Cum alegi culoarea unei posete pentru o garderobă ușor de asortat?

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Culoarea unei poșete poate influența mult cât de des ajungi să o porți. Un model atractiv devine cu adevărat util atunci când se potrivește cu hainele, încălțămintea și accesoriile pe care le alegi în mod obișnuit. De aceea, merită să pornești de la garderoba ta reală și să observi ce nuanțe preferi.

Dacă porți mult crem, denim și maro, o geantă cognac sau camel se poate integra ușor în mai multe ținute. Dacă alegi mai ales negru, gri și bleumarin, o poșetă în tonuri reci îți poate simplifica rapid combinațiile. Nu există o singură culoare potrivită pentru toate garderobele, ci nuanțe care se integrează mai bine în stilul tău.

Pornește de la culorile pe care le porți deja

Dacă vrei să compari nuanțe, forme și stiluri diferite, analizează selecția de poșete Făgăraș și vezi ce modele s-ar potrivi cel mai bine cu piesele pe care le ai deja în dulap. Ține cont de hainele pe care le porți săptămânal. Jeanșii, sacoul preferat, paltonul, sneakerii, pantofii de birou și rochiile pe care le porți frecvent spun mai multe despre paleta de culori decât piesele cumpărate pentru o ocazie specială.

Poți face un test simplu:

scoate câteva articole pe care le porți des;

observă ce culori se repetă;

verifică tonurile pantofilor și curelelor;

gândește-te dacă ai putea integra geanta în mai multe ținute.

Dacă poșeta se integrează natural în toate, ai găsit o direcție bună.

Verifică subtonul accesoriilor și al încălțămintei

Poșeta nu trebuie să aibă exact aceeași culoare cu pantofii. Mai important este ca nuanțele să se potrivească.

Pantofii cognac, camel, nude sau maro merg foarte bine cu genți în tonuri calde. Dacă porți frecvent negru, gri, alb sau bleumarin, o poșetă cu subton rece poate crea un rezultat coerent.

Uită-te și la detaliile metalice. Accesoriile aurii se potrivesc natural cu maro, camel, bej cald sau verde oliv, în timp ce detaliile argintii completează griul, bleumarinul, negrul și taupe-ul rece.

Testează nuanța în lumină naturală

Două genți bej pot arăta foarte diferit. Una poate avea reflexe aurii, iar cealaltă poate merge spre gri. Dacă ai ocazia, compară nuanța în lumină naturală și pune geanta lângă o pereche de pantofi pe care o porți des.

Alege între tonuri calde, reci și neutre

Tonurile calde sunt ideale pentru garderobe cu mult crem, maro, denim, kaki sau alb unt. Cognacul, caramelul, camelul și verdele oliv se combină foarte ușor cu astfel de piese. Pentru o ținută de zi, o geantă cognac poate completa jeanși albaștri, un pulover crem și ghete maro. La birou, un tote camel poate fi purtat cu pantaloni bleumarin și o cămașă albă.

Tonurile reci, precum negru, gri, bleumarin sau taupe cenușiu, merg bine cu garderobe minimaliste și urbane. Le poți combina cu alb, lila, roz prăfuit sau denim închis.

Dacă ai o garderobă mixtă, culorile neutre precum taupe, greige, crem sau maro-gri sunt foarte versatile și pot face legătura între mai multe familii cromatice.

Alege culoarea împreună cu forma poșetei

Aceeași culoare poate transmite o energie diferită în funcție de model. Un tote negru structurat are un aer mai office, în timp ce un mini crossbody negru poate părea mai relaxat.

Pentru zile aglomerate, nuanțele medii precum maro, taupe, gri sau bleumarin sunt ușor de integrat și se potrivesc foarte bine genților de dimensiune medie sau mare.

Pentru ieșiri și evenimente, poți alege culori mai profunde, precum bordo, verde închis sau bleumarin. O geantă mică bordo merge foarte bine cu negru, crem, camel sau denim și poate deveni accentul principal al ținutei.

Alege nuanțele neutre care funcționează cel mai bine pentru tine

Negrul este o alegere practică dacă porți deja mult negru, gri sau alb. Se combină ușor cu denim închis și imprimeuri grafice.

Maroul, cognacul și caramelul se potrivesc excelent cu denim, tricotaje, rochii florale și materiale naturale. Sunt nuanțe care funcționează în mai multe sezoane și adaugă căldură unei ținute. Bejul, cremul și ivory-ul pot lumina combinațiile mai închise și se potrivesc cu albastru, roz pudrat, verde sau bordo.

Griul și taupe-ul sunt foarte utile pentru garderobe cu multe piese negre, albastre sau pastelate. Bleumarinul este și el o alternativă elegantă, mai ales dacă vrei o culoare închisă, dar mai puțin contrastantă decât negrul.

Folosește culorile intense ca accent de stil

După ce ai o poșetă neutră pentru utilizarea frecventă, poți adăuga una într-o culoare mai puternică.

Roșul, fucsia, verdele intens sau albastrul electric arată foarte bine alături de ținute simple. De exemplu, o geantă roșie poate completa jeanși, un tricou alb și un sacou bleumarin, iar una fucsia poate aduce energie unei combinații cu gri și denim.

Dacă alegi o culoare accent, las-o să fie piesa principală și păstrează restul ținutei mai simplu.

Planifică trei ținute înainte să alegi

Înainte să pui poșeta în coș, imaginează-ți trei combinații concrete: una cu jeanși și pulover, una cu rochie și palton și una cu pantaloni de birou și sacou.

Dacă nuanța funcționează în toate aceste situații, ai găsit o geantă pe care o vei putea integra ușor în garderobă.

Culoarea potrivită este cea care se potrivește natural cu hainele, pantofii și accesoriile tale. Pornește de la ceea ce porți deja, testează nuanțele și alege poșeta care îți completează stilul fără efort.

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