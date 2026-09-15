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10 avantaje ale utilizării șipcii metalice pentru garduri

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Alegerea gardului influențează atât siguranța proprietății, cât și aspectul curții. Dacă îți dorești o soluție rezistentă, ușor de întreținut și potrivită pentru majoritatea tipurilor de locuințe, merită să analizezi șipca metalică. Mulți proprietari de case, dar și echipele de montaj din domeniul construcțiilor, o folosesc frecvent pentru proiecte rezidențiale și comerciale datorită comportamentului bun în timp și a montajului relativ simplu.

Mai jos găsești 10 avantaje explicate practic, care te ajută să decizi informat.

1. Rezistență bună la coroziune și intemperii

Șipca metalică se produce din tablă de oțel cu conținut scăzut de carbon, protejată prin zincare și acoperită cu strat de vopsea polimerică. Zincul limitează apariția ruginii, iar stratul final protejează împotriva razelor UV și a variațiilor de temperatură.

În zone rezidențiale, o grosime de 0,4–0,5 mm oferă rezultate stabile. În zone cu vânt puternic sau ierni severe, mulți specialiști recomandă 0,5–0,6 mm și stâlpi fixați solid în beton.

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Găsești variante potrivite atât pentru proiecte rezidențiale, cât și pentru împrejmuiri mai extinse. De exemplu, poți opta pentru șipca metalica gard Tisa, gri, RAL 7024, mat, 0.4 mm, 1500 x 115 mm, 25 bucati + 50 bucati surub autoforant, un set care include și șuruburile necesare pentru fixare. Astfel, simplifici achiziția și reduci riscul de incompatibilitate între accesorii.

2. Durată mare de exploatare

Un gard montat corect poate depăși 20 de ani de utilizare fără intervenții majore. Nu apar probleme precum putrezirea sau atacul insectelor, frecvente la lemn. În majoritatea cazurilor, producătorii oferă garanții pentru stratul de vopsea, ceea ce îți oferă predictibilitate pe termen lung.

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3. Întreținere redusă

Întreținerea se limitează la spălarea periodică cu apă și detergent neutru. Îndepărtezi praful, polenul sau depunerile fără echipamente speciale. Nu aplici lacuri, grunduri sau tratamente anuale.

Dacă o șipcă se deformează în urma unui impact, o înlocuiești individual. Nu demontezi întregul panou, așa cum se întâmplă la alte tipuri de garduri.

4. Montaj accesibil pentru echipe sau proiecte DIY

Poți monta șipcile vertical, orizontal sau tip jaluzea, în funcție de nivelul de intimitate dorit. Pentru un montaj standard:

  • fixează stâlpii în fundații de beton de minimum 60–80 cm adâncime;
  • montează traversele orizontale perfect aliniate;
  • prinde șipcile cu șuruburi autoforante galvanizate;
  • păstrează o distanță constantă între ele (40–60 mm, în funcție de cât de opac vrei gardul).

Pentru teren în pantă sau lungimi mari, colaborează cu o echipă experimentată pentru aliniere corectă.

5. Aspect adaptabil diferitelor stiluri arhitecturale

Găsești șipci în culori RAL precum antracit (RAL 7016), gri închis (RAL 7024), maro sau verde. Finisajele mate se comportă bine în zone cu expunere solară intensă, deoarece reflectă mai puțin lumina.

Poți integra ușor gardul cu o poartă batantă sau culisantă și cu un soclu din beton. În cartiere rezidențiale, această soluție creează un aspect unitar și ordonat.

6. Alternativă practică la gardurile din plasă sau lemn

Mulți proprietari înlocuiesc gardurile din plasă bordurată sau din plasă de tip chain-link fence cu șipcă metalică pentru mai multă intimitate. Plasa delimitează eficient terenul, dar lasă vizibilitate totală.

Comparativ cu lemnul:

  • nu necesită revopsire la 2–3 ani;
  • nu se deformează de la umiditate;
  • nu atrage insecte sau ciuperci.

Comparativ cu WPC (compozit lemn-plastic), costul inițial rămâne, de regulă, mai accesibil, iar montajul nu diferă mult ca dificultate.

7. Control asupra nivelului de intimitate

Distanța dintre șipci influențează direct gradul de protecție vizuală. Dacă lași 40–45 mm între elemente, obții un gard aproape opac. Dacă mărești spațiul la 60–80 mm, permiți circulația mai bună a aerului și păstrezi o ușoară transparență.

Sistemul tip jaluzea, cu șipcile montate în unghi, blochează vederea directă din exterior, dar permite ventilarea curții. 

8. Raport echilibrat între cost și performanță

Prețul diferă în funcție de grosimea tablei și de calitatea finisajului. O șipcă de 0,4 mm costă mai puțin, dar pentru garduri înalte de peste 1,7 m mulți montatori aleg 0,5–0,6 mm pentru rigiditate suplimentară.

9. Adaptare la diferite tipuri de proprietăți

Poți folosi șipca metalică pentru:

  • case unifamiliale;
  • duplexuri sau ansambluri rezidențiale;
  • spații comerciale;
  • delimitări temporare pe șantiere.

Pentru proiecte complexe sau garduri foarte înalte, consultă un proiectant sau un inginer structurist. Acesta poate calcula corect secțiunea stâlpilor, adâncimea fundației și rezistența la încărcări din vânt, conform normativelor în vigoare din România.

10. Siguranță și respectarea normelor

Un gard stabil crește nivelul de protecție al proprietății. Fixează stâlpii în beton de calitate și verifică alinierea cu nivela pe fiecare segment. Folosește șuruburi galvanizate pentru a preveni petele de rugină.

Dacă vrei un rezultat durabil, măsoară corect lungimea totală, calculează necesarul de șipci adăugând 5–10% pentru pierderi și alege materiale compatibile între ele. Compară opțiunile disponibile la MatHaus, stabilește grosimea potrivită pentru zona ta și planifică montajul atent. Astfel, obții un gard rezistent, ușor de întreținut și adaptat nevoilor tale reale.    

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