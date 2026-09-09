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Investigații medicale oferite gratuit pentru femeile din Sibiu

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Fundația Renașterea, cu sprijinul NEPI Rockcastle, lansează campania națională „Prevenția Salvează Vieți”

Fundația Renașterea, cu sprijinul NEPI Rockcastle, Shopping City Sibiu și al Rețetei de Sănătate Regina Maria, lansează campania națională

„Prevenția Salvează Vieți”

un demers dedicat informării femeilor și oferirii de investigații gratuite: teste HPV și mamografii pentru depistarea precoce a cancerelor de sân și de col uterin.

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Campania debutează la Sibiu, în perioada 12–25 septembrie, unde Unitățile Mobile ale Fundației Renașterea vor fi amplasate în zona pietonală din cadrul Shopping City Sibiu.

Mesajul campaniei este simplu și esențial: prevenția nu trebuie amânată, iar accesul la investigații medicale poate salva vieți.

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Lansarea campaniei naționale „Prevenția Salvează Vieți” va avea loc pe 12 septembrie, de la ora 10:00, la Shopping City Sibiu – zona Info Point, printr-un eveniment găzduit de Andreea Esca, Ambasadorul Fundației Renașterea.

Evenimentul marchează startul caravanei naționale de prevenție, care va ajunge, pe parcursul unui an, în 10 orașe din România și va oferi femeilor acces gratuit la teste HPV și mamografii.

Prevenția ajunge mai aproape de femei

În cadrul campaniei pot fi realizate: testul HPV – destinat femeilor cu vârsta de peste 18 ani, cu respectarea condițiilor de recoltare; mamografie – destinată femeilor cu vârsta de peste 40 de ani, în baza unei recomandări de la medicul de familie sau medicul specialist.

Investigațiile sunt oferite gratuit în limita programărilor disponibile.

Femeile din Sibiu se pot programa prin telefon la numărul: 0756 713 652 sau pe www.fundatiarenasterea.ro și pot efectua testarea în perioada 12 – 25 septembrie, de luni până sâmbătă, între orele 10:00 – 18:00, teste HPV și între orele 10:00 – 16:00, pentru mamografii.  

Testele HPV recoltate vor fi procesate în laboratoarele Rețelei de Sănătate Regina Maria, recunoscute drept primele laboratoare din țară acreditate pentru utilizarea inteligenței artificiale în validarea rezultatelor, în timp ce mamografiile vor fi interpretate de către medici specialiști din cadrul rețelei.

Testul HPV poate depista infecția cu tipuri de HPV care pot duce, în timp, la apariția cancerului de col uterin. Dacă infecția sau modificările celulare sunt descoperite la timp, acestea pot fi urmărite și tratate înainte să evolueze către cancer. Cu cât este depistat mai devreme, cu atât șansele de prevenire a cancerului de col uterin sunt mai mari.

Mamografia este o investigație imagistică utilizată pentru depistarea precoce a cancerului de sân și poate identifica modificări suspecte înainte ca acestea să fie observate prin simptome sau prin palpare. În cadrul campaniei, mamografiile sunt oferite femeilor cu vârsta de peste 40 de ani, în baza unei recomandări de la medicul de familie sau medicul specialist.

Fundația Renașterea invită toate femeile din Sibiu să se programeze și să își acorde timpul necesar pentru propria sănătate. Pentru că un test făcut la timp poate schimba un destin.

Prevenția Salvează Vieți.

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Despre Fundația Renașterea

Înființată în anul 2001, Fundația Renașterea este o organizație de utilitate publică dedicată promovării sănătății femeilor, prevenției și depistării precoce a cancerului de sân și a cancerului de col uterin. Prin proiectele și programele sale, Fundația Renașterea urmărește să faciliteze accesul femeilor la informație, prevenție și servicii medicale, inclusiv în comunitățile în care accesul la screening este mai dificil. Pentru mai multe informații, vizitați www.fundatiarenasterea.ro 

Despre NEPI Rockcastle 

NEPI Rockcastle este al treilea cel mai mare proprietar de centre comerciale listat la bursă din Europa, raportat la valoarea portofoliului, și cel mai mare proprietar, dezvoltator și operator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est. Portofoliul său de peste 8 miliarde de euro cuprinde 60 de proprietăți situate în opt țări din regiune. Compania este lider de piață în România și Polonia (cele mai mari două piețe din portofoliul NEPI Rockcastle) și deține centre comerciale în Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Croația, Republica Cehă și Lituania.

NEPI Rockcastle își accelerează dezvoltarea printr-un program investițional de 795 milioane de euro, completat de achiziții strategice. În 2024, NEPI Rockcastle a finalizat achizițiile Magnolia Park (Wroclaw) și Silesia City Center (Katowice) ambele în Polonia, în valoare totală de aproximativ 760 milioane euro.

NEPI Rockcastle beneficiază de două avantaje strategice cheie – portofoliul său unic de spații de retail din Europa Centrală și de Est, creat în ultimii 18 ani, și echipa de peste 690 de specialiști cu un know-how unic în domeniu. 

Pentru mai multe informații, vizitați www.nepirockcastle.com

Foto credit: Fundația Renașterea

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