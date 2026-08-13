Atelierul de Zâmbete explică de ce păstrarea structurii naturale a dintelui contează în estetica dentară

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În estetica dentară există o singură decizie care nu se poate întoarce niciodată: șlefuirea. Culoarea se poate corecta, forma se poate ajusta, o lucrare se poate reface. Țesutul îndepărtat de pe un dinte nu revine.

Sună evident, dar în practică se pierde din vedere, pentru că discuția despre un zâmbet nou se poartă aproape întotdeauna în termeni de rezultat: cum va arăta, cât durează, cât costă. Rareori se pune întrebarea care contează peste zece ani: cât din dintele meu rămâne dedesubt?

Articolul de față explică de ce această întrebare este cea corectă și cum arată, practic, o abordare conservatoare într-o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Bucureștiului.

Smalțul nu se reface

Smalțul este cel mai dur țesut din corpul uman și, în același timp, singurul care nu are nicio capacitate de regenerare. Nu conține celule vii care să îl repare. Odată pierdut, prin uzură, prin eroziune sau prin șlefuire, dispare definitiv.

Sub el se află dentina, un țesut mai moale, mai galben și străbătut de canalicule microscopice care comunică direct cu nervul dintelui. De aici vine sensibilitatea la rece resimțită după o preparare extinsă.

Această structură explică de ce un dinte natural, chiar tratat, rămâne superior oricărui înlocuitor. Are un ligament care amortizează forțele, o inserție a gingiei pe care nicio lucrare nu o reproduce identic și un smalț care se comportă la lumină într-un fel pe care ceramica îl imită, dar nu îl egalează.

Scara intervenției, de la zero la ireversibil

Estetica dentară nu înseamnă un singur tip de tratament, ci o scară pe care se poate urca treptat. Regula sănătoasă este să nu urci mai sus decât necesită problema pe care o acuză pacientul.

Igienizarea profesională este treapta zero. Multe dintre nemulțumirile legate de culoare vin din depuneri și pigmentări externe, nu din nuanța reală a dintelui.

Albirea profesională acționează chimic asupra pigmenților din structura dintelui, fără a îndepărta țesut. Se realizează în cabinet, cu lampă sau cu laser diodă. Este reversibilă în sensul că nu modifică nimic din anatomia sau structura dintelui.

Restaurările directe din compozit permit corectarea unei fisuri, a unui colț rupt sau a unei forme neregulate, adăugând material, nu îndepărtându-l.

Fațetele ceramice presupun o preparare a suprafeței vizibile, de ordinul zecimilor de milimetru (0,3-0,5 mm). Este momentul în care intervenția devine ireversibilă. Există și situații în care dintele nu este preparat deloc, ci doar pregătit pentru adeziune, prin tratarea suprafeței. Este cazul dinților mai mici volumetric, așa-numiții dinți nanici sau „țăruș”.

Coroana îmbracă dintele pe toate fețele și implică cea mai mare cantitate de țesut îndepărtat. Este indicată atunci când dintele este deja compromis structural, nu ca soluție estetică de primă intenție.

Un plan corect pornește de jos în sus și se oprește la prima treaptă care rezolvă problema.

De ce contează să rămâi în smalț

Aici se află argumentul tehnic pe care puțini pacienți îl aud, deși el decide durata de viață a unei fațete.

Ceramica se lipește de dinte printr-o cimentare adezivă. Această legătură este foarte puternică atunci când se realizează pe smalț și considerabil mai slabă atunci când suprafața expusă este dentină.

Consecința practică: o fațetă preparată conservator, cu marginile rămase în smalț, are un prognostic mai bun decât una identică, din același material, montată pe un dinte șlefuit până în dentină. Materialul este același. Suportul, nu.

La asta se adaugă sensibilitatea. Dentina expusă comunică cu nervul, iar disconfortul la rece poate persista mult timp după finalizarea lucrării.

De aceea, la Atelierul de Zâmbete, fațetele ceramice se abordează cu preparare minim invazivă, iar în situațiile în care rezultatul dorit se poate obține fără șlefuire se recurge la variante aditive.

Cascada care începe cu o șlefuire prea mare

O preparare agresivă pe un dinte viu nu produce, de obicei, o problemă imediată. Produce un lanț de evenimente care se desfășoară în ani.

Prima verigă este inflamația pulpară. Cu cât se îndepărtează mai mult țesut, cu atât nervul rămâne mai aproape de suprafață și mai expus. În unele cazuri se ajunge la necroză pulpară, care apare la luni sau ani după lucrare.

A doua verigă este tratamentul de canal, devenit necesar. Dintele își pierde aportul de umiditate din interior și devine mai casant.

A treia este nevoia unei reconstituiri, uneori cu pivot, pentru a susține lucrarea.

A patra este trecerea de la fațetă la coroană, pentru că structura rămasă nu mai poate susține o lucrare parțială.

La capătul acestui lanț, dintele nu mai este un dinte, ci un bont acoperit. Fiecare verigă în parte pare rezonabilă în momentul în care se produce. Împreună, ele descriu exact traseul pe care o abordare conservatoare încearcă să îl evite din prima zi.

Nimic estetic înainte de rezolvarea problemelor

Există un protocol care nu ține de estetică, dar fără de care estetica nu rezistă.

Nu se aplică fațete pe dinți cu probleme nerezolvate. Gingia inflamată se tratează întâi, pentru că marginea unei lucrări se plasează în raport cu conturul gingival, iar acest contur se modifică odată cu vindecarea. O fațetă montată pe o gingie inflamată își pierde adaptarea când inflamația trece.

Cariile active se tratează înainte. O lucrare estetică peste o carie ascunde problema, nu o rezolvă.

Ocluzia se evaluează întotdeauna. Un pacient care strânge sau scrâșnește dinții noaptea transmite forțe considerabile unor lamele ceramice subțiri. Nu este o contraindicație, dar schimbă planul: grosimea materialului, distribuția și, de regulă, o gutieră de protecție purtată noaptea.

Ordinea aceasta prelungește tratamentul cu câteva săptămâni și este, în același timp, singura care face rezultatul durabil.

Capcana zâmbetului refăcut integral

O situație frecventă: pacientul este nemulțumit de doi dinți frontali, iar planul propus acoperă opt sau zece.

Uneori extinderea este justificată clinic. Când nuanța dorită este mult diferită de cea a dinților naturali, sau când ocluzia trebuie reconstruită, o abordare pe un număr mai mare de dinți poate fi singura care dă un rezultat coerent.

Alteori nu este. Iar diferența dintre cele două situații trebuie explicată, nu presupusă.

Întrebarea corectă înaintea oricărui plan extins este simplă: ce se întâmplă dacă tratăm doar dinții care mă deranjează? Dacă răspunsul este un argument clinic clar, planul este justificat. Dacă răspunsul este că așa iese mai frumos în ansamblu, merită o a doua opinie.

Ce ceri înainte să accepți

Trei lucruri transformă o propunere estetică într-o decizie informată.

1. O simulare înainte de orice șlefuire. Un proiect digital sau o machetă aplicată provizoriu peste dinții nepregătiți permite să vezi rezultatul propus și să ceri modificări cât timp totul este încă reversibil.

2. Cantitatea de țesut care se îndepărtează. Întrebarea concretă: prepararea rămâne în smalț sau ajunge în dentină? Este singura formulare la care răspunsul chiar spune ceva.

3. Alternativele mai puțin invazive. Pentru aproape orice situație estetică există mai mult de o soluție, iar variantele aditive merită discutate înaintea celor care presupun șlefuire.

Candidatul ideal pentru o abordare conservatoare

Persoana nemulțumită de culoarea dinților, care nu a încercat încă o igienizare profesională și o albire.

Persoana cu un colț ciobit sau cu o mică neregularitate de formă, la care o restaurare din compozit poate rezolva situația fără preparare.

Persoana cu dinți sănătoși structural, dar cu nuanță neuniformă, la care fațetele cu preparare minimă sunt indicate.

Persoana care a primit un plan cu multe fațete și vrea să afle dacă un număr mai mic ar fi suficient.

Adolescentul sau adultul tânăr, la care fiecare milimetru de smalț păstrat astăzi contează pentru deciziile de peste douăzeci de ani.

Întrebări frecvente

Fațetele se pot da jos? Nu în sensul revenirii la starea inițială. Fațeta se poate înlocui, dar țesutul preparat pentru ea nu se reface, iar dintele rămâne dependent de o lucrare.

Albirea strică smalțul? Realizată profesional, cu protecția țesuturilor moi, nu îndepărtează structură. Sensibilitatea temporară este obișnuită și trece.

În ce ordine se face albirea? Înaintea oricărei lucrări ceramice. Ceramica nu își schimbă nuanța în timp, deci culoarea de referință trebuie stabilită înainte, nu după.

Dacă am bruxism, pot face fațete? Se evaluează individual. Nu este o interdicție, dar planul include protecție nocturnă și o discuție despre grosimea materialului. Uneori se recomandă un tratament ortodontic inițial, pentru o invazivitate cât mai mică și un rezultat estetic mai bun.

Cât rezistă o lucrare estetică? Cântăresc patru lucruri: cât smalț a rămas sub ea, cât de exact se închide la margine, cum și unde se transmit forțele la nivelul dintelui în timpul mușcăturii și cât de riguroasă este igiena zilnică. Durata diferă mult între pacienți și nu se poate promite dinainte.

Cum începe o evaluare estetică

Prima consultație stabilește care este de fapt problema: culoarea, forma, alinierea sau o combinație de mai mulți factori. De multe ori, ceea ce pacientul descrie ca o problemă de culoare se dovedește o chestiune de contur gingival sau de poziție a dinților, iar soluția este alta decât cea presupusă (uneori tratăm ortodontic).

Programează o consultație de evaluare estetică dentară la clinica Atelierul de Zâmbete din Sectorul 3, București. Echipa coordonată de Dr. Mihaela Stanciu evaluează cazul în ansamblu, de la starea gingiilor până la mușcătură, iar planul se construiește pornind de la varianta cea mai puțin invazivă care rezolvă problema.

Cere, la final, simularea rezultatului și explicația privind cantitatea de țesut care se îndepărtează. Dr. Mihaela Stanciu și medicii clinicii discută alternativele înainte de orice preparare, tocmai pentru că decizia de a șlefui este singura care nu se poate reveni.

Nume: Atelierul de Zâmbete

Adresa: Strada Câmpia Libertății 42, Bloc B2, Scara E, Sector 3, București

Telefon: 0755 242 121

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