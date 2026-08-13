  MENIU  
Home > Advertorial > Atelierul de Zâmbete explică de ce păstrarea structurii naturale a dintelui contează în estetica dentară

Atelierul de Zâmbete explică de ce păstrarea structurii naturale a dintelui contează în estetica dentară

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

În estetica dentară există o singură decizie care nu se poate întoarce niciodată: șlefuirea. Culoarea se poate corecta, forma se poate ajusta, o lucrare se poate reface. Țesutul îndepărtat de pe un dinte nu revine.

Sună evident, dar în practică se pierde din vedere, pentru că discuția despre un zâmbet nou se poartă aproape întotdeauna în termeni de rezultat: cum va arăta, cât durează, cât costă. Rareori se pune întrebarea care contează peste zece ani: cât din dintele meu rămâne dedesubt?

Articolul de față explică de ce această întrebare este cea corectă și cum arată, practic, o abordare conservatoare într-o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Bucureștiului.

Smalțul nu se reface

Smalțul este cel mai dur țesut din corpul uman și, în același timp, singurul care nu are nicio capacitate de regenerare. Nu conține celule vii care să îl repare. Odată pierdut, prin uzură, prin eroziune sau prin șlefuire, dispare definitiv.

Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Recomandarea zilei

Sub el se află dentina, un țesut mai moale, mai galben și străbătut de canalicule microscopice care comunică direct cu nervul dintelui. De aici vine sensibilitatea la rece resimțită după o preparare extinsă.

Această structură explică de ce un dinte natural, chiar tratat, rămâne superior oricărui înlocuitor. Are un ligament care amortizează forțele, o inserție a gingiei pe care nicio lucrare nu o reproduce identic și un smalț care se comportă la lumină într-un fel pe care ceramica îl imită, dar nu îl egalează.

Denise Rifai a rupt tăcerea! Reacția ei la mutarea șoc făcută de Antena 1 i-a lăsat pe toți mască. I-a transmis un mesaj direct lui Măruță: „Cât despre...”
Denise Rifai a rupt tăcerea! Reacția ei la mutarea șoc făcută de Antena 1 i-a lăsat pe toți mască. I-a transmis un mesaj direct lui Măruță: „Cât despre...”
Recomandarea zilei

Scara intervenției, de la zero la ireversibil

Estetica dentară nu înseamnă un singur tip de tratament, ci o scară pe care se poate urca treptat. Regula sănătoasă este să nu urci mai sus decât necesită problema pe care o acuză pacientul.

Igienizarea profesională este treapta zero. Multe dintre nemulțumirile legate de culoare vin din depuneri și pigmentări externe, nu din nuanța reală a dintelui.

Albirea profesională acționează chimic asupra pigmenților din structura dintelui, fără a îndepărta țesut. Se realizează în cabinet, cu lampă sau cu laser diodă. Este reversibilă în sensul că nu modifică nimic din anatomia sau structura dintelui.

Restaurările directe din compozit permit corectarea unei fisuri, a unui colț rupt sau a unei forme neregulate, adăugând material, nu îndepărtându-l.

Fațetele ceramice presupun o preparare a suprafeței vizibile, de ordinul zecimilor de milimetru (0,3-0,5 mm). Este momentul în care intervenția devine ireversibilă. Există și situații în care dintele nu este preparat deloc, ci doar pregătit pentru adeziune, prin tratarea suprafeței. Este cazul dinților mai mici volumetric, așa-numiții dinți nanici sau „țăruș”.

Coroana îmbracă dintele pe toate fețele și implică cea mai mare cantitate de țesut îndepărtat. Este indicată atunci când dintele este deja compromis structural, nu ca soluție estetică de primă intenție.

Un plan corect pornește de jos în sus și se oprește la prima treaptă care rezolvă problema.

De ce contează să rămâi în smalț

Aici se află argumentul tehnic pe care puțini pacienți îl aud, deși el decide durata de viață a unei fațete.

Ceramica se lipește de dinte printr-o cimentare adezivă. Această legătură este foarte puternică atunci când se realizează pe smalț și considerabil mai slabă atunci când suprafața expusă este dentină.

Consecința practică: o fațetă preparată conservator, cu marginile rămase în smalț, are un prognostic mai bun decât una identică, din același material, montată pe un dinte șlefuit până în dentină. Materialul este același. Suportul, nu.

La asta se adaugă sensibilitatea. Dentina expusă comunică cu nervul, iar disconfortul la rece poate persista mult timp după finalizarea lucrării.

De aceea, la Atelierul de Zâmbete, fațetele ceramice se abordează cu preparare minim invazivă, iar în situațiile în care rezultatul dorit se poate obține fără șlefuire se recurge la variante aditive.

Cascada care începe cu o șlefuire prea mare

O preparare agresivă pe un dinte viu nu produce, de obicei, o problemă imediată. Produce un lanț de evenimente care se desfășoară în ani.

Prima verigă este inflamația pulpară. Cu cât se îndepărtează mai mult țesut, cu atât nervul rămâne mai aproape de suprafață și mai expus. În unele cazuri se ajunge la necroză pulpară, care apare la luni sau ani după lucrare.

A doua verigă este tratamentul de canal, devenit necesar. Dintele își pierde aportul de umiditate din interior și devine mai casant.

A treia este nevoia unei reconstituiri, uneori cu pivot, pentru a susține lucrarea.

A patra este trecerea de la fațetă la coroană, pentru că structura rămasă nu mai poate susține o lucrare parțială.

La capătul acestui lanț, dintele nu mai este un dinte, ci un bont acoperit. Fiecare verigă în parte pare rezonabilă în momentul în care se produce. Împreună, ele descriu exact traseul pe care o abordare conservatoare încearcă să îl evite din prima zi.

Nimic estetic înainte de rezolvarea problemelor

Există un protocol care nu ține de estetică, dar fără de care estetica nu rezistă.

Nu se aplică fațete pe dinți cu probleme nerezolvate. Gingia inflamată se tratează întâi, pentru că marginea unei lucrări se plasează în raport cu conturul gingival, iar acest contur se modifică odată cu vindecarea. O fațetă montată pe o gingie inflamată își pierde adaptarea când inflamația trece.

Cariile active se tratează înainte. O lucrare estetică peste o carie ascunde problema, nu o rezolvă.

Ocluzia se evaluează întotdeauna. Un pacient care strânge sau scrâșnește dinții noaptea transmite forțe considerabile unor lamele ceramice subțiri. Nu este o contraindicație, dar schimbă planul: grosimea materialului, distribuția și, de regulă, o gutieră de protecție purtată noaptea.

Ordinea aceasta prelungește tratamentul cu câteva săptămâni și este, în același timp, singura care face rezultatul durabil.

Capcana zâmbetului refăcut integral

O situație frecventă: pacientul este nemulțumit de doi dinți frontali, iar planul propus acoperă opt sau zece.

Uneori extinderea este justificată clinic. Când nuanța dorită este mult diferită de cea a dinților naturali, sau când ocluzia trebuie reconstruită, o abordare pe un număr mai mare de dinți poate fi singura care dă un rezultat coerent.

Alteori nu este. Iar diferența dintre cele două situații trebuie explicată, nu presupusă.

Întrebarea corectă înaintea oricărui plan extins este simplă: ce se întâmplă dacă tratăm doar dinții care mă deranjează? Dacă răspunsul este un argument clinic clar, planul este justificat. Dacă răspunsul este că așa iese mai frumos în ansamblu, merită o a doua opinie.

Ce ceri înainte să accepți

Trei lucruri transformă o propunere estetică într-o decizie informată.

1. O simulare înainte de orice șlefuire. Un proiect digital sau o machetă aplicată provizoriu peste dinții nepregătiți permite să vezi rezultatul propus și să ceri modificări cât timp totul este încă reversibil.

2. Cantitatea de țesut care se îndepărtează. Întrebarea concretă: prepararea rămâne în smalț sau ajunge în dentină? Este singura formulare la care răspunsul chiar spune ceva.

3. Alternativele mai puțin invazive. Pentru aproape orice situație estetică există mai mult de o soluție, iar variantele aditive merită discutate înaintea celor care presupun șlefuire.

Candidatul ideal pentru o abordare conservatoare

Persoana nemulțumită de culoarea dinților, care nu a încercat încă o igienizare profesională și o albire.

Persoana cu un colț ciobit sau cu o mică neregularitate de formă, la care o restaurare din compozit poate rezolva situația fără preparare.

Persoana cu dinți sănătoși structural, dar cu nuanță neuniformă, la care fațetele cu preparare minimă sunt indicate.

Persoana care a primit un plan cu multe fațete și vrea să afle dacă un număr mai mic ar fi suficient.

Adolescentul sau adultul tânăr, la care fiecare milimetru de smalț păstrat astăzi contează pentru deciziile de peste douăzeci de ani.

Întrebări frecvente

Fațetele se pot da jos? Nu în sensul revenirii la starea inițială. Fațeta se poate înlocui, dar țesutul preparat pentru ea nu se reface, iar dintele rămâne dependent de o lucrare.

Albirea strică smalțul? Realizată profesional, cu protecția țesuturilor moi, nu îndepărtează structură. Sensibilitatea temporară este obișnuită și trece.

În ce ordine se face albirea? Înaintea oricărei lucrări ceramice. Ceramica nu își schimbă nuanța în timp, deci culoarea de referință trebuie stabilită înainte, nu după.

Dacă am bruxism, pot face fațete? Se evaluează individual. Nu este o interdicție, dar planul include protecție nocturnă și o discuție despre grosimea materialului. Uneori se recomandă un tratament ortodontic inițial, pentru o invazivitate cât mai mică și un rezultat estetic mai bun.

Cât rezistă o lucrare estetică? Cântăresc patru lucruri: cât smalț a rămas sub ea, cât de exact se închide la margine, cum și unde se transmit forțele la nivelul dintelui în timpul mușcăturii și cât de riguroasă este igiena zilnică. Durata diferă mult între pacienți și nu se poate promite dinainte.

Cum începe o evaluare estetică

Prima consultație stabilește care este de fapt problema: culoarea, forma, alinierea sau o combinație de mai mulți factori. De multe ori, ceea ce pacientul descrie ca o problemă de culoare se dovedește o chestiune de contur gingival sau de poziție a dinților, iar soluția este alta decât cea presupusă (uneori tratăm ortodontic).

Programează o consultație de evaluare estetică dentară la clinica Atelierul de Zâmbete din Sectorul 3, București. Echipa coordonată de Dr. Mihaela Stanciu evaluează cazul în ansamblu, de la starea gingiilor până la mușcătură, iar planul se construiește pornind de la varianta cea mai puțin invazivă care rezolvă problema.

Cere, la final, simularea rezultatului și explicația privind cantitatea de țesut care se îndepărtează. Dr. Mihaela Stanciu și medicii clinicii discută alternativele înainte de orice preparare, tocmai pentru că decizia de a șlefui este singura care nu se poate reveni.

Nume: Atelierul de Zâmbete

Adresa: Strada Câmpia Libertății 42, Bloc B2, Scara E, Sector 3, București

Telefon: 0755 242 121

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Alessandra Ambrosio și Buck Palmer s-au logodit. Imagini de la spectaculoasa cerere în căsătorie
Alessandra Ambrosio și Buck Palmer s-au logodit. Imagini de la spectaculoasa cerere în căsătorie
Tatăl Mihaelei Borcea a murit la 86 de ani: „S-a oprit o parte din lumea mea…”
Tatăl Mihaelei Borcea a murit la 86 de ani: „S-a oprit o parte din lumea mea…”
Proiecte speciale
Cum consumă cultură generația Z: „E ușor să spui că românii nu merg la teatru, însă câți își permit un bilet de 100 lei?”
Cum consumă cultură generația Z: „E ușor să spui că românii nu merg la teatru, însă câți își permit un bilet de 100 lei?”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Gara din București dispare după 66 de ani. Buldozerele au intrat pe șantier: am fost să vedem ce se construiește în locul ei
Gara din București dispare după 66 de ani. Buldozerele au intrat pe șantier: am fost să vedem ce se construiește în locul ei
Avantaje
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Elle
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Cătălin Scărlătescu, o nouă apariție alături de iubita lui, Elena Gogean. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
Cătălin Scărlătescu, o nouă apariție alături de iubita lui, Elena Gogean. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum arată membrii trupei Animal X acum! S-au reunit după 14 ani și i-au emoționat pe fani
Cum arată membrii trupei Animal X acum! S-au reunit după 14 ani și i-au emoționat pe fani
Mikaela, apariție spectaculoasă la ziua lui Mihai Albu. Adolescenta a moștenit pasiunea pentru modă a mamei sale
Mikaela, apariție spectaculoasă la ziua lui Mihai Albu. Adolescenta a moștenit pasiunea pentru modă a mamei sale
Cătălin Măruță, ironizat de Mircea Badea, după ce s-a aflat că va prezenta emisiunea „Furnicuțele” la Antena 1: „Poate o să-i iasă mai bine decât matinalul cu Băsescu”
Cătălin Măruță, ironizat de Mircea Badea, după ce s-a aflat că va prezenta emisiunea „Furnicuțele” la Antena 1: „Poate o să-i iasă mai bine decât matinalul cu Băsescu”
Cătălin Brînză, marea surpriză de la „Insula iubirii” 2026. Cine sunt ultimele trei ispite masculine care ajung în Thailanda
Cătălin Brînză, marea surpriză de la „Insula iubirii” 2026. Cine sunt ultimele trei ispite masculine care ajung în Thailanda
Lora, dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă: „Am primit raportul medical, Fata intră la terapie” 
Lora, dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă: „Am primit raportul medical, Fata intră la terapie” 
Observator News
Reacţia înotătorului rus, după ce a fost învins de David Popovici: "Am fost foarte bun, m-a pedepsit"
Reacţia înotătorului rus, după ce a fost învins de David Popovici: "Am fost foarte bun, m-a pedepsit"
Libertatea pentru Femei
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
El, un actor și artist boem și rebel, EA un manechin superb, râvnit de toți bărbații...Când s-au văzut prima oară au simțit o chimie nemaiîntâlnită, s-au îndrăgostit nebunește și au format un cuplu timp de cinci ani. Dar relația lor nu a fost una lină ci plină de certuri și neîncredere. Până la urmă, deși se iubeau, Tudor Chirilă și Andreea Raicu s-au despărțit și fiecare a pornit pe drumul lui. Ce s-a aflat însă despre ei, recent, i-a lăsat înmărmuriți pe mulți. Tudor și Andreea au...
El, un actor și artist boem și rebel, EA un manechin superb, râvnit de toți bărbații...Când s-au văzut prima oară au simțit o chimie nemaiîntâlnită, s-au îndrăgostit nebunește și au format un cuplu timp de cinci ani. Dar relația lor nu a fost una lină ci plină de certuri și neîncredere. Până la urmă, deși se iubeau, Tudor Chirilă și Andreea Raicu s-au despărțit și fiecare a pornit pe drumul lui. Ce s-a aflat însă despre ei, recent, i-a lăsat înmărmuriți pe mulți. Tudor și Andreea au...
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
Redactia.ro
Cine este Taisia, tanara care il sustine pe David Popovici oriunde merge. Sunt impreuna de ani buni, dar nu impartasesc aceeasi pasiune
Cine este Taisia, tanara care il sustine pe David Popovici oriunde merge. Sunt impreuna de ani buni, dar nu impartasesc aceeasi pasiune
Nu face asta în seara eclipsei! Se spune că îți poate bloca norocul pentru următoarele luni
Nu face asta în seara eclipsei! Se spune că îți poate bloca norocul pentru următoarele luni
Ce să ții în buzunar astăzi, până la miezul nopții, după eclipsa de Soare? Atrage norocul și protecția
Ce să ții în buzunar astăzi, până la miezul nopții, după eclipsa de Soare? Atrage norocul și protecția
Mega lovitură în TV. Cătălin Măruță îi va lua locul lui Denise Rifai la Antena 1. Ce va face femeia în continuare
Mega lovitură în TV. Cătălin Măruță îi va lua locul lui Denise Rifai la Antena 1. Ce va face femeia în continuare
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
A aflat că are prediabet la doar 37 de ani și a slăbit 10 kilograme. Schimbările simple făcute de Mihail Pautov
A aflat că are prediabet la doar 37 de ani și a slăbit 10 kilograme. Schimbările simple făcute de Mihail Pautov
Schimbări majore la medicamentele decontate. Ce se întâmplă cu rețetele gratuite
Schimbări majore la medicamentele decontate. Ce se întâmplă cu rețetele gratuite
Vești bune pentru angajații din sănătate. Peste 75% ar putea primi salarii mai mari. Ce se schimbă
Vești bune pentru angajații din sănătate. Peste 75% ar putea primi salarii mai mari. Ce se schimbă
Horoscop Eclipsa de Lună 28 august 2026. 4 zodii intră într-o perioadă decisivă
Horoscop Eclipsa de Lună 28 august 2026. 4 zodii intră într-o perioadă decisivă
TV Mania
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Cum arată Thalia la 30 de ani de la «Sărmana Maria»! Schimbarea uluitoare a celebrei actrițe [18 FOTO]
Cum arată Thalia la 30 de ani de la «Sărmana Maria»! Schimbarea uluitoare a celebrei actrițe [18 FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
CSID.ro
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
Dieta cu două mese pe zi a Amandei Holden! Actrița își expune cu nonșalanță trupul perfect, la 55 de ani
Dieta cu două mese pe zi a Amandei Holden! Actrița își expune cu nonșalanță trupul perfect, la 55 de ani
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Raluca de la Angels! E neschimbată de 23 de ani și are o siluetă de invidiat după 5 sarcini
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Raluca de la Angels! E neschimbată de 23 de ani și are o siluetă de invidiat după 5 sarcini
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
Libertatea
Cum consumă cultură generația Z: „E ușor să spui că românii nu merg la teatru, însă câți își permit un bilet de 100 lei?”
Cum consumă cultură generația Z: „E ușor să spui că românii nu merg la teatru, însă câți își permit un bilet de 100 lei?”
Copiii cu exces de greutate i-au depășit pe cei subnutriți. Medicii dau consultații gratuite pe plajele din România, unde 1 din 4 copii este supraponderal
Copiii cu exces de greutate i-au depășit pe cei subnutriți. Medicii dau consultații gratuite pe plajele din România, unde 1 din 4 copii este supraponderal
Cum consumă cultură generația Z: „E ușor să spui că românii nu merg la teatru, însă câți își permit un bilet de 100 lei?”
Cum consumă cultură generația Z: „E ușor să spui că românii nu merg la teatru, însă câți își permit un bilet de 100 lei?”
O familie de români a plătit 1.450 de euro pentru o vacanță la un hotel de 4 stele din Bulgaria: „Am primit niște ventilatoare… la 4 stele, deloc ieftin!”
O familie de români a plătit 1.450 de euro pentru o vacanță la un hotel de 4 stele din Bulgaria: „Am primit niște ventilatoare… la 4 stele, deloc ieftin!”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton