  MENIU  
Home > Advertorial > Roborock sărbătorește 12 ani de activitate printr-o serie de campanii promoționale

Roborock sărbătorește 12 ani de activitate printr-o serie de campanii promoționale

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Roborock sărbătorește 12 ani de activitate printr-o serie de campanii promoționale desfășurate pe parcursul lunii august în România. O selecție de aspiratoare robot, aspiratoare verticale fără fir și dispozitive pentru curățare umedă și uscată va fi disponibilă la prețuri speciale prin intermediul partenerilor comerciali ai brandului. 

De-a lungul celor 12 ani de activitate, Roborock s-a concentrat pe dezvoltarea unor tehnologii care reduc nevoia de intervenție din partea utilizatorului. Printre acestea se numără navigația inteligentă, recunoașterea obstacolelor, strategiile de curățare adaptate fiecărei încăperi și stațiile multifuncționale capabile să golească automat recipientul de praf, să spele mopurile și să pregătească robotul pentru următoarea sesiune de curățenie.

Produsele Roborock sunt utilizate în prezent în peste 22 de milioane de locuințe din mai mult de 170 de țări și regiuni din întreaga lume. Campaniile promoționale desfășurate pe parcursul lunii august marchează și evoluția brandului de la un producător de roboți de aspirare la un furnizor de soluții inteligente pentru curățarea întregii locuințe.

Până pe 19 august, produsele Roborock sunt disponibile în cadrul campaniei Crazy Days de la eMAG, cu reduceri prin voucher de până la 20% pentru modelele selectate. În aceeași perioadă, anumite produse Roborock sunt incluse și în campania Summer Black Friday de la Altex, cu reduceri de până la 950 de lei.

Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Recomandarea zilei

În perioada promoțională, modelele Roborock selectate sunt disponibile cu reduceri speciale, cu opțiuni pentru toate bugetele, la prețuri cuprinse între 641 de lei și 5.699 de lei. Printre modelele incluse în promoție se numără Saros 20 , ce vine și cu un kit de accesorii cadou, Qrevo Edge 2 Pro, Saros 10R, Qrevo Edge 2, Qrevo Curv 5A1, Qrevo 5AE, Q10 VF+, Q7TF+ și Q7TF.

Roborock Saros 20 este unul dintre modelele flagship ale brandului și se adresează utilizatorilor care caută cel mai ridicat nivel de performanță și automatizare. Oferă o putere de aspirare de până la 36.000 Pa, sistemul avansat StarSight Autonomous System 2.0 pentru navigație și recunoașterea obstacolelor, precum și șasiul AdaptiLift 3.0, conceput pentru a face față pragurilor dificile și covoarelor groase. Stația RockDock automatizează principalele operațiuni de întreținere. Doar la eMAG, produsul vine și cu un cadou special – un kit de accesorii.

Cine sunt părinții fenomenului David Popovici. Mihai și Georgeta au făcut sacrificii colosale și au mutat mutat munții din loc pentru ca fiul lor să ajungă pe cele mai înalte trepte ale lumii!
Cine sunt părinții fenomenului David Popovici. Mihai și Georgeta au făcut sacrificii colosale și au mutat mutat munții din loc pentru ca fiul lor să ajungă pe cele mai înalte trepte ale lumii!
Recomandarea zilei

Roborock Qrevo Edge 2 Pro este o alternativă premium pentru utilizatorii care își doresc multe dintre tehnologiile întâlnite pe modelele flagship, dar la un preț mai accesibil. Modelul oferă o putere de aspirare de 25.000 Pa, două mopuri rotative care aplică o presiune de până la 12 N, sistemul Dual Anti-Tangle și o versiune îmbunătățită a șasiului AdaptiLift. Stația multifuncțională poate spăla mopurile cu apă încălzită până la 100°C și dispune, de asemenea, de dozare automată a detergentului.

Roborock Saros 10R este un model premium cu profil redus, conceput în special pentru locuințele în care accesul sub mobilier și navigația precisă sunt importante. Folosește StarSight Autonomous System 2.0, un șasiu AdaptiLift capabil să treacă peste praguri de până la 4 cm și sistemul Dual Anti-Tangle, care ajută la reducerea încurcării firelor de păr. Stația multifuncțională 10-în-1 automatizează operațiuni precum spălarea mopurilor cu apă încălzită la 80°C, îndepărtarea automată a mopurilor și încărcarea rapidă.

În cadrul campaniei Summer Black Friday de la Altex, o selecție de produse Roborock este disponibilă la prețuri speciale, cu opțiuni pentru toate bugetele, de la 641 de lei la 5.699 de lei. Printre produsele incluse în promoție se numără Saros 20, Qrevo Edge T, Q10 PFB+, Q10 PFW+, Q7 TF+, Q7TFN, F25 ACE Combo și F25 ACE Pro.

Roborock Qrevo Edge T se adresează utilizatorilor care caută un robot de aspirare performant, cu un nivel ridicat de automatizare, la un preț mai accesibil decât modelele flagship din gama Saros. Acesta oferă o putere de aspirare de 18.500 Pa, sistemul Dual Anti-Tangle, tehnologia FlexiArm pentru o curățare mai eficientă a marginilor și mopuri rotative. Stația Multifunctional Dock 3.0 spală mopurile cu apă încălzită la 75°C, le usucă și golește automat recipientul de praf al robotului.

Roborock F25 ACE Combo este o soluție versatilă de curățare 5-în-1, care combină un aparat de spălare și aspirare umedă și uscată cu un aspirator vertical fără fir și mai multe accesorii pentru diferite suprafețe. Oferă o putere de aspirare de până la 20.000 Pa în modul de curățare umedă și uscată și 25.000 Pa atunci când este utilizat ca aspirator vertical, alături de SlideTech 2.0, dozare automată a detergentului, autocurățare și uscare. Este conceput pentru utilizatorii care caută un singur sistem capabil să acopere majoritatea sarcinilor de curățenie din locuință.

Roborock F25 ACE Pro este un aparat premium pentru curățare umedă și uscată, conceput pentru a îndepărta într-o singură trecere murdăria uscată, lichidele și petele persistente de pe podelele dure. Oferă o putere de aspirare de 25.000 Pa, tehnologia JetFoaming, care folosește spumă densă pentru a desprinde petele, sistemul anti-încurcare JawScrapers și FlatReach 2.0 pentru curățarea sub mobilier. SlideTech 2.0 asistă deplasarea în timpul utilizării, iar stația asigură autocurățarea și uscarea automată.

Fondat în 2014, Roborock a devenit cunoscut inițial pentru roboții săi de aspirare, însă și-a extins treptat portofoliul către mai multe categorii de produse pentru curățarea locuinței. În prezent, gama include sisteme robotizate de aspirare și spălare, aspiratoare verticale fără fir, dispozitive de curățare umedă și uscată și alte soluții inteligente concepute pentru automatizarea sarcinilor de curățenie din casă.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Rocsana Marcu a trecut printr-o operație care a durat peste 8 ore. Cum se simte vedeta și ce a pățit 
Rocsana Marcu a trecut printr-o operație care a durat peste 8 ore. Cum se simte vedeta și ce a pățit 
Cum arată Laura Cosoi la două săptămâni după ce a născut cel de-al cincilea copil. Vedeta s-a recuperat spectaculos: „Am ales mărimea XS”
Cum arată Laura Cosoi la două săptămâni după ce a născut cel de-al cincilea copil. Vedeta s-a recuperat spectaculos: „Am ales mărimea XS”
Proiecte speciale
El este REGELE. David Popovici scrie istorie la Paris. A câștigat aurul la 200 m liber și a reușit pentru a treia oară consecutiv marea dublă la Europene
El este REGELE. David Popovici scrie istorie la Paris. A câștigat aurul la 200 m liber și a reușit pentru a treia oară consecutiv marea dublă la Europene
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Gara din București dispare după 66 de ani. Buldozerele au intrat pe șantier: am fost să vedem ce se construiește în locul ei
Gara din București dispare după 66 de ani. Buldozerele au intrat pe șantier: am fost să vedem ce se construiește în locul ei
Avantaje
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Elle
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Cătălin Scărlătescu, o nouă apariție alături de iubita lui, Elena Gogean. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
Cătălin Scărlătescu, o nouă apariție alături de iubita lui, Elena Gogean. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
David Popovici, întrerupt în timpul interviului de după semifinale. Reacția simpatică a românului la gluma sportivului italian
David Popovici, întrerupt în timpul interviului de după semifinale. Reacția simpatică a românului la gluma sportivului italian
Delia, afectată de eclipsa de soare: „Cea mai tristă persoană în viață am fost”
Delia, afectată de eclipsa de soare: „Cea mai tristă persoană în viață am fost”
Horoscop săptămânal 17 - 23 august 2026. Săptămână ca-n povești. Viața se așază așa cum își dorea. Un val de noroc schimbă viața unei zodii
Horoscop săptămânal 17 - 23 august 2026. Săptămână ca-n povești. Viața se așază așa cum își dorea. Un val de noroc schimbă viața unei zodii
Mihai Trăistariu, imagine rară alături de fratele lui, Constantin: „L-am cazat într-unul dintre apartamentele mele” 
Mihai Trăistariu, imagine rară alături de fratele lui, Constantin: „L-am cazat într-unul dintre apartamentele mele” 
Câte operații estetice are Andreea Popescu: „Mă simt inconfortabil că trebuie să vorbesc despre aceste proceduri”
Câte operații estetice are Andreea Popescu: „Mă simt inconfortabil că trebuie să vorbesc despre aceste proceduri”
Observator News
Aur de 9 milioane de €, găsit de muncitori în subsolul clădirii pe care o renovau. Cine poate păstra comoara
Aur de 9 milioane de €, găsit de muncitori în subsolul clădirii pe care o renovau. Cine poate păstra comoara
Libertatea pentru Femei
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
El, un actor și artist boem și rebel, EA un manechin superb, râvnit de toți bărbații...Când s-au văzut prima oară au simțit o chimie nemaiîntâlnită, s-au îndrăgostit nebunește și au format un cuplu timp de cinci ani. Dar relația lor nu a fost una lină ci plină de certuri și neîncredere. Până la urmă, deși se iubeau, Tudor Chirilă și Andreea Raicu s-au despărțit și fiecare a pornit pe drumul lui. Ce s-a aflat însă despre ei, recent, i-a lăsat înmărmuriți pe mulți. Tudor și Andreea au...
El, un actor și artist boem și rebel, EA un manechin superb, râvnit de toți bărbații...Când s-au văzut prima oară au simțit o chimie nemaiîntâlnită, s-au îndrăgostit nebunește și au format un cuplu timp de cinci ani. Dar relația lor nu a fost una lină ci plină de certuri și neîncredere. Până la urmă, deși se iubeau, Tudor Chirilă și Andreea Raicu s-au despărțit și fiecare a pornit pe drumul lui. Ce s-a aflat însă despre ei, recent, i-a lăsat înmărmuriți pe mulți. Tudor și Andreea au...
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
Redactia.ro
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Nu face asta în seara eclipsei! Se spune că îți poate bloca norocul pentru următoarele luni
Nu face asta în seara eclipsei! Se spune că îți poate bloca norocul pentru următoarele luni
Ce să ții în buzunar astăzi, până la miezul nopții, după eclipsa de Soare? Atrage norocul și protecția
Ce să ții în buzunar astăzi, până la miezul nopții, după eclipsa de Soare? Atrage norocul și protecția
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
„Ar putea provoca avort spontan?” Mesajul lui Anthony Fauci despre vaccinul COVID în sarcină declanșează noi controverse
„Ar putea provoca avort spontan?” Mesajul lui Anthony Fauci despre vaccinul COVID în sarcină declanșează noi controverse
Un nou val Covid în plină vară. Ce variante circulă acum
Un nou val Covid în plină vară. Ce variante circulă acum
Cât este indemnizația de șomaj în 2026 și cât timp se acordă
Cât este indemnizația de șomaj în 2026 și cât timp se acordă
Medicamentul pentru diabet care poate elimina din corp o vitamină importantă. Semnele pot semăna cu neuropatia diabetică
Medicamentul pentru diabet care poate elimina din corp o vitamină importantă. Semnele pot semăna cu neuropatia diabetică
TV Mania
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Cum arată Thalia la 30 de ani de la «Sărmana Maria»! Schimbarea uluitoare a celebrei actrițe [18 FOTO]
Cum arată Thalia la 30 de ani de la «Sărmana Maria»! Schimbarea uluitoare a celebrei actrițe [18 FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
CSID.ro
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de la Antena Stars. S-a retras din televiziune în 2010
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de la Antena Stars. S-a retras din televiziune în 2010
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
Libertatea
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 15 – 21 august 2026. Prima confruntare a planetei Venus cu Saturn după 30 de ani
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 15 – 21 august 2026. Prima confruntare a planetei Venus cu Saturn după 30 de ani
El este REGELE probei. David Popovici a câștigat medalia de aur și la 200 m liber la CE fiind neînvins din 2023
El este REGELE probei. David Popovici a câștigat medalia de aur și la 200 m liber la CE fiind neînvins din 2023
El Niño se îndreaptă spre o intensitate record și schimbă prognozele pentru Europa. Cum va fi vremea la toamnă și în iarna 2026-2027
El Niño se îndreaptă spre o intensitate record și schimbă prognozele pentru Europa. Cum va fi vremea la toamnă și în iarna 2026-2027
S-a câștigat cel mai mare premiu din istorie la Loto 6/49. Unde s-a jucat biletul norocos cu o combinație de numere rar întâlnită
S-a câștigat cel mai mare premiu din istorie la Loto 6/49. Unde s-a jucat biletul norocos cu o combinație de numere rar întâlnită
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton