești că, atunci, cineva a înțeles prin ce treci. Nevoia se schimbă. Faptul că ai fost văzut nu.

Cum citești o piatră: mesaj, nu promisiune

Pietrele naturale sunt asociate de secole cu anumite calități — cuarțul roz cu blândețea și deschiderea inimii, citrinul cu încrederea și prosperitatea, turmalina neagră cu protecția și limitele, ametistul cu claritatea mentală. 

Ceea ce le face utile ca daruri e tocmai caracterul lor de limbaj. Îți permit să spui ceva delicat fără să rostești o propoziție incomodă. Cu două condiții: ca piesa să fi fost gândită în jurul unui sens, și ca destinatarul să înțeleagă ce i-ai oferit. Iată de ce, la Elvero, bijuteriile și decorațiunile lucrate manual în serii limitate pornesc de la o intenție — simbolul și pietrele din compoziție sunt alese ca să susțină aceeași idee — și vin însoțite de semnificația lor. Cadoul continuă să comunice ani la rând după momentul oferirii, tocmai pentru că poartă un sens, nu doar o formă.

Trei greșeli care se repetă

Cadoul generic. Ceva ce ar merge pentru oricine merge, de fapt, pentru nimeni. Un obiect de serie, produs în zeci de mii de exemplare, nu poate transmite atenție personală — pentru că nu a existat.

Cadoul fără traducere. Un obiect simbolic oferit fără explicație rămâne doar un obiect frumos. Dacă alegi ceva pentru semnificația lui, spune semnificația — într-un bilet, într-o frază la oferire. Fără asta, jumătate din cadou nu ajunge la destinatar.

Cadoul care cere întreținere. Ceva care obligă la efort, spațiu sau responsabilitate ajunge o povară politicoasă. Un cadou bun se integrează în viața cuiva, nu o reorganizează.

Testul, încă o dată

Înainte să cumperi, pune-ți o singură întrebare: cadoul ăsta intră în viața ei sau în sertar?

Unele obiecte rămân ani la rând — o piesă purtată aproape zilnic, o decorațiune care își găsește locul în casă sau la locul de muncă. Altele se consumă, și e perfect în regulă: o lumânare arsă până la capăt sau un set de bețișoare terminat înseamnă că darul a fost folosit, deci a contat. 

Rămâne, firește, și partea practică. Fiecare ocazie își are convențiile ei, iar între o aniversare, un botez și o casă nouă diferențele sunt reale. Cine vrea să le parcurgă pe rând, cu recomandări pentru fiecare situație, poate porni de la acest ghid complet despre cum alegi cadoul potrivit în funcție de ocazie.

Un cadou bine ales nu e o cheltuială. E o formă de atenție care rămâne.

Sursa foto: https://www.elvero.ro/

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Paparazzi i-au prins în fapt! Gestul romantic din mijlocul străzii care a dat de gol cel mai discret cuplu din showbiz
Paparazzi i-au prins în fapt! Gestul romantic din mijlocul străzii care a dat de gol cel mai discret cuplu din showbiz
Ellidy Pullin s-a logodit la 6 ani de la moartea lui Alex Pullin: „Vrea să fie blocat cu mine pentru totdeauna”
Ellidy Pullin s-a logodit la 6 ani de la moartea lui Alex Pullin: „Vrea să fie blocat cu mine pentru totdeauna”
Proiecte speciale
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Libertatea.ro
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Avantaje
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cine este „Mister Pancu”, prezentatorul Antena 1 care face furori pe TikTok. Femeile au luat cu asalt comentariile
Cine este „Mister Pancu”, prezentatorul Antena 1 care face furori pe TikTok. Femeile au luat cu asalt comentariile
Fulgy ar putea ajunge la închisoare. Fiul familiei de la Clejani riscă să fie închis pentru neplata unei amenzi
Fulgy ar putea ajunge la închisoare. Fiul familiei de la Clejani riscă să fie închis pentru neplata unei amenzi
Răzvan Bănică se mută de la Antena 1 la Pro TV. După Power Couple, actorul va putea fi urmărit într-o nouă producție
Răzvan Bănică se mută de la Antena 1 la Pro TV. După Power Couple, actorul va putea fi urmărit într-o nouă producție
Ilie Năstase contestă decizia poliției în scandalul cu soția sa. "Cum pot să o ameninț? Mie nu mi-a luat declarație nimeni!"
Ilie Năstase contestă decizia poliției în scandalul cu soția sa. "Cum pot să o ameninț? Mie nu mi-a luat declarație nimeni!"
Geta Sterp este însărcinată cu al doilea copil: „Un suflet mic vine să ne completeze familia”. Influencerița a dezvăluit sexul bebelușului
Geta Sterp este însărcinată cu al doilea copil: „Un suflet mic vine să ne completeze familia”. Influencerița a dezvăluit sexul bebelușului
Observator News
Pui prăjit gratuit pe viață de la un fast-food celebru. Condiția bizară pe care trebuie să o îndeplinești
Pui prăjit gratuit pe viață de la un fast-food celebru. Condiția bizară pe care trebuie să o îndeplinești
Libertatea pentru Femei
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Știrea zilei în televiziune! A plecat de la Antena 1 și a semnat cu PRO TV! Are un nume mare în România, îl vezi pe scenă, la TV și nimeni, dar nimeni nu se aștepta la mutarea asta
Știrea zilei în televiziune! A plecat de la Antena 1 și a semnat cu PRO TV! Are un nume mare în România, îl vezi pe scenă, la TV și nimeni, dar nimeni nu se aștepta la mutarea asta
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Redactia.ro
Florin Busuioc, dezvăluiri despre relatia cu Neti Sandu: „Împărțim aceeași căm....”
Florin Busuioc, dezvăluiri despre relatia cu Neti Sandu: „Împărțim aceeași căm....”
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
INSP avertizează asupra unui obicei tot mai frecvent. Ce se întâmplă după 65 de ani
INSP avertizează asupra unui obicei tot mai frecvent. Ce se întâmplă după 65 de ani
Pericol pentru o zodie în septembrie 2026. O decizie greșită îi poate da viața peste cap
Pericol pentru o zodie în septembrie 2026. O decizie greșită îi poate da viața peste cap
Cafeaua pe care mulți o beau zilnic fără să știe ce riscuri are. Avertisment pentru cei trecuți de 50 de ani
Cafeaua pe care mulți o beau zilnic fără să știe ce riscuri are. Avertisment pentru cei trecuți de 50 de ani
Fructul cu puternice proprietăți anticancer și antidiabet: ajută la protejarea celulelor și reduce inflamația
Fructul cu puternice proprietăți anticancer și antidiabet: ajută la protejarea celulelor și reduce inflamația
TV Mania
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Drama unei tinere de 22 de ani după un AVC! S-a trezit fără șapte ani de amintiri și convinsă că are vârsta de 5 ani
Drama unei tinere de 22 de ani după un AVC! S-a trezit fără șapte ani de amintiri și convinsă că are vârsta de 5 ani
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Libertatea
Cod galben și portocaliu de caniculă, în peste jumătate din țară. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade, apoi urmează vijelii
Cod galben și portocaliu de caniculă, în peste jumătate din țară. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade, apoi urmează vijelii
O menajeră înfometată a mușcat dintr-un măr și a rezolvat misterul unui jaf de bijuterii de 3.000.000 de dolari
O menajeră înfometată a mușcat dintr-un măr și a rezolvat misterul unui jaf de bijuterii de 3.000.000 de dolari
Zeci de români au rămas fără bani și vacanțe după ce o agenție de turism din Târgu Mureș nu le-a mai plătit cazarea. Administratorul firmei a fost arestat
Zeci de români au rămas fără bani și vacanțe după ce o agenție de turism din Târgu Mureș nu le-a mai plătit cazarea. Administratorul firmei a fost arestat
Doi castori eliberați într-o pădure din Marea Britanie au ridicat un baraj lung de 35 de metri peste un pârâu prevenind inundarea unui drum: „Este uluitor”
Doi castori eliberați într-o pădure din Marea Britanie au ridicat un baraj lung de 35 de metri peste un pârâu prevenind inundarea unui drum: „Este uluitor”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton