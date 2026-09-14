  MENIU  
Home > Advertorial > Pariul a doi antreprenori intrați într-o industrie dată dispărută: un milion de perechi de pantofi românești, vânduți românilor. „Suntem la 15.000 după primul an”

Pariul a doi antreprenori intrați într-o industrie dată dispărută: un milion de perechi de pantofi românești, vânduți românilor. „Suntem la 15.000 după primul an”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Doi antreprenori veniți din afara industriei și-au asumat public o ambiție care sună îndrăzneț într-un sector în care România a pierdut în ultimele două decenii zeci de fabrici: un milion de perechi de pantofi din piele, făcuți manual în Bucovina, vânduți românilor. Punctul de plecare e concret — aproape 15.000 de perechi vândute în primul an de la lansare, clienți în toate cele 42 de județe și o primă bornă asumată: 100.000 de perechi până la finalul lui 2028.

Glemis, brandul fondat de antreprenorii Olimpiu și Andrei, a vândut de la lansare aproape 15.000 de perechi de pantofi din piele naturală, lucrați manual de meșteri din Vicovu de Sus, Bucovina — în luna de vârf, februarie 2026, ritmul vânzărilor a însemnat o pereche la fiecare 16 minute. Compania operează exclusiv online, prin magazinul propriu glemis.ro, și livrează în toate județele țării.

Pariul a doi antreprenori intrați într-o industrie dată dispărută: un milion de perechi de pantofi românești, vânduți românilor. „Suntem la 15.000 după primul an”
Foto: Olimpiu Galani si Andrei Lucian Lungu, co – fondatori Glemis

Cei doi fondatori nu vin din industria încălțămintei. „Nu suntem cizmari și nu pretindem că suntem. Venim din piețe puternic competitive, unde am învățat să vindem eficient. Când ne-am uitat la industria încălțămintei românești, am văzut două lucruri: meșteri care stăpânesc meseria mai bine decât multe fabrici din afară și o piață enormă, rămasă în urmă ca eficiență comercială. Exact locul unde experiența noastră putea conta”, spune Olimpiu, co-fondator al companiei.

Modelul de business elimină intermediarii: fără importatori, fără distribuitori, fără adaos de retail și fără chirii în centre comerciale. „Am construit drumul cel mai scurt de la mâna meșterului la piciorul clientului. Toată economia făcută pe lanț se reflectă în prețul final. Miza noastră este ca orice român — nu doar cine își permite un brand de import — să poarte încălțăminte de piele făcută în România”, explică fondatorul.

Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său
Recomandarea zilei

Compania mizează și pe un argument economic pe care îl consideră subevaluat de consumatori: costul per purtare. „Un pantof de import ieftin ține un sezon. Al nostru, din piele naturală, cu un model clasic care nu iese din modă, se poartă ani de zile și se recondiționează ușor. Împărțit la durata reală de viață, produsul de calitate iese mai ieftin decât cel care se aruncă după câteva luni. Este calculul pe care fast fashion-ul speră să nu-l facă nimeni”, spune Andrei, co-fondator.

Producția este realizată integral în ateliere din Vicovu de Sus, zonă cu tradiție în prelucrarea pielii, iar fondatorii spun că au confirmată capacitatea de creștere a volumelor împreună cu meșterii locali. Pentru comunitatea din nordul Bucovinei, dezvoltarea companiei înseamnă locuri de muncă într-o regiune marcată de plecarea tinerilor la muncă în străinătate.

Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la nunta ministrului Alexandru Nazare! Cum a apărut îmbrăcată partenera președintelui Nicușor Dan / FOTO
Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la nunta ministrului Alexandru Nazare! Cum a apărut îmbrăcată partenera președintelui Nicușor Dan / FOTO
Recomandarea zilei

Brandul afișează un rating mediu de 4,95 din 5, calculat din peste 670 de recenzii ale clienților, iar fondatorii spun că cererea a depășit constant estimările în lunile de sezon rece — vârfurile zilnice au ajuns la câteva sute de comenzi.

Ținta asumată public de cei doi antreprenori: 100.000 de perechi vândute până la finalul anului 2028. „Borna e concretă și măsurabilă. Dincolo de ea, avem o ambiție pe care ne-o asumăm deschis, chiar dacă sună îndrăzneț: vrem ca un milion de români să ajungă să poarte pantofi de piele făcuți în România. Nu ne-am pus termen la acest obiectiv — e direcția în care construim, pereche cu pereche”, spun fondatorii Glemis.

Industria românească de încălțăminte, care număra înainte de 1989 sute de mii de angajați și a rămas apoi ani buni dependentă de producția în lohn pentru branduri occidentale, s-a contractat puternic în ultimele două decenii, pe fondul concurenței importurilor asiatice ieftine. Pe acest fundal, pariurile antreprenoriale pe producție locală vândută sub brand propriu, direct către consumatorul final, rămân rare.

GLEMIS ÎN CIFRE

  • Aproape 15.000 de perechi vândute în primul an de la lansare
  • O pereche vândută la fiecare 16 minute în luna record (februarie 2026)
  • Clienți în toate cele 42 de județe ale României
  • Rating mediu: 4,95/5, din peste 670 de recenzii
  • Producție: 100% manuală, în ateliere din Vicovu de Sus, jud. Suceava
  • Țintă: 100.000 de perechi până la finalul lui 2028

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Jean Paler a suferit un al doilea AVC acasă. Cu ce situație neplăcută s-a confruntat la spital
Jean Paler a suferit un al doilea AVC acasă. Cu ce situație neplăcută s-a confruntat la spital
Doliu în lumea cinematografiei! A murit legendarul producător Jeremy Thomas. Cineastul premiat cu Oscar avea 77 de ani
Doliu în lumea cinematografiei! A murit legendarul producător Jeremy Thomas. Cineastul premiat cu Oscar avea 77 de ani
Proiecte speciale
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Libertatea.ro
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
Avantaje
A lăsat în urmă trei copii: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani. Cine a fost, de fapt, Mădălina Apostol. Trecutul neștiut al tinerei care a decis să plece pentru totdeauna! Nick Rădoi a confirmat că iubita lui era bolnavă și că nu a mai suportat...
A lăsat în urmă trei copii: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani. Cine a fost, de fapt, Mădălina Apostol. Trecutul neștiut al tinerei care a decis să plece pentru totdeauna! Nick Rădoi a confirmat că iubita lui era bolnavă și că nu a mai suportat...
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Cine este Nick Rădoi. Povestea milionarului stabilit în SUA, cariera în transporturi, lupta cu cancerul și relația cu Mădălina Apostol
Cine este Nick Rădoi. Povestea milionarului stabilit în SUA, cariera în transporturi, lupta cu cancerul și relația cu Mădălina Apostol
Horoscop 15 septembrie 2026. Viața i se dă peste cap. O zodie are provocări în dragoste și conflicte la locul de muncă
Horoscop 15 septembrie 2026. Viața i se dă peste cap. O zodie are provocări în dragoste și conflicte la locul de muncă
Adelina Pestrițu a renovat camera fiicei sale, Zenaida. Cum arată dormitorul cu tapet personalizat: „Fiecare alegere a fost făcută cu gândul la ea”
Adelina Pestrițu a renovat camera fiicei sale, Zenaida. Cum arată dormitorul cu tapet personalizat: „Fiecare alegere a fost făcută cu gândul la ea”
Lia Bugnar, atac la adresa lui Mihai Bendeac, după o postare criptică a actorului: „Urâtă specie de om ești, băiatule”
Lia Bugnar, atac la adresa lui Mihai Bendeac, după o postare criptică a actorului: „Urâtă specie de om ești, băiatule”
Observator News
Cu 350 de euro pe lună trăiește ca o regină. Țara care atrage străinii în căutarea unei vieți mai ieftine
Cu 350 de euro pe lună trăiește ca o regină. Țara care atrage străinii în căutarea unei vieți mai ieftine
Libertatea pentru Femei
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
WOW, ce rochie! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la nunta ministrului Alexandru Nazare! Rochie de petrecere, părul lung, desfăcut, machiaj de seară, tocuri, partenera lui Nicușor Dan a atras toate privirile
WOW, ce rochie! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la nunta ministrului Alexandru Nazare! Rochie de petrecere, părul lung, desfăcut, machiaj de seară, tocuri, partenera lui Nicușor Dan a atras toate privirile
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Redactia.ro
Boala autoimuna de care suferea Madalina Apostol, de fapt. Ii provoca dureri cumplite
Boala autoimuna de care suferea Madalina Apostol, de fapt. Ii provoca dureri cumplite
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
1.500 de lei pentru persoanele cu handicap, dar trebuie să respecte o condiție
1.500 de lei pentru persoanele cu handicap, dar trebuie să respecte o condiție
14 septembrie, una dintre cele mai importante zile de post din an. Ce se face de Înălțarea Sfintei Cruci
14 septembrie, una dintre cele mai importante zile de post din an. Ce se face de Înălțarea Sfintei Cruci
7 din 10 femei poartă pantofi de mărime greșită. Greșeala care îți poate afecta picioarele
7 din 10 femei poartă pantofi de mărime greșită. Greșeala care îți poate afecta picioarele
Horoscop Alina Bădic: O perioadă rară începe acum. „Nu ne-am mai întâlnit cu acest tip de forțe astrale”
Horoscop Alina Bădic: O perioadă rară începe acum. „Nu ne-am mai întâlnit cu acest tip de forțe astrale”
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
A spus „DA” departe de ochii lumii! Detaliul din ținuta îndrăgitei artiste care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
A spus „DA” departe de ochii lumii! Detaliul din ținuta îndrăgitei artiste care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
CSID.ro
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Libertatea
Mihai Bendeac, un nou mesaj în scandalul cu actrița Carmen Tănase: „A luat toată lumea foc”
Mihai Bendeac, un nou mesaj în scandalul cu actrița Carmen Tănase: „A luat toată lumea foc”
Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, a murit. Omul de afaceri este în stare de șoc
Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, a murit. Omul de afaceri este în stare de șoc
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
Mesajul dur transmis de Lia Bugnar pentru Mihai Bendeac, după afirmația controversată făcută despre Carmen Tănase. „Urâtă specie de om ești, băiatule!”
Mesajul dur transmis de Lia Bugnar pentru Mihai Bendeac, după afirmația controversată făcută despre Carmen Tănase. „Urâtă specie de om ești, băiatule!”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton