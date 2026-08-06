După 25 de ani, terapia hormonală în menopauză este reevaluată: ce spun noile date

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După mai bine de două decenii în care terapia hormonală menopauzală a fost privită cu reticență, noile date științifice readuc această opțiune terapeutică în prim-plan. O analiză recentă semnată de Prof. Dr. Gheorghe Peltecu, medic primar obstetrică-ginecologie și profesor universitar la UMF “Carol Davila”, arată însă că aceste temeri trebuie reevaluate în lumina noilor date științifice.

Simptomele asociate menopauzei pot afecta semnificativ calitatea vieții a milioane de femei. Bufeurile de căldură și transpirațiile nocturne apar la aproximativ 75% dintre femei și pot dura ani de zile. Acestea sunt frecvent însoțite de insomnie, anxietate, oboseală, dureri articulare sau uscăciune vaginală – manifestări care pot influența viața personală, profesională și relațională.

În acest context, terapia hormonală menopauzală a fost mult timp considerată una dintre cele mai eficiente opțiuni pentru controlul simptomelor. Totuși, în ultimii 25 de ani, utilizarea sa a scăzut semnificativ, pe fondul temerilor legate de riscurile cardiovasculare și de cancer mamar.

În noiembrie 2025, autoritățile din Statele Unite au anunțat o schimbare majoră de poziție: Food and Drug Administration (FDA) a solicitat ridicarea avertismentelor stricte privind terapia hormonală menopauzală, în urma reinterpretării datelor acumulate în ultimele decenii. Ulterior, în februarie anul acesta, FDA a anunțat oficial aprobarea modificărilor de etichetă pentru un prim grup de produse hormonale menopauzale.

„Timp de aproape 25 de ani, terapia hormonală a fost evitată pe scară largă, în principal din cauza unor temeri legate de riscurile cardiovasculare și de cancer mamar. Astăzi, înțelegem că aceste riscuri nu sunt uniforme și depind de factori esențiali precum vârsta pacientei, momentul începerii tratamentului și tipul de terapie utilizată”, explică Prof. Dr. Gheorghe Peltecu.

La începutul anilor 2000, studiile internaționale HERS (Heart and Estrogen/progestin Replacement Study) și Women’s Health Initiative (WHI) au raportat o creștere a riscului de boli cardiovasculare și cancer mamar în rândul femeilor care urmau terapie hormonală. Aceste rezultate au dus la scăderea dramatică a utilizării tratamentului la nivel global.

Reanalizarea ulterioară a datelor studiului a arătat însă că multe dintre aceste riscuri erau influențate de momentul începerii terapiei, majoritatea participantelor fiind femei mai în vârstă, la distanță mare de debutul menopauzei.

Potrivit datelor recente, terapia hormonală poate avea un profil de siguranță favorabil atunci când este inițiată în așa-numita „fereastră de oportunitate”, adică în primii 10 ani de la instalarea menopauzei. În aceste condiții riscul cardiovascular nu este crescut semnificativ, beneficiile asupra simptomelor menopauzale sunt importante, iar calitatea vieții poate fi semnificativ îmbunătățită;

Riscurile trebuie înțelese în context

Unul dintre cele mai discutate riscuri rămâne cel de cancer mamar. Datele arată că acesta variază în funcție de tipul terapiei și durata utilizării. De exemplu, utilizarea terapiei hormonale combinate (estrogen + progesteron) timp de 5 ani, începând de la vârsta de 50 de ani, poate duce la:

 un caz de cancer mamar la aproximativ 50 de femei (administrare zilnică)

 un caz la aproximativ 70 de femei (administrare intermitentă);

Pe de altă parte, administrarea terapiei bazate doar pe estrogen reprezintă un risc semnificativ mai scăzut, estimând un caz la 200 de femei.

În același timp, datele actuale arată că utilizarea corectă a terapiei combinate reduce riscul de cancer de endometru, prin protecția oferită de progesteron asupra mucoasei uterine. De asemenea, terapia hormonală menopauzală este asociată, conform meta-analizelor, cu o reducere a riscului de cancer colorectal.

„Este esențial ca aceste cifre să fie înțelese în context. Nu vorbim despre un risc uniform sau inevitabil, ci despre un echilibru între beneficii și riscuri, care trebuie analizat individual pentru fiecare pacientă”, subliniază Prof. Dr. Gheorghe Peltecu.

Terapia hormonală nu este un tratament universal

Specialiștii subliniază că terapia hormonală nu este potrivită pentru toate femeile și trebuie recomandată doar după o evaluare medicală completă. De aceea, recomandarea de tratament trebuie făcută individual, după o evaluare medicală completă care include istoricul personal, factorii de risc și eventualele afecțiuni asociate.

Terapia nu este recomandată în anumite situații, precum antecedente de cancer mamar, evenimente tromboembolice sau boli cardiovasculare severe.

„Terapia hormonală nu este un tratament universal, dar pentru anumite paciente poate schimba radical calitatea vieții. Important este ca decizia să fie una informată, bazată pe date științifice actuale și pe o discuție deschisă între medic și pacientă.” – concluzionează Prof. Dr. Gheorghe Peltecu.

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Prof. Dr. Gheorghe Peltecu este medic primar obstetrică-ginecologie, profesor universitar la UMF „Carol Davila” și unul dintre pionierii chirurgiei oncologice ginecologice și mamare din România. Cu o carieră de peste 35 de ani, mii de intervenții chirurgicale și formare în centre de excelență internaționale, Prof. Dr. Peltecu este o voce respectată în lupta pentru demnitatea și sănătatea femeilor. Dr. Peltecu este, de asemenea, inițiatorul proiectului educațional Stimă nu Stigmă, prin care își continua misiunea de a educa, sprijini și demonta stigmatul asociat cancerelor feminine, într-un format accesibil și empatic.

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