Dentaline are o adresă nouă: dentaline.ro

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După ani în care pacienții au căutat-o pe dentaline-clinic.ro, clinica stomatologică Dentaline din București trece printr-o schimbare vizibilă din exterior, dar gândită temeinic pe dinăuntru: un site nou, la o adresă mai scurtă și mai ușor de reținut — dentaline.ro. Nu este doar o mutare de domeniu. Site-ul a fost reconstruit de la zero, păstrând tot ce funcționa deja bine pentru pacienți — informațiile despre tratamente, paginile de contact, conținutul acumulat în timp — dar organizat acum într-o formă modernă, mai clară și mai ușor de parcurs.

De ce acum

Schimbarea vine într-un moment în care Dentaline deschide o nouă clinică: pe lângă locația deja cunoscută de pe Calea Văcărești, Dentaline a deschis recent o a doua clinică pe strada Progresului nr. 2, dotată cu echipamente stomatologice moderne și un design spectaculos. Într-un asemenea moment de creștere, echipa a considerat firesc ca și fața online a clinicilor să reflecte aceeași direcție — un brand unitar, ușor de identificat și memorat.

Ce s-a schimbat, concret

Pentru cei care au folosit vechiul site, cea mai mare diferență se simte în navigare. Informațiile despre tratamente — de la controale de rutină până la proceduri mai complexe, precum implantologia sau reabilitarea orală — sunt acum mai ușor de găsit, atât de pe telefon, cât și de pe calculator.

Pentru pacienții existenți, tranziția nu presupune nimic din partea lor: toate paginile importante de pe vechiul domeniu au fost mutate pe cel nou, astfel încât un link salvat cu ani în urmă să ducă tot acolo unde trebuie.

Despre Dentaline

Dentaline este o clinică stomatologică din București, cu servicii care acoperă atât stomatologia generală, cât și proceduri estetice și implantologice — de la controale și igienizări, până la fațete dentare, aparate ortodontice și reabilitare orală completă. Clinica funcționează în prezent din două locații în București: una pe Calea Văcărești și, cea mai recentă, pe strada Progresului nr. 2, deschisă special pentru a răspunde cererii tot mai mari de servicii stomatologice de calitate în oraș. Ambele locații sunt dotate cu echipamente moderne și sunt gândite astfel încât experiența pacientului, de la prima programare până la finalul tratamentului, să fie una cât mai simplă, fară durere și lipsită de stres. Site-ul clinicii poate fi accesat la adresa dentaline.ro.

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