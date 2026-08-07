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Un nou început: feminitatea la absolut

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Abordarea nutrițională la menopauză – perspectiva farmacistului

Farm. Pr. Diana Tănase, MSc; Competențe primare în implementarea stilului de viață sănătos

Studiile referitoare la longevitate au arătat că doar 25% din durata vieţii este stabilită genetic; 75% reprezintă stilul nostru de viaţă şi alegerile pe care le facem. Dacă fiecare dintre noi şi-ar optimiza stilul de viaţă, cu toții am putea trăi cu pană la 10 ani mai mult.1

Farmacistul poate avea un rol determinant în echipa de profesionişti implicaţi în consultaţiile referitoare la adoptarea unui stil de viaţă sănătos, pentru a ajuta pacienţii să-şi menţină organismul într-o stare de bine, pe termen lung.

Luând în considerare faptul că în SUA, doar 40% dintre medici abordează în cadrul consultaţiei aspecte ale medicinii stilului de viaţă2 şi având în vedere cele trei obiective majore3, respectiv ca pacienţii:

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  • să rămână sănătoşi cât mai mult timp posibil
  • să fie independenţi cât mai mult timp posibil
  • să trăiască, cât mai mult timp posibil,

este necesară implicarea tuturor jucătorilor din sistemul de sănătate, farmaciştii putând contribui cu succes în cadrul unei echipe multidisciplinare.

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Farmacistul, prin relaţia construită cu pacienţii săi, poate fi un practician al medicinii stilului de viaţa, poziţionându-se în aceeasi echipă cu pacientul, având şi competenţele necesare de a asculta activ, de a împărtăşi informaţia doar atunci cand pacientul este pregătit să o înţeleagă și să o accepte şi de a-i oferi acestuia control asupra programului de transformare prin oportunităţile de învăţare. 4

Menopauza reprezintă un moment de transformare și auto-descoperire pentru femei

Deși poate aduce provocări, menopauza reprezintă pentru femei și o ocazie de a acorda mai mult timp pentru ele, de a pune mai mult preț pe sănătatea lor și de a-şi găsi bucuria în lucruri mărunte. Cu informațiile și sprijinul potrivit, această etapă specială se poate parcurge cu grație și curaj!

Menopauza este o etapă naturală din viața unei femei, etapă care marchează sfărșitul perioadei de fertilitate. O femeie este considerată “la menopauză” dacă nu a avut menstruație timp de 12 luni consecutive. Menopauza apare de obicei între 45 și 50 de ani; cu toate acestea, femeile pot experimenta diferite schimbări mai din timp, în special în faza de tranziție cunoscută sub numele de: perimenopauză.

Nutriție și nutraceutice

Hormonii sexuali feminini influențează bacteriile din tractul digestiv. Acest lucru poate însemna că, în timpul menopauzei, flora intestinală își schimbă compozița. Astfel, femeile pot observa că reacţionează diferit la anumite alimente. 

Un nou început: feminitatea la absolut

Unele femei pot observa, de asemenea modificări ale simțului gustului și pot simți arome mai puternice în perioada de menopauză.

O scădere a estrogenului poate duce la creșterea în greutate, dar și la scăderea nivelului de energie de care ai nevoie ca să faci sport. Schimbările de dispoziție pot determina, de asemenea, schimbarea obiceiurilor alimentare.

Principiile unei diete sănătoase la menopauză

Un nou început: feminitatea la absolut

1. Creșterea aportului de proteine – pentru menținerea masei musculare, care tinde să scadă odată cu înaintarea în vârstă

2. Consumul de alimente bogate în calciu și vitamina D – deoarece scăderea estrogenului accelerează pierderea de masă osoasă

3. Includerea în alimentaţie a grăsimilor “sănătoase” – ele susțin sănătatea cardiovasculară și reduc inflamația

4. Consumul de mai multe fibre contribuie la controlul greutății, reglarea glicemiei și sănătatea digestivă

5. Hidratarea corespunzătoare – deshidratarea poate accentua oboseala și senzația de disconfort.

Micile decizii zilnice pot avea efecte majore

Alegerea de a face (sau nu) mișcare, de a consuma alimente procesate sau de a gestiona stresul zilnic poate părea minoră. Însă, la menopauză, fiecare alegere are un impact amplificat:

• O plimbare zilnică de 30 de minute poate reduce semnificativ riscul de osteoporoză.

• Reducerea consumului de zahăr poate îmbunătăți bufeurile și starea de spirit.

• Practicarea meditației sau a tehnicilor de respirație poate diminua anxietatea și îmbunătăți somnul.

Suplimentele alimentare potrivite la menopauză pot avea un impact considerabil în îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Zifelle® meno  este un supliment alimentar recomandat femeilor adulte, ce conține două extracte vegetale standardizate de trifoi roșu și semințe de in, alături de vitamina B6. 

Extractul standardizat din trifoi roșu, datorită prezenței izoflavonelor, are asupra organismului efecte asemănătoare estrogenului. Ameliorează manifestările asociate atât perimenopauzei cât și menopauzei și contribuie la menținerea sănătății cardiovasculare și osoase.

Zifelle® meno reglează activitatea hormonală, sustine funcționarea normală a sistemului nervos și reduce frecvența bufeurilor și a transpirațiilor nocturne.

Zifelle® meno poate fi comandat aici: https://comenzionline.antibiotice.ro/

Zifelle® meno este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos.

În loc de concluzie…

Menopauza nu trebuie privită ca o perioadă de restricții alimentare, ci ca o oportunitate de a adopta obiceiuri care susțin sănătatea pe termen lung. O dietă bogată în proteine, fibre, grăsimi sănătoase, calciu și vitamina D poate contribui la controlul greutății, protejarea oaselor și reducerea simptomelor specifice. Prin alegeri alimentare inteligente și un stil de viață activ, această etapă poate fi traversată cu mai multă energie și confort. Cu înțelegere, răbdare și sprijin din partea farmacistului, menopauza poate deveni o perioadă de redescoperire și echilibru.

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Foto: Shutterstock

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