  MENIU  
Home > Advertorial > Ce se ascultă la nunți în 2026? Stilurile muzicale care umplu ringul de dans

Ce se ascultă la nunți în 2026? Stilurile muzicale care umplu ringul de dans

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ce face diferența dintre o nuntă frumoasă și una despre care invitații vorbesc și a doua zi? De multe ori, muzica. În 2026, mirii nu mai caută neapărat un singur stil, ci acel mix care îi reprezintă și care îi face pe invitați să lase masa pentru ringul de dans.

Playlistul pornește, desigur, de la preferințele cuplului, însă trebuie să țină cont și de invitați. La aceeași nuntă se întâlnesc generații și gusturi diferite, așa că secretul unei petreceri animate este varietatea. Hituri actuale, melodii nostalgice, folclor, latino sau piese internaționale pot conviețui foarte bine atunci când sunt dozate inspirat.

În etapa de organizare, mirii pot folosi platforma Cercul Mireselor, unde găsesc furnizori din domeniul nunților și recenzii care îi pot ajuta să compare mai ușor opțiunile înainte de eveniment.

Pop, dance și latino – rețeta pentru un ring mereu în mișcare

Pop-ul și dance-ul sunt alegeri sigure pentru momentele în care petrecerea trebuie să prindă viteză. Iar asta nu înseamnă doar piesele momentului. Melodiile cunoscute din anii 2000 și 2010, disco sau hiturile reinterpretate au un avantaj important: îi fac pe invitați să recunoască refrenul din primele secunde.

S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim!
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim!
Recomandarea zilei

Nostalgia este, de altfel, unul dintre ingredientele care funcționează excelent la nunți. O piesă asociată cu anii de liceu sau cu primele petreceri poate scoate pe ring un grup întreg de prieteni.

Pentru un plus de energie, intră în scenă ritmurile latino. Reggaeton, salsa, bachata sau pop-ul cu influențe latino pot schimba instantaneu atmosfera. Important este ca seturile să nu devină prea lungi. Un DJ sau o trupă cu experiență observă reacția invitaților și schimbă registrul înainte ca ringul să înceapă să se golească.

Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Recomandarea zilei

Folclorul rămâne la petrecere, dar primește un aer actual

O horă reușită are încă puterea de a aduna laolaltă bunici, părinți și prieteni. Tocmai de aceea, folclorul și muzica românească de petrecere își păstrează locul la nunțile din 2026, mai ales când mirii vor să includă și tradițiile familiei.

Diferența o poate face interpretarea. Vioara, acordeonul, saxofonul sau percuția live pot transforma momentul tradițional într-un adevărat spectacol. Influențele balcanice adaugă, la rândul lor, energie și fac trecerea mai ușoară către alte stiluri.

Când aleg formații pentru nuntă, mirii ar trebui să urmărească prestații de la evenimente reale, nu doar repertoriul prezentat. Contează vocile, instrumentiștii, interacțiunea cu publicul și, mai ales, capacitatea formației de a simți sala și de a adapta programul.

DJ sau trupă live? În 2026, le poți avea pe amândouă

Una dintre formulele potrivite pentru o petrecere dinamică este combinația dintre trupă și DJ. Formația aduce energia spectacolului live, iar DJ-ul oferă libertatea unui repertoriu aproape nelimitat și poate menține ritmul între seturi.

Seara poate începe cu jazz, soul, lounge sau coveruri acustice, potrivite pentru sosirea invitaților și cină. Apoi, atmosfera poate trece către pop, disco, funk, rock, latino și dance. Chiar și genurile mai nișate, precum R&B, hip-hop sau muzica electronică, își găsesc locul dacă fac parte din povestea mirilor.

În 2026, regula pare să fie tocmai lipsa unui playlist rigid. Muzica unei nunți reușite se adaptează oamenilor din sală, fără să piardă personalitatea cuplului. Pentru că, la final, invitații poate nu vor ține minte fiecare detaliu al decorului, dar cu siguranță își vor aminti seara în care n-au vrut să mai plece de pe ring.

Sursa foto: magnific.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Imagini rare cu Adi Cristea, Denisa Nechifor și fiica lor. Rania a împlinit 18 ani și a avut parte de o petrecere la Paris
Imagini rare cu Adi Cristea, Denisa Nechifor și fiica lor. Rania a împlinit 18 ani și a avut parte de o petrecere la Paris
Emilia Ghinescu, dezvăluiri noi despre diferența de vârstă de 20 de ani dintre ea și iubit: „Este relativă”
Emilia Ghinescu, dezvăluiri noi despre diferența de vârstă de 20 de ani dintre ea și iubit: „Este relativă”
Proiecte speciale
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Libertatea.ro
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Avantaje
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Îți amintești de Alexandra, concurenta de la Next Top Model criticată de Bianca Drăgușanu? Cum arată și cu ce se ocupă acum 
Îți amintești de Alexandra, concurenta de la Next Top Model criticată de Bianca Drăgușanu? Cum arată și cu ce se ocupă acum 
Horoscop săptămânal 14 - 20 septembrie 2026. Lovitură karmică! Nimic nu va mai fi la fel. O zodie trebuie să accepte lecțiile pe care universul le aduce
Horoscop săptămânal 14 - 20 septembrie 2026. Lovitură karmică! Nimic nu va mai fi la fel. O zodie trebuie să accepte lecțiile pe care universul le aduce
Maia Morgenstern, dezvăluiri despre relația cu Claudiu Istodor: „Căsătoria, 40 de ani cu suspendare”
Maia Morgenstern, dezvăluiri despre relația cu Claudiu Istodor: „Căsătoria, 40 de ani cu suspendare”
Horoscop 12 septembrie 2026. Lasă în urmă suferințele sentimentale. O zodie închide un capitol dureros din viața sa și se vindecă emoțional
Horoscop 12 septembrie 2026. Lasă în urmă suferințele sentimentale. O zodie închide un capitol dureros din viața sa și se vindecă emoțional
Christian Sabbagh, dezvăluiri despre momentul în care a fost la un pas de moarte: „Viața mea s-a schimbat într-o fracțiune de secundă”
Christian Sabbagh, dezvăluiri despre momentul în care a fost la un pas de moarte: „Viața mea s-a schimbat într-o fracțiune de secundă”
Observator News
Ce pensie medie ar putea avea un român în 2032. Aproape un milion de "decreței" se pregătesc de pensionare
Ce pensie medie ar putea avea un român în 2032. Aproape un milion de "decreței" se pregătesc de pensionare
Libertatea pentru Femei
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Știrea zilei în televiziune! A plecat de la Antena 1 și a semnat cu PRO TV! Are un nume mare în România, îl vezi pe scenă, la TV și nimeni, dar nimeni nu se aștepta la mutarea asta
Știrea zilei în televiziune! A plecat de la Antena 1 și a semnat cu PRO TV! Are un nume mare în România, îl vezi pe scenă, la TV și nimeni, dar nimeni nu se aștepta la mutarea asta
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Redactia.ro
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alertă la un hotel din România: 58 de turiști au ajuns la medic. Ce au găsit inspectorii în mâncare
Alertă la un hotel din România: 58 de turiști au ajuns la medic. Ce au găsit inspectorii în mâncare
Semnul care apare după 40 de ani și nu lasă loc de îndoială: premenopauza a început
Semnul care apare după 40 de ani și nu lasă loc de îndoială: premenopauza a început
Țara în care părinții primesc 3.000 de euro pentru fiecare copil născut
Țara în care părinții primesc 3.000 de euro pentru fiecare copil născut
Baba Vanga ar fi prezis boala care ar putea schimba omenirea în 2027. Ce se va întâmpla
Baba Vanga ar fi prezis boala care ar putea schimba omenirea în 2027. Ce se va întâmpla
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
A spus „DA” departe de ochii lumii! Detaliul din ținuta îndrăgitei artiste care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
A spus „DA” departe de ochii lumii! Detaliul din ținuta îndrăgitei artiste care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
CSID.ro
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Drama unei tinere de 22 de ani după un AVC! S-a trezit fără șapte ani de amintiri și convinsă că are vârsta de 5 ani
Drama unei tinere de 22 de ani după un AVC! S-a trezit fără șapte ani de amintiri și convinsă că are vârsta de 5 ani
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Libertatea
Grindină uriașă de 10 cm, rafale de vânt de 120 de km și ploi abundente: se anunță furtuni extreme în Balcani
Grindină uriașă de 10 cm, rafale de vânt de 120 de km și ploi abundente: se anunță furtuni extreme în Balcani
Cod galben și portocaliu de caniculă, în peste jumătate din țară. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade, apoi urmează vijelii
Cod galben și portocaliu de caniculă, în peste jumătate din țară. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade, apoi urmează vijelii
Nadia Comăneci, primele declarații după ce a semnat cu PRO TV: „Înțeleg din tot sufletul”. Va fi în juriul „Românii au talent”
Nadia Comăneci, primele declarații după ce a semnat cu PRO TV: „Înțeleg din tot sufletul”. Va fi în juriul „Românii au talent”
Zeci de români au rămas fără bani și vacanțe după ce o agenție de turism din Târgu Mureș nu le-a mai plătit cazarea. Administratorul firmei a fost arestat
Zeci de români au rămas fără bani și vacanțe după ce o agenție de turism din Târgu Mureș nu le-a mai plătit cazarea. Administratorul firmei a fost arestat
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton