  MENIU  
Home > Advertorial > Plimbările lungi cu mașina în weekendurile de toamnă: Cum facem drumul mai confortabil pentru cei mici

Plimbările lungi cu mașina în weekendurile de toamnă: Cum facem drumul mai confortabil pentru cei mici

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Drumurile de weekend din timpul toamnei încep adesea cu voie bună, dar se pot schimba rapid la prima curbă. Soarele stă mai jos pe cer, iar lumina orbitoare care intră prin geamul lateral îl face pe cel mic să strângă din ochi, să se foiască sau să devină agitat. De multe ori, nemulțumirea lui nu vine din foame sau plictiseală, ci pur și simplu din cauza luminii supărătoare.

Drumurile lungi cu mașina cer puțină pregătire, însă ghidurile obișnuite se concentrează doar pe gustări și jucării, ignorând confortul vizual. Un parasolar bine ales, o pereche potrivită de ochelari de soare și un scaun auto reglat corect pot schimba complet atmosfera din mașină. Până la urmă, detaliile mici sunt cele care fac diferența, nu un portbagaj plin de obiecte inutile.

Un drum liniștit începe înainte să pornești motorul

Un copil deja obosit va tolera mult mai greu un drum lung, chiar dacă traseul i se pare lejer unui adult. Înainte de plecare, asigură-te că scaunul auto este instalat corect, centurile sunt bine reglate pe corp, iar hainele groase nu împiedică fixarea lor în siguranță. Alegerea scaunului potrivit trebuie făcută întotdeauna în funcție de vârsta, înălțimea și greutatea copilului, nu după cât de puțin spațiu ocupă pe banchetă.

Pauzele nu trebuie planificate ca într-un tabel rigid. Unii copii rezistă mai bine dacă oprirea vine înainte să apară plânsul, alții au nevoie de câteva minute imediat după plecare pentru a se obișnui cu zgomotul și mișcarea. Contează și ora. O plecare după somnul de prânz poate fi mai ușoară decât una făcută în grabă, cu copilul deja obosit.

Divorț secret, la cel mai înalt nivel, în lumea mondenă! Celebrul cuplu și-a spus adio după 28 de ani de mariaj
Divorț secret, la cel mai înalt nivel, în lumea mondenă! Celebrul cuplu și-a spus adio după 28 de ani de mariaj
Recomandarea zilei

Într-un organizator prins de spătarul scaunului poți păstra lucrurile folosite des:

  • o sticlă cu apă și un șervețel textil;
  • o carte subțire sau o jucărie moale;
  • o păturică ușoară, fără să acopere centurile;
  • un schimb de haine pentru situații neprevăzute.
Giulia are 14 ani și e fiica unui politician celebru! Toți românii îi știu pe părinții ei! Sunt faimoși și bogați amândoi, dar pe ea puțină lume a văzut-o. Îți dai seama cu cine seamănă?
Giulia are 14 ani și e fiica unui politician celebru! Toți românii îi știu pe părinții ei! Sunt faimoși și bogați amândoi, dar pe ea puțină lume a văzut-o. Îți dai seama cu cine seamănă?
Recomandarea zilei

Obiectele trebuie să fie ușor de găsit, dar să nu devină proiectile la o frânare bruscă. Jucăriile voluminoase și recipientele tari nu au ce căuta lângă copil. Pentru gustări, oprește mașina. Câteva minute în plus sunt preferabile unei situații în care copilul încearcă să mănânce în timp ce centurile îl țin nemișcat.

De exemplu: la un drum de aproximativ trei ore, poți pregăti dinainte o oprire într-un loc liniștit, o gustare care nu curge și un obiect familiar de acasă. Dacă soarele bate direct din lateral, adaugi un parasolar și ochelari de soare pentru copii. Nu este nevoie de o geantă întreagă pentru bancheta din spate. Este suficient să poți ajunge repede la ce folosește copilul cu adevărat.

Lumina puternică de pe geam poate schimba starea copilului

Toamna aduce temperaturi mai blânde, dar soarele nu dispare din ecuație. Din cauza poziției mai joase pe cer, lumina poate veni direct spre geamul lateral și poate rămâne în câmpul vizual al copilului minute la rând. Reflexiile de pe mașinile din jur, de pe asfaltul umed sau de pe suprafețele deschise la culoare fac senzația și mai neplăcută.

Unii copii devin iritați când nu pot înțelege de ce îi deranjează lumina. Își întorc capul, își duc mâinile la ochi sau cer să se oprească mașina. Nu întotdeauna problema este oboseala. Uneori, bancheta din spate este pur și simplu prea luminoasă.

O pereche adecvată de ochelari poate schimba complet atmosfera din mașină în astfel de momente. Pentru o protecție sporită și confort pe bancheta din spate, colecția KiEtLa ochelari pentru copii de pe bebepufulete oferă modele special concepute pentru cei mici, realizate din materiale extrem de flexibile și fără balamale rigide.

Dacă vrei să alegi varianta potrivită, caută modele care:

  • au protecție UV completă, menționată clar pe etichetă, nu doar lentile fumurii;
  • stau bine pe față fără să strângă tâmplele sau după urechi;
  • au rame flexibile și lentile fără margini tăioase;
  • permit copilului să privească în lateral fără să alunece la fiecare mișcare;
  • sunt păstrați într-un toc ușor de găsit, nu aruncați într-un compartiment plin.

Academia Americană de Oftalmologie recomandă verificarea protecției UV complete, inclusiv a mențiunii UV400, atunci când alegi ochelari de soare (American Academy of Ophthalmology, 2026). Culoarea foarte închisă a lentilelor nu spune, singură, cât de bine filtrează razele ultraviolete.

Pentru un copil care nu suportă ochelarii, nu insista cu forța. Parasolarul de geam poate reduce lumina fără să ceară participarea lui. Un creator de conținut descrie parasolarele auto ca pe o soluție care reduce strălucirea fără să blocheze complet priveliștea și spune că drumurile au devenit mai confortabile după folosirea lor (creator de conținut @ShopWithBrandi, YouTube, [parasolare pentru geamul mașinii](https://www.youtube.com/shorts/tpZBvHzkXto), august 2025).

Rar, dar se întâmplă: copilul acceptă ochelarii dimineața, apoi îi scoate când lumina se schimbă. De aceea, este util să ai două soluții, nu una singură.

Parasolarul reduce strălucirea, dar nu înlocuiește atenția la siguranță

Un parasolar prins pe geamul lateral poate fi una dintre cele mai simple pregătiri pentru plimbările lungi cu mașina. El reduce lumina directă care intră spre copil și poate face bancheta mai plăcută în orele în care soarele bate din lateral. Nu toate modelele se potrivesc la fel. Unele se desprind ușor, altele acoperă doar o parte din geam, iar unele pot limita vizibilitatea șoferului dacă sunt montate în locul nepotrivit.

Perdelele auto au fost apreciate chiar și într-un comentariu scurt, dar clar: „Perdelele din mașină sunt foarte utile”, a scris @carmentoronavarro6880 la un videoclip despre protecția solară pentru mașină (YouTube, [protecție solară pentru geamul mașinii](https://www.youtube.com/shorts/8ytSf6dCHR4), august 2025). Este o observație simplă. Nu promite că orice copil va dormi imediat, dar arată cât de mult poate conta reducerea luminii directe.

Înainte de plecare, verifică trei lucruri:

  • parasolarul nu atârnă peste centura scaunului;
  • nu acoperă oglinzile sau câmpul vizual al șoferului;
  • poate fi îndepărtat rapid dacă se desprinde sau încurcă accesul la copil.

Un comentariu venit de la @AndreaHädicke pune ordinea lucrurilor foarte bine: „Protecția solară contează, dar mai important este ca bebelușul să fie prins corect” (YouTube, [protecție solară pentru geamul mașinii](https://www.youtube.com/shorts/tjJbHhuzNgo), august 2026). Ochelarii și parasolarul țin de confort. Centura și scaunul auto țin de siguranță. Cele două nu trebuie confundate.

Pentru copiii mai mari, poți lăsa la îndemână ochelarii într-un buzunar lateral al organizatorului. Pentru cei mici, urmărește dacă rama se desprinde, dacă lentilele se murdăresc sau dacă ochelarii îi distrag atenția. Uneori, un parasolar bine așezat este mai potrivit decât un accesoriu purtat pe față.

Și aici apare o nuanță: reducerea luminii nu înseamnă întunecarea completă a banchetei. Copilul trebuie să poată vedea suficient cât să se simtă orientat în spațiu. Prea multă umbră poate deranja la fel de mult ca lumina directă.

Confortul din mașină se construiește din lucruri mici

Un drum plăcut nu depinde de o singură jucărie sau de un ecran pregătit în grabă. Copiii simt rapid când aerul este prea cald, când hainele îi strâng sau când lumina le intră în ochi. Pentru adulți, aceste lucruri par minore. Pentru un copil, ele pot deveni motivul pentru care fiecare kilometru pare prea lung.

Îmbracă-l în straturi ușoare, astfel încât să poți scoate o bluză fără să desfaci scaunul. Păstrează în mașină o păturică subțire și un schimb complet de haine. Aerul condiționat sau ventilația nu trebuie îndreptate direct spre față. Dacă geamul lateral se încălzește, mutarea jucăriei sau a copilului nu este soluția, mai ales când scaunul auto trebuie să rămână în poziția recomandată de producător.

O mică listă pentru bancheta din spate poate arăta așa:

  • o pereche de ochelari de soare pentru copii, verificată înainte de plecare;
  • un parasolar care se potrivește geamului lateral;
  • apă într-un recipient ușor de ținut la oprire;
  • o activitate fără piese mici, cum ar fi o carte cu imagini;
  • șervețele și un schimb de haine;
  • o pungă pentru ambalaje sau haine murdare.

Dacă alegi muzică sau povești audio, ține volumul suficient de jos încât să poți auzi copilul și traficul. Pauzele pot include puțină mișcare, mers câteva minute și aer curat. Nu transforma oprirea într-o altă rundă de grabă. Uneori, copilul are nevoie să stea pur și simplu lângă mașină, fără o activitate pregătită.

Înainte de plecare, întreabă-l ce îl deranjează de obicei: lumina, căldura, centura, lipsa apei sau plictiseala. Răspunsul poate fi surprinzător de concret. Dacă spune că soarele îl supără, testează ochelarii în curte, nu pentru prima dată pe autostradă.

Un drum liniștit nu înseamnă că nimeni nu se foiește și nu cere nimic. Înseamnă că disconfortul este observat înainte să crească. Uneori, o oprire făcută la timp schimbă mai mult decât încă o jucărie cumpărată pentru călătorie.

Bancheta din spate are nevoie de mai puțină lumină, nu de mai multe lucruri

În pregătirea unei plimbări lungi cu mașina, confortul copilului este legat de stimuli: lumină, temperatură, zgomot, haine și poziția corpului. Dacă elimini măcar unul dintre factorii care îl deranjează, drumul poate deveni mai ușor pentru toată familia.

Lumina puternică de toamnă este ușor de ignorat până când copilul începe să plângă. Un parasolar bine montat și o pereche de ochelari de soare pentru copii pot preveni această problemă fără pregătiri complicate. Totuși, accesoriile trebuie să completeze scaunul auto și centura, nu să le înlocuiască.

Poate că soluția pentru weekendul următor nu este un traseu mai scurt sau o mașină plină de obiecte noi. Poate fi doar geamul potrivit umbrit înainte de plecare. Iar dacă liniștea apare după câteva minute, merită să observi ce a făcut diferența.

Informațiile din acest articol au scop exclusiv informativ și educațional. Nu înlocuiesc consultul unui medic sau specialist. Consultați un profesionist înainte de a lua orice decizie legată de sănătatea dumneavoastră.

Surse și experiențe din comunitate:

– YouTube – @carmentoronavarro6880 – protecție solară pentru geamul mașinii – https://www.youtube.com/shorts/8ytSf6dCHR4 – august 2025

– YouTube – @AndreaHädicke – protecție solară pentru geamul mașinii – https://www.youtube.com/shorts/tjJbHhuzNgo – august 2026

– YouTube – @ShopWithBrandi – parasolare pentru geamul mașinii – https://www.youtube.com/shorts/tpZBvHzkXto – august 2025

Referințe:

– https://www.aao.org/eye-health/glasses-contacts/sun

– https://www.nhtsa.gov/equipment/car-seats-and-booster-seats

Sursa foto: pexels.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026. Tânăra trebuia inițial să fie ispită în emisiune
Cine este Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026. Tânăra trebuia inițial să fie ispită în emisiune
Sir Tom Jones, concediat de la The Voice UK: „Am fost informat abia recent”. Care au fost motivele
Sir Tom Jones, concediat de la The Voice UK: „Am fost informat abia recent”. Care au fost motivele
Proiecte speciale
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Libertatea.ro
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Avantaje
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cine este „Mister Pancu”, prezentatorul Antena 1 care face furori pe TikTok. Femeile au luat cu asalt comentariile
Cine este „Mister Pancu”, prezentatorul Antena 1 care face furori pe TikTok. Femeile au luat cu asalt comentariile
Carmen Chindriș s-a măritat în mare secret! Detaliul emoționant din ziua nunții: "Am plâns puțin!"
Carmen Chindriș s-a măritat în mare secret! Detaliul emoționant din ziua nunții: "Am plâns puțin!"
Lucruri mai puțin știute despre Maurice Munteanu. Hobby-uri, porecle și imagini nemaivăzute cu concurentul de la Asia Express
Lucruri mai puțin știute despre Maurice Munteanu. Hobby-uri, porecle și imagini nemaivăzute cu concurentul de la Asia Express
Florin Busuioc, dezvăluiri despre problemele de sănătate. "Sunt în prediabet!" Ce a mai aflat în urma controalelor amănunțite
Florin Busuioc, dezvăluiri despre problemele de sănătate. "Sunt în prediabet!" Ce a mai aflat în urma controalelor amănunțite
Cum și-a găsit Mirela Vaida copiii când s-a întors de la Asia Express: „Nu mai avea doi dinți”
Cum și-a găsit Mirela Vaida copiii când s-a întors de la Asia Express: „Nu mai avea doi dinți”
Observator News
O japoneză a transformat hârtia într-o afacere de succes în România. Produsele ei se vând cu mii de lei
O japoneză a transformat hârtia într-o afacere de succes în România. Produsele ei se vând cu mii de lei
Libertatea pentru Femei
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Breaking tragic! Fostă vedetă Playboy România, moartă subit la 46 de ani. Care a fost cauza decesului
Breaking tragic! Fostă vedetă Playboy România, moartă subit la 46 de ani. Care a fost cauza decesului
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Redactia.ro
Andreea Esca pleaca de la pupitrul STIRILOR? Vedeta a spus clar , ca sa se stie chiar de la ea ca....
Andreea Esca pleaca de la pupitrul STIRILOR? Vedeta a spus clar , ca sa se stie chiar de la ea ca....
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop 10 septembrie 2026. Ziua în care viața a patru zodii se poate schimba radical
Horoscop 10 septembrie 2026. Ziua în care viața a patru zodii se poate schimba radical
Senzația de puls în abdomen pe care nu ar trebui să o ignori. Poate anunța un anevrism
Senzația de puls în abdomen pe care nu ar trebui să o ignori. Poate anunța un anevrism
Lovitură pentru pensionarii cu handicap. Indemnizația promisă a fost amânată din nou
Lovitură pentru pensionarii cu handicap. Indemnizația promisă a fost amânată din nou
Băile termale pot fi o capcană pentru diabetici. Pericolul ascuns nu este glicemia, ci ceva ce poate duce la răni grave 
Băile termale pot fi o capcană pentru diabetici. Pericolul ascuns nu este glicemia, ci ceva ce poate duce la răni grave 
TV Mania
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
Drama unei tinere de 22 de ani după un AVC! S-a trezit fără șapte ani de amintiri și convinsă că are vârsta de 5 ani
Drama unei tinere de 22 de ani după un AVC! S-a trezit fără șapte ani de amintiri și convinsă că are vârsta de 5 ani
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
Libertatea
Scrisoarea manifest a unei mame întoarse în România, care desființează sistemul educațional: „Nu copilul e leneș, creierul lui e obosit!”
Scrisoarea manifest a unei mame întoarse în România, care desființează sistemul educațional: „Nu copilul e leneș, creierul lui e obosit!”
Un fermier lasă prunele Stanley să se strice în copaci: „La 0,45 euro/kg nici măcar nu le culeg”, spune italianul
Un fermier lasă prunele Stanley să se strice în copaci: „La 0,45 euro/kg nici măcar nu le culeg”, spune italianul
Managerul unui supermarket a intrat pe internet în timpul programului de 7.685 de ori în 25 de zile și a fost concediat
Managerul unui supermarket a intrat pe internet în timpul programului de 7.685 de ori în 25 de zile și a fost concediat
Fructele cele mai dragi românilor se vor coace, dar atrag șobolani și șerpi: cum poți preveni invazia
Fructele cele mai dragi românilor se vor coace, dar atrag șobolani și șerpi: cum poți preveni invazia
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton