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Europa FM, sezon de poveste lansat de la Castelul Bran

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Vineri, 11 septembrie, Europa FM a fost LIVE de la Castel și a marcat o nouă premieră, lansând oficial sezonul de toamnă, de la Castelul Bran. 

Dacă în urmă cu doi ani Europa FM transmitea live din avion, iar anul trecut dintr-o mașina de raliu, anul acesta a ales o locație încărcată de istorie și legende pentru lansarea grilei de toamnă. Un sezon de poveste, care a debutat cu un maraton live transmis din studioul amplasat chiar la poalele Castelului Bran.

Deșteptarea cu Adi Luca și Luca Pastia, Europa Express, România în Direct cu Cătălin Striblea și Drum cu Prioritate cu Diana Enache și Denis Ciulinaru au venit cu ediții speciale la Bran si cu povești care merită ascultate.

În studioul Europa FM au fost prezenți și Mona Nicolici, Marcel Bartic, Mirela Retegan, Mihaela Bilic, Alexandra Gavrilă, Dana Istrate, Radu Țirim, Mădălina Dobrovolschi, Tudor Mușat și Daniel Osmanovici, care au prezentat noutățile sezonului. Emisiunile Misiune Verde, Academia Europa FM, Schimbă Perspectiva, Frecvența Gustului, Starea de Bine, Ai grijă de tine, Buna dimineața, Europa!, La Cafea și Piața Victoriei revin în grilă cu cele mai fierbinți subiecte.

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„Un sezon de poveste care debutează cu vești bune: superpremii în fiecare zi și patru noi frecvențe în Zărnești, Mahmudia, Moldova Nouă și Făget. Din 14 septembrie, cel mai ascultat matinal din orașele României, Deșteptarea cu Adi Luca și Luca Pastia, le aduce ascultătorilor super premii la Dublu sau nimic, concursul-fenomen care crește cu fiecare sezon. Așa că toamna aceasta sună foarte bine!”, a afirmat Radu Constantinescu, director de programe Europa FM, prezent în cadrul emisiunii Deșteptarea, transmisă de la castel.

Decorul de poveste, atmosfera de sărbătoare, ascultătorii veniți special pentru a întâlni echipa radioului și cele mai interesante istorii aduse la microfon pe frecvențele Europa FM au transformat maratonul live într-un eveniment memorabil.

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Foto credit: Europa FM

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