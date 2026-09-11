Ce se ascultă la nunți în 2026? Stilurile muzicale care umplu ringul de dans

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Ce face diferența dintre o nuntă frumoasă și una despre care invitații vorbesc și a doua zi? De multe ori, muzica. În 2026, mirii nu mai caută neapărat un singur stil, ci acel mix care îi reprezintă și care îi face pe invitați să lase masa pentru ringul de dans.

Playlistul pornește, desigur, de la preferințele cuplului, însă trebuie să țină cont și de invitați. La aceeași nuntă se întâlnesc generații și gusturi diferite, așa că secretul unei petreceri animate este varietatea. Hituri actuale, melodii nostalgice, folclor, latino sau piese internaționale pot conviețui foarte bine atunci când sunt dozate inspirat.

În etapa de organizare, mirii pot folosi platforma Cercul Mireselor, unde găsesc furnizori din domeniul nunților și recenzii care îi pot ajuta să compare mai ușor opțiunile înainte de eveniment.

Pop, dance și latino – rețeta pentru un ring mereu în mișcare

Pop-ul și dance-ul sunt alegeri sigure pentru momentele în care petrecerea trebuie să prindă viteză. Iar asta nu înseamnă doar piesele momentului. Melodiile cunoscute din anii 2000 și 2010, disco sau hiturile reinterpretate au un avantaj important: îi fac pe invitați să recunoască refrenul din primele secunde.

Nostalgia este, de altfel, unul dintre ingredientele care funcționează excelent la nunți. O piesă asociată cu anii de liceu sau cu primele petreceri poate scoate pe ring un grup întreg de prieteni.

Pentru un plus de energie, intră în scenă ritmurile latino. Reggaeton, salsa, bachata sau pop-ul cu influențe latino pot schimba instantaneu atmosfera. Important este ca seturile să nu devină prea lungi. Un DJ sau o trupă cu experiență observă reacția invitaților și schimbă registrul înainte ca ringul să înceapă să se golească.

Folclorul rămâne la petrecere, dar primește un aer actual

O horă reușită are încă puterea de a aduna laolaltă bunici, părinți și prieteni. Tocmai de aceea, folclorul și muzica românească de petrecere își păstrează locul la nunțile din 2026, mai ales când mirii vor să includă și tradițiile familiei.

Diferența o poate face interpretarea. Vioara, acordeonul, saxofonul sau percuția live pot transforma momentul tradițional într-un adevărat spectacol. Influențele balcanice adaugă, la rândul lor, energie și fac trecerea mai ușoară către alte stiluri.

Când aleg formații pentru nuntă, mirii ar trebui să urmărească prestații de la evenimente reale, nu doar repertoriul prezentat. Contează vocile, instrumentiștii, interacțiunea cu publicul și, mai ales, capacitatea formației de a simți sala și de a adapta programul.

DJ sau trupă live? În 2026, le poți avea pe amândouă

Una dintre formulele potrivite pentru o petrecere dinamică este combinația dintre trupă și DJ. Formația aduce energia spectacolului live, iar DJ-ul oferă libertatea unui repertoriu aproape nelimitat și poate menține ritmul între seturi.

Seara poate începe cu jazz, soul, lounge sau coveruri acustice, potrivite pentru sosirea invitaților și cină. Apoi, atmosfera poate trece către pop, disco, funk, rock, latino și dance. Chiar și genurile mai nișate, precum R&B, hip-hop sau muzica electronică, își găsesc locul dacă fac parte din povestea mirilor.

În 2026, regula pare să fie tocmai lipsa unui playlist rigid. Muzica unei nunți reușite se adaptează oamenilor din sală, fără să piardă personalitatea cuplului. Pentru că, la final, invitații poate nu vor ține minte fiecare detaliu al decorului, dar cu siguranță își vor aminti seara în care n-au vrut să mai plece de pe ring.

Sursa foto: magnific.com

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