  MENIU  
Home > Advertorial > Acestea sunt cele mai scumpe cartiere din România. Care este adevărata capitală a luxului imobiliar în România?

Acestea sunt cele mai scumpe cartiere din România. Care este adevărata capitală a luxului imobiliar în România?

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 12.08.2026, 15:17
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

 Cele mai scumpe cartiere din țară pentru românii care își doresc să facă achiziții imobiliare nu se găsesc în Cluj-Napoca, oraș care și-a cultivat de-a lungul timpului statutul de pol imobiliar de lux pe fondul prețurilor ridicate solicitate de proprietari și dezvoltatori, ci în București. Capitala are șapte zone în care cumpărătorii plătesc mai mult pentru un apartament decât în centrul Clujului.

  • Trei zone din București “sparg” toate tiparele. Prețurile depășesc borna de 5.500 euro/mp util.
  • Topul celor mai scumpe 10 zone din țară este format din 8 cartiere din București și câte unul din Cluj-Napoca și Brașov
  • În cea mai scumpă zonă din Brașov apartamentele se vând la un nivel apropiat de cele localizate în centrul Clujului.
  • Apartamentele aflate în centrul orașului Iași se vând cu prețuri mai mari decât cele din cea mai exclusivistă zonă constănțeană.
  • În cea mai scumpă zonă din Timișoara prețurile sunt comparabile cu cele solicitate în cele mai ieftine cartiere clujene.

Piața imobiliară din România a încetat să mai funcționeze ca un mecanism economic unitar. Vedem o hartă a discrepanțelor chiar și atunci când analizăm orașe similare sau cel puțin comparabile: în timp ce Clujul impune prețuri mari, poluri economice precum Timișoara rămân surprinzător de accesibile, având zonele de top la nivelul periferiilor clujene. În același timp, avem 3 zone mari ale Bucureștiului cu un preț mediu de peste 5.500 euro/mp, mai mult decât dublu față de media orașului. Accesibilitatea locativă se fragmentează regional, transformând alegerea orașului în factorul decisiv pentru un cost al vieții sustenabil.”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Trei zone din București „sparg” toate tiparele

Cele mai scumpe apartamente din România se vând, în prezent, în trei zone bucureștene. Media prețurilor solicitate aici depășește pragul de 5.500 euro/mp. Conform datelor Imobiliare.ro aferente trimestrului II 2026, acestea sunt Primăverii (5.638 euro/mp), Kiseleff (5.632 euro/mp) și Aviatorilor (5.541 euro/mp). 

Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Recomandarea zilei

Diferențele sunt uriașe atât în comparație cu prețurile solicitate cumpărătorilor în alte cartiere din Capitală, cât și față de media orașului și de costurile locuințelor listate la vânzare în alte mari orașe din România. Spre comparație, cele mai ieftine apartamente pot fi găsite în Ferentari (1.389 euro/mp), iar prețul mediu solicitat în București de către proprietari și dezvoltatori a ajuns, luna trecută, la 2.302 euro/mp, conform Indicelui Imobiliare.ro, instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară. 

Infografic care arată top 10 cele mai scumpe zone din România, pe cartiere, din marile orașe ale țării, cu prețul pe metru pătrat util, în august 2026
București deține opt din cele zece poziții în topul celor mai scumpe zone din România. Sursa foto: Imobiliare.ro.

În cele mai scumpe zone bucureștene plătești cu peste 1.500 euro în plus pentru fiecare metru pătrat decât dacă optezi pentru un apartament din centrul orașului Cluj-Napoca sau din cea mai scumpă zonă brașoveană, Drumul Poienii. 

Denise Rifai a rupt tăcerea! Reacția ei la mutarea șoc făcută de Antena 1 i-a lăsat pe toți mască. I-a transmis un mesaj direct lui Măruță: „Cât despre...”
Denise Rifai a rupt tăcerea! Reacția ei la mutarea șoc făcută de Antena 1 i-a lăsat pe toți mască. I-a transmis un mesaj direct lui Măruță: „Cât despre...”
Recomandarea zilei

În total, Bucureștiul are șapte zone unde apartamentele se vând, în medie, cu prețuri mai mari față de cele din inima Clujului, cel mai controversat centru urban din România în contextul costurilor solicitate cumpărătorilor.

Infografic care arată cele mai scumpe cartiere din București, cu prețul pe metru pătrat util, în august 2026
Capitala este, de departe, cea mai scumpă zonă imobiliară din țară. Sursa foto: Imobiliare.ro.

Lista celor mai scumpe zone din București:

  • Primăverii 5.638 euro/mp
  • Kiseleff 5.632 euro/mp
  • Aviatorilor 5.541 euro/mp
  • Floreasca 4.460 euro/mp
  • Herăstrău 4.427 euro/mp
  • Șoseaua Nordului 4.245 euro/mp
  • Dorobanți 4.158 euro/mp
  • Capitale 3.971 euro/mp
  • Barbu Văcărescu 3.900 euro/mp
  • Aviației 3.618 euro/mp

Ce înseamnă luxul imobiliar în Cluj-Napoca și Brașov?

Apartamentele aflate în zona ultracentrală sunt cele mai scumpe din Cluj-Napoca. În medie, acestea au fost scoase la vânzare, în trimestrul II al acestui an, cu 4.022 euro/mp util, potrivit datelor Imobiliare.ro. Și cea mai scumpă zonă brașoveană, Drumul Poienii, se apropie de borna de 4.000 euro/mp util, dar diferența dintre aceasta și celelalte cartiere care completează topul luxului pe plan local este considerabil mai mare față de cea întâlnită pe piața rezidențială clujeană.

Infografic care arată cele mai scumpe cartiere din Cluj-Napoca, cu prețul pe metru pătrat util, în august 2026
Prețul unui metru pătrat util în zona ultracentrală a orașului Cluj-Napoca a depășit pragul de 4000 de euro. Sursa foto: Imobiliare.ro.

În plus, în Cluj-Napoca întâlnim mai multe zone unde proprietarii și dezvoltatorii le solicită cumpărătorilor prețuri medii ce depășesc pragul de 3.400 euro/mp util, în timp ce în Brașov doar în centrul vechi apartamentele se mai vând cu peste 3.000 euro/mp util.

De menționat este și faptul că diferențele dintre cele mai scumpe și cele mai ieftine zone din ambele orașe sunt considerabil mai mici față de cele întâlnite în Capitală, cele două piețe locale fiind mai omogene.

Lista celor mai scumpe zone din Cluj-Napoca:

  • Ultracentral 4.022 euro/mp 
  • Andrei Mureșanu 3.614 euro/mp
  • Borhanci 3.478 euro/mp
  • Plopilor 3.476 euro/mp
  • Bună Ziua 3.443 euro/mp
Infografic care arată cele mai scumpe cartiere din Brașov, cu prețul pe metru pătrat util, în august 2026
Drumul Poienii este cea mai scumpă zonă imobiliară din Brașov, în august 2026. Sursa foto: Imobiliare.ro.

Lista celor mai scumpe zone din Brașov:

  • Drumul Poienii 3.978 euro/mp 
  • Brașovul Vechi 3.033 euro/mp 
  • Tractorul 2.468 euro/mp 
  • Avantgarden 2.458 euro/mp 
  • Răcădău 2.431 euro/mp 

Iași sau Constanța: unde găsești apartamente mai scumpe?

Chiar dacă la nivel lunar prețul mediu solicitat în Iași (2.000 euro/mp util în iulie) este ușor mai scăzut față de cel înregistrat în Constanța (2.011 euro/mp util), zona ultracentrală a Capitalei Moldovei depășește cu mult cel mai scump cartier al orașului de pe litoral. Cumpărătorii plătesc, în medie, 2.958 euro/mp util pentru apartamentele aflate în apropiere de Palatul Culturii și 2.667 euro/mp util pentru cele situate în cartierul constănțean Faleza Nord, arată datele Imobiliare.ro aferente trimestrului II 2026.

Infografic care arată cele mai scumpe cartiere din Iași, cu prețul pe metru pătrat util, în august 2026
Zona ultracentrală este cea mai scumpă din Iași. Sursa foto: Imobiliare.ro.

Prețurile solicitate și în celelalte cartiere care completează topul celor mai scumpe zone întâlnite pe plan local sunt ușor mai ridicate în Iași față de cele înregistrate în Constanța. 

Lista celor mai scumpe zone din Iași:

  • Ultracentral 2.958 euro/mp
  • Copou 2.500 euro/mp
  • Gara 2.313  euro/mp
  • Moara de Vânt 2.269 euro/mp
  • Podul de Fier 2.260 euro/mp

Lista celor mai scumpe zone din Constanța:

  • Faleza Nord 2.667 euro/mp 
  • Capitol 2.571 euro/mp
  • Peninsula 2.374 euro/mp
  • Tomis II 2.146 euro/mp
  • Tomis 1 2.133 euro/mp
Infografic care arată cele mai scumpe cartiere din Constanța, cu prețul pe metru pătrat util, în august 2026
Zona Faleză Nord este cel mai scump cartier din Constanța. Sursa foto: Imobiliare.ro.

Ce înseamnă o „zonă scumpă” în Timișoara, cel mai accesibil mare oraș din țară?

Prețul mediu solicitat luna trecută pentru apartamentele listate la vânzare în Timișoara s-a menținut sub pragul de 2.000 euro/mp util, conform Indicelui Imobiliare.ro, ceea ce plasează orașul de pe Bega în poziția celui mai accesibil mare oraș din România pentru cei care își doresc să devină proprietari.

Infografic care arată cele mai scumpe cartiere din marile orașe ale României, cu prețul pe metru pătrat util, în august 2026
Cartierul Primăverii din București depășește cu mult prețurile din Cluj-Napoca sau Brașov. Sursa foto: Imobiliare.ro.

Cu toate acestea, în zona ultracentrală prețurile depășesc 2.700 euro/mp util. Chiar și în aceste condiții, în cea mai scumpă zonă din Timișoara prețurile sunt mai degrabă apropiate de cele practicate în cartierele ieftine ale orașului Cluj-Napoca (Dâmbul Rotund –  2.684 euro/mp, Someșeni – 2.814 euro/mp), principalul pol imobiliar din jumătatea de vest a țării. 

Lista celor mai scumpe zone din Timișoara:

  • Central – Piața Unirii 2.722 euro/mp
  • Tipografilor 2.498 euro/mp
  • Take Ionescu 2.464 euro/mp
  • Mehala 2.291 euro/mp
  • Torontalului 2.077 euro/mp
Infografic care arată cele mai scumpe cartiere din Timișoara, cu prețul pe metru pătrat util, în august 2026

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mikaela, apariție spectaculoasă la ziua lui Mihai Albu. Adolescenta a moștenit pasiunea pentru modă a mamei sale
Mikaela, apariție spectaculoasă la ziua lui Mihai Albu. Adolescenta a moștenit pasiunea pentru modă a mamei sale
Jon Hamm va deveni tată pentru prima oară la 55 de ani: „Voi fi un tată în vârstă”. Soția actorului, Anna Osceola, este însărcinată
Jon Hamm va deveni tată pentru prima oară la 55 de ani: „Voi fi un tată în vârstă”. Soția actorului, Anna Osceola, este însărcinată
Proiecte speciale
Alina Niculescu, românca desemnată Miss Peace Europe: „Nu este suficient să fiu un model pe podium, ci îmi doresc să fiu un model în societate”
Alina Niculescu, românca desemnată Miss Peace Europe: „Nu este suficient să fiu un model pe podium, ci îmi doresc să fiu un model în societate”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Gara din București dispare după 66 de ani. Buldozerele au intrat pe șantier: am fost să vedem ce se construiește în locul ei
Gara din București dispare după 66 de ani. Buldozerele au intrat pe șantier: am fost să vedem ce se construiește în locul ei
Avantaje
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Elle
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Cătălin Scărlătescu, o nouă apariție alături de iubita lui, Elena Gogean. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
Cătălin Scărlătescu, o nouă apariție alături de iubita lui, Elena Gogean. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum arată membrii trupei Animal X acum! S-au reunit după 14 ani și i-au emoționat pe fani
Cum arată membrii trupei Animal X acum! S-au reunit după 14 ani și i-au emoționat pe fani
Cătălin Măruță, ironizat de Mircea Badea, după ce s-a aflat că va prezenta emisiunea „Furnicuțele” la Antena 1: „Poate o să-i iasă mai bine decât matinalul cu Băsescu”
Cătălin Măruță, ironizat de Mircea Badea, după ce s-a aflat că va prezenta emisiunea „Furnicuțele” la Antena 1: „Poate o să-i iasă mai bine decât matinalul cu Băsescu”
Cătălin Brînză, marea surpriză de la „Insula iubirii” 2026. Cine sunt ultimele trei ispite masculine care ajung în Thailanda
Cătălin Brînză, marea surpriză de la „Insula iubirii” 2026. Cine sunt ultimele trei ispite masculine care ajung în Thailanda
Lora, dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă: „Am primit raportul medical, Fata intră la terapie” 
Lora, dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă: „Am primit raportul medical, Fata intră la terapie” 
Codruța Filip trece prin clipe de coșmar. Tatăl cântăreței a fost internat în spital: „E nevoie de mai multe investigații” 
Codruța Filip trece prin clipe de coșmar. Tatăl cântăreței a fost internat în spital: „E nevoie de mai multe investigații” 
Observator News
Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani
Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani
Libertatea pentru Femei
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
El, un actor și artist boem și rebel, EA un manechin superb, râvnit de toți bărbații...Când s-au văzut prima oară au simțit o chimie nemaiîntâlnită, s-au îndrăgostit nebunește și au format un cuplu timp de cinci ani. Dar relația lor nu a fost una lină ci plină de certuri și neîncredere. Până la urmă, deși se iubeau, Tudor Chirilă și Andreea Raicu s-au despărțit și fiecare a pornit pe drumul lui. Ce s-a aflat însă despre ei, recent, i-a lăsat înmărmuriți pe mulți. Tudor și Andreea au...
El, un actor și artist boem și rebel, EA un manechin superb, râvnit de toți bărbații...Când s-au văzut prima oară au simțit o chimie nemaiîntâlnită, s-au îndrăgostit nebunește și au format un cuplu timp de cinci ani. Dar relația lor nu a fost una lină ci plină de certuri și neîncredere. Până la urmă, deși se iubeau, Tudor Chirilă și Andreea Raicu s-au despărțit și fiecare a pornit pe drumul lui. Ce s-a aflat însă despre ei, recent, i-a lăsat înmărmuriți pe mulți. Tudor și Andreea au...
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
Redactia.ro
De ce ar fi fost înlocuită, de fapt, Denise Rifai cu Cătălin Măruță la Antena 1. Motivul din spatele schimbării
De ce ar fi fost înlocuită, de fapt, Denise Rifai cu Cătălin Măruță la Antena 1. Motivul din spatele schimbării
Mega lovitură în TV. Cătălin Măruță îi va lua locul lui Denise Rifai la Antena 1. Ce va face femeia în continuare
Mega lovitură în TV. Cătălin Măruță îi va lua locul lui Denise Rifai la Antena 1. Ce va face femeia în continuare
DA!!!S-AU CASATORIT!!! E nunta anului in showbiz..Fanii din intreaga lume au asteptat momentul acesta
DA!!!S-AU CASATORIT!!! E nunta anului in showbiz..Fanii din intreaga lume au asteptat momentul acesta
Wow, ce vila au Mariana Bitang și Octavian Bellu !!! Aici traiesc linistiti dupa ce s-au retras din sportul de performanta. Imagini
Wow, ce vila au Mariana Bitang și Octavian Bellu !!! Aici traiesc linistiti dupa ce s-au retras din sportul de performanta. Imagini
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Final de vară în lacrimi pentru această zodie! Cristina Demetrescu anunță o despărțire sau o mare dezamăgire
Final de vară în lacrimi pentru această zodie! Cristina Demetrescu anunță o despărțire sau o mare dezamăgire
Copiii petrec mai mult timp în fața ecranelor când părinții sunt stresați. Ce arată un nou studiu
Copiii petrec mai mult timp în fața ecranelor când părinții sunt stresați. Ce arată un nou studiu
Horoscop zilnic, 13 august 2026. Zodia care găsește răspunsurile pe care le căuta
Horoscop zilnic, 13 august 2026. Zodia care găsește răspunsurile pe care le căuta
La 82 de ani, și-a recăpătat vederea. Cum au folosit medicii inteligența artificială pentru o operație extrem de complicată
La 82 de ani, și-a recăpătat vederea. Cum au folosit medicii inteligența artificială pentru o operație extrem de complicată
TV Mania
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Cum arată Thalia la 30 de ani de la «Sărmana Maria»! Schimbarea uluitoare a celebrei actrițe [18 FOTO]
Cum arată Thalia la 30 de ani de la «Sărmana Maria»! Schimbarea uluitoare a celebrei actrițe [18 FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
CSID.ro
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
Dieta cu două mese pe zi a Amandei Holden! Actrița își expune cu nonșalanță trupul perfect, la 55 de ani
Dieta cu două mese pe zi a Amandei Holden! Actrița își expune cu nonșalanță trupul perfect, la 55 de ani
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Raluca de la Angels! E neschimbată de 23 de ani și are o siluetă de invidiat după 5 sarcini
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Raluca de la Angels! E neschimbată de 23 de ani și are o siluetă de invidiat după 5 sarcini
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
Libertatea
Radu Vâlcan s-a întors în București după o lună la țară: „Uneori aducem acasă mult mai mult decât bagajele”. Ce a realizat prezentatorul TV
Radu Vâlcan s-a întors în București după o lună la țară: „Uneori aducem acasă mult mai mult decât bagajele”. Ce a realizat prezentatorul TV
ANM anunță cod galben de caniculă, vânt de până la 70 km/h și furtuni în mai multe zone din țară. Harta județelor afectate de fenomenele meteo extreme
ANM anunță cod galben de caniculă, vânt de până la 70 km/h și furtuni în mai multe zone din țară. Harta județelor afectate de fenomenele meteo extreme
O șoferiță a cumpărat un Mercedes C63 AMG second hand și s-a trezit cu motorul distrus și o factură de 27.000 de euro
O șoferiță a cumpărat un Mercedes C63 AMG second hand și s-a trezit cu motorul distrus și o factură de 27.000 de euro
O familie de români a plătit 1.450 de euro pentru o vacanță la un hotel de 4 stele din Bulgaria: „Am primit niște ventilatoare… la 4 stele, deloc ieftin!”
O familie de români a plătit 1.450 de euro pentru o vacanță la un hotel de 4 stele din Bulgaria: „Am primit niște ventilatoare… la 4 stele, deloc ieftin!”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton