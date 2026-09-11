  MENIU  
Home > Advertorial > „Anatomia unui zâmbet”O altfel de expoziție. Acolo unde știința și arta se întâlnesc.

„Anatomia unui zâmbet”O altfel de expoziție. Acolo unde știința și arta se întâlnesc.

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Lansarea noii game parodontax Intensive Gum Repair este marcată printr-un proiect artistic inedit, ce transformă îngrijirea gingiilor dintr-un subiect sensibil într-o experiență vizuală memorabilă.

Expoziția debutează pe 18 septembrie, la Art Safari New Museum din București și continuă în 7 mari orașe din țară.

parodontax lansează în cadrul Art Safari New Museum proiectul expozițional „Anatomia unui zâmbet”, un concept fotografic care folosește arta contemporană pentru a schimba percepția asupra sănătății orale. Proiectul marchează lansarea parodontax Intensive Gum Repair, o gamă nouă de produse, care, conform studiilor clinice, ajută la oprirea cauzei care conduce la sângerarea gingivală, acționând asupra plăcii bacteriene. 

Pornind de la ideea că una dintre funcțiile artei nu este doar de a crea frumusețe, ci și de a atrage atenția asupra lucrurilor pe care am învățat să le ignorăm, expoziția invită publicul într-o călătorie vizuală în patru etape: de la conștientizarea primelor semne ignorate și vizualizarea microscopică, până la celebrarea zâmbetului autentic, neretușat, și descoperirea modului în care parodontax susține sănătatea gingiilor.

S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim!
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim!
Recomandarea zilei

O colaborare artistică despre anatomia din spatele unui zâmbet sănătos

Pentru realizarea acestei serii documentar-artistice, parodontax a colaborat cu două cunoscute artiste fotografe: Christina One și Felicia Simion. Timp de câteva săptămâni, artistele au documentat procesul de transformare, surprinzând de la primele semne de disconfort și de la reprezentarea microscopică a pastei de dinți până la încrederea deplină oferită de un zâmbet sănătos.

Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Recomandarea zilei

Sângerarea gingivală nu are nevoie de încă o campanie clasică de conștientizare, ci de o ramă. În momentul în care pui o ramă în jurul unui detaliu — la propriu sau la figurat — îi elimini banalitatea. Nu mai poți trece pe lângă el, nu-l mai poți ignora sau spăla în chiuvetă. Ce face arta pentru cotidian, face parodontax pentru sănătatea gingiilor: te face să privești din nou, de data aceasta cu intenție”, a declarat Andreea Ilie, Central & Eastern Europe Brand Lead paradontax.

Traseul expozițional: Patru spații, o singură călătorie

Vizitatorii expoziției din cadrul Art Safari vor parcurge un traseu multisenzorial împărțit în zone tematice:

ZONA 1 – SEMNELE: Într-un spațiu conceptual sunt expuse fotografiile realizate de Christina One, care surprind urmele de sânge din chiuvetă, primul semnal discret pe care corpul îl trimite, dar pe care mulți aleg să îl ignore. 

ZONA 2 – TEHNOLOGIA: Publicul este imersat în imagini amplificate ale formulei parodontax. Pasta de dinți este capturată la microscop ca operă de artă abstractă: structuri, texturi și compoziții cromatice microscopice care ilustrează știința din spatele produsului.

ZONA 3 – ZÂMBETUL SĂNĂTOS: O galerie de portrete autentice, neretușate. Fără dinți „perfecți” de revistă, ci zâmbete reale, pline de încredere. Mesajul zonei este clar: un zâmbet nu trebuie să fie perfect pentru a fi frumos; trebuie doar să fie sănătos. Pentru că încrederea începe adesea cu un zâmbet sănătos.

ZONA 4 – INTERACȚIUNEA CU PRODUSUL: Etapa finală în care vizitatorii sunt invitați să descopere direct știința din spatele noului parodontax Intensive Gum Repair și să își înceapă propria rutină personalizată de îngrijire orală.

Calendarul expoziției naționale

Expoziția „Anatomia unui zâmbet” își deschide porțile pe 18 septembrie în spațiul expozițional Art Safari New Museum din București. Pentru a aduce acest mesaj mai aproape de publicul larg, expoziția va putea fi vizitată în mai multe spații cu acces liber din întreaga țară, timp de o lună. Informațiile despre orașele din țară unde va fi prezentată expoziția vor fi comunicate pe contul de social media paradontax (https://www.instagram.com/parodontax_ro/).

Știința din spatele artei: parodontax Intensive Gum Repair

Lansarea expoziției coincide cu introducerea pe piață a gamei parodontax Intensive Gum Repair (disponibilă în variantele Intense Clean și White & Polish). Noua formulă oferă: de 2 ori o reparare mai bună a gingiilor care sângerează (comparativ cu o pastă de dinți obișnuită, la utilizare continuă de 2 ori pe zi); acțiune microscopică superioară care acționează la baza dintelui, chiar și asupra plăcii bacteriene, rezultate dovedite clinic în oprirea sângerărilor gingivale recurente și menținerea sănătății țesutului gingival.

Sursă foto: Haleon România SRL

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Camelia Șucu, strălucitoare la Festivalul de Film de la Veneția 2026
Camelia Șucu, strălucitoare la Festivalul de Film de la Veneția 2026
Cine este Ionuț Mocăniță de la Insula Iubirii 2026. La 28 de ani are propria afacere în București
Cine este Ionuț Mocăniță de la Insula Iubirii 2026. La 28 de ani are propria afacere în București
Proiecte speciale
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Libertatea.ro
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Avantaje
Ultima oră! Cine e OUT de la "Românii au talent". S-a aflat cine pleacă pentru a-i face loc Nadiei Comăneci! Nimeni nu se aștepta la așa ceva, e știrea momentului în televiziune
Ultima oră! Cine e OUT de la "Românii au talent". S-a aflat cine pleacă pentru a-i face loc Nadiei Comăneci! Nimeni nu se aștepta la așa ceva, e știrea momentului în televiziune
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Îți amintești de Alexandra, concurenta de la Next Top Model criticată de Bianca Drăgușanu? Cum arată și cu ce se ocupă acum 
Îți amintești de Alexandra, concurenta de la Next Top Model criticată de Bianca Drăgușanu? Cum arată și cu ce se ocupă acum 
Ce se întâmplă cu Lora. Vedeta a făcut declarații despre starea ei de sănătate: „O să fac infiltrații”
Ce se întâmplă cu Lora. Vedeta a făcut declarații despre starea ei de sănătate: „O să fac infiltrații”
Ce spune What’s Up, după eliminarea de la Asia Express: „Moștenitori s-ar putea să fie de acolo făcuți”
Ce spune What’s Up, după eliminarea de la Asia Express: „Moștenitori s-ar putea să fie de acolo făcuți”
Reacția Irinei Rimes după ce Theo Rose urcă pe scena Vocea României: „Eu la anul plec și scaunul ăsta rămâne liber”
Reacția Irinei Rimes după ce Theo Rose urcă pe scena Vocea României: „Eu la anul plec și scaunul ăsta rămâne liber”
Andreea Bălan le-a interzis fetițelor un lucru de care alți copii sunt dependenți. "Este singura din clasă care nu are!"
Andreea Bălan le-a interzis fetițelor un lucru de care alți copii sunt dependenți. "Este singura din clasă care nu are!"
Observator News
Ce pensie medie ar putea avea un român în 2032. Aproape un milion de "decreței" se pregătesc de pensionare
Ce pensie medie ar putea avea un român în 2032. Aproape un milion de "decreței" se pregătesc de pensionare
Libertatea pentru Femei
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Știrea zilei în televiziune! A plecat de la Antena 1 și a semnat cu PRO TV! Are un nume mare în România, îl vezi pe scenă, la TV și nimeni, dar nimeni nu se aștepta la mutarea asta
Știrea zilei în televiziune! A plecat de la Antena 1 și a semnat cu PRO TV! Are un nume mare în România, îl vezi pe scenă, la TV și nimeni, dar nimeni nu se aștepta la mutarea asta
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Redactia.ro
Ultimele imagini cu generalul Dorin Ioniță în viață. Ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte ca acesta să fie găsit mort
Ultimele imagini cu generalul Dorin Ioniță în viață. Ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte ca acesta să fie găsit mort
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Până la 4.325 de lei pe lună pentru persoanele cu handicap. Cine poate primi noul ajutor
Până la 4.325 de lei pe lună pentru persoanele cu handicap. Cine poate primi noul ajutor
Un copil de șase ani a intrat în comă de la un plasture aplicat pe o rană. Ce conținea acesta
Un copil de șase ani a intrat în comă de la un plasture aplicat pe o rană. Ce conținea acesta
Ficatul gras: 5 legume simple care pot ajuta la reducerea grăsimii din ficat
Ficatul gras: 5 legume simple care pot ajuta la reducerea grăsimii din ficat
500 de lei în plus fără nicio cerere. Pensionarii care vor primi automat banii în decembrie
500 de lei în plus fără nicio cerere. Pensionarii care vor primi automat banii în decembrie
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
A spus „DA” departe de ochii lumii! Detaliul din ținuta îndrăgitei artiste care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
A spus „DA” departe de ochii lumii! Detaliul din ținuta îndrăgitei artiste care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
CSID.ro
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Drama unei tinere de 22 de ani după un AVC! S-a trezit fără șapte ani de amintiri și convinsă că are vârsta de 5 ani
Drama unei tinere de 22 de ani după un AVC! S-a trezit fără șapte ani de amintiri și convinsă că are vârsta de 5 ani
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Libertatea
Grindină uriașă de 10 cm, rafale de vânt de 120 de km și ploi abundente: se anunță furtuni extreme în Balcani
Grindină uriașă de 10 cm, rafale de vânt de 120 de km și ploi abundente: se anunță furtuni extreme în Balcani
Cod galben și portocaliu de caniculă, în peste jumătate din țară. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade, apoi urmează vijelii
Cod galben și portocaliu de caniculă, în peste jumătate din țară. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade, apoi urmează vijelii
Nadia Comăneci, primele declarații după ce a semnat cu PRO TV: „Înțeleg din tot sufletul”. Va fi în juriul „Românii au talent”
Nadia Comăneci, primele declarații după ce a semnat cu PRO TV: „Înțeleg din tot sufletul”. Va fi în juriul „Românii au talent”
Zeci de români au rămas fără bani și vacanțe după ce o agenție de turism din Târgu Mureș nu le-a mai plătit cazarea. Administratorul firmei a fost arestat
Zeci de români au rămas fără bani și vacanțe după ce o agenție de turism din Târgu Mureș nu le-a mai plătit cazarea. Administratorul firmei a fost arestat
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton