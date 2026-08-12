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Sfârșit de vară cu aer de coastă mediteraneană

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În luna august, când ritmul verii încetinește și zilele lungi ne invită să petrecem mai mult timp acasă, inspirația vine din destinațiile de coastă care definesc sezonul. Marea, briza sărată, nuanțele de albastru și atmosfera relaxată a vacanțelor la malul apei pot deveni cu ușurință parte din decorul de zi cu zi. Astfel, locuința se transformă într-un refugiu luminos, elegant și liniștitor, inspirat de farmecul vieții de coastă. 

Crearea unei astfel de atmosfere este mai simplă decât pare. Accesoriile atent alese, materialele naturale, o paletă cromatică proaspătă și piesele de mobilier cu design atemporal pot recrea cu ușurință relaxarea și eleganța specifice destinațiilor de pe litoral. 

Sfârșit de vară cu aer de coastă mediteraneană

La baza acestei estetici se află combinația clasică dintre alb și albastru, completată subtil de accente aurii. Aceste nuanțe oferă o senzație vizuală de prospețime și răcoare, fiind ideale pentru finalul verii. De la textile în tonuri de albastru deschis, canapeaua Wolke sau șezlongul Lilo, până la farfurii în nuanțe inspirate de ocean, mese de grădină și detalii decorative precum rama delicată a oglinzii Selim, fiecare element contribuie la construirea unei atmosfere calme și relaxante. 

Albastrul, culoarea apei și a cerului de vară, este completat firesc de alb, o nuanță ce amintește de spuma valurilor și de luminozitatea zilelor petrecute la malul mării. O măsuță de cafea din marmură albă aduce un plus de prospețime și rafinament, în timp ce accesoriile din marmură, precum bolul Santorini sau tava decorativă Knud, contribuie la crearea unui decor sofisticat și echilibrat. Aceeași combinație cromatică poate fi integrată și în zona de dining, prin fețe de masă, suporturi pentru farfurii și șervețe textile. 

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Niciun interior inspirat de coastă nu este complet fără detalii care evocă frumusețea mării. Obiectele decorative inspirate de corali și scoici aduc personalitate și autenticitate amenajării, în timp ce vazele texturate, completate de flori de sezon sau ramuri de măslin, oferă acel finisaj natural care definește spiritul verii mediteraneene. 

Sfârșit de vară cu aer de coastă mediteraneană

Chiar și după întoarcerea din vacanță, câteva alegeri inspirate pot păstra atmosfera sezonului în interiorul casei. Pentru că uneori este suficient un detaliu bine ales pentru a prelungi senzația de vară și relaxare încă puțin.

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Sursa foto: http://www.westwing.ro

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