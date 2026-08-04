Ești deja în Cluj pentru UNTOLD 2026? Cum îți organizezi cele patru zile de festival

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UNTOLD 2026 se desfășoară între 6 și 9 august și aduce la Cluj-Napoca artiști precum Sting, Lewis Capaldi, Flo Rida, Kygo, Lost Frequencies, Marshmello, Martin Garrix, Steve Aoki, Swae Lee și Zara Larsson. Programul este distribuit pe nouă scene, fiecare cu o identitate muzicală distinctă.

Pregătirea începe înainte de plecarea spre festival

Faptul că un participant se află deja în Cluj nu înseamnă că poate pleca spre festival exact la ora primului concert important. Traficul, mijloacele de transport solicitate, fluxul de public și controlul de la intrare trebuie incluse în program.

O variantă practică este stabilirea unei ore-limită pentru plecarea de acasă sau de la cazare. Calculul trebuie făcut pornind de la primul artist care nu trebuie ratat și continuat în sens invers, cu o rezervă pentru deplasare și acces.

Cei care participă în toate cele patru zile au nevoie și de un ritm sustenabil. O după-amiază încărcată cu drumuri, întâlniri și activități prin oraș poate reduce energia disponibilă exact în timpul show-urilor așteptate.

Masa, odihna și pregătirea lucrurilor necesare ar trebui rezolvate înainte de intrare. O întoarcere la cazare pentru un obiect uitat poate însemna pierderea unei părți importante din program.

Nouă scene, mai multe moduri de a trăi UNTOLD

Main Stage concentrează o parte dintre artiștii cu cea mai mare audiență, însă experiența UNTOLD nu se limitează la scena principală. Galaxy, Alchemy, Daydreaming, Time, Retro, Tram, Soul Circle și FORM oferă alternative pentru publicul interesat de muzică electronică, rap, proiecte live sau seturi cu o atmosferă diferită.

Cei care se află deja în Cluj își pot construi fiecare seară separat. Nu este necesar ca toate cele patru zile să urmeze aceeași formulă. O noapte poate fi organizată în jurul unui concert live, alta poate fi rezervată artiștilor EDM, iar o a treia poate lăsa mai mult loc scenelor descoperite direct în festival.

Pentru a evita suprapunerile neplăcute, merită stabilite câteva priorități. Artiștii care nu trebuie ratați formează structura serii, iar restul programului poate rămâne flexibil. Această abordare reduce senzația că fiecare deplasare între scene trebuie făcută contra cronometru.

Programul oficial trebuie verificat în ziua participării, deoarece orele pot suferi modificări. O captură de ecran salvată cu mai multe zile înainte nu este întotdeauna suficientă pentru organizarea unei seri.

Cluj-Napoca funcționează diferit în zilele festivalului

În perioada UNTOLD, zonele centrale, mijloacele de transport și serviciile de mobilitate sunt mai solicitate decât într-un weekend obișnuit. Cele mai aglomerate intervale sunt, de regulă, cele dinaintea concertelor importante și cele în care publicul părăsește simultan festivalul.

Participanții care locuiesc aproape de zona evenimentului pot parcurge pe jos o parte a traseului. Cei aflați în alte cartiere trebuie să verifice din timp variantele de întoarcere, mai ales pentru orele târzii.

Înainte de plecare poate fi utilă și o verificare rapidă a prognozei meteo, atât pentru condițiile din Cluj-Napoca, cât și pentru situația din alte localități în cazul prietenilor care urmează să ajungă în oraș. Prognoza nu trebuie să domine planul serii, dar poate influența ora plecării, ținuta și obiectele puse în bagaj.

Pentru grupurile care se întâlnesc direct în oraș este recomandat un punct precis, aflat în afara zonelor foarte aglomerate. Formulări precum „ne vedem la intrare” pot deveni dificil de pus în practică atunci când mai multe fluxuri de participanți ajung în același timp.

Cei care sunt cazați în Cluj, dar vin din alte localități, pot folosi orele dinaintea festivalului pentru a cumpăra lucrurile necesare, a lăsa bagajele voluminoase și a verifica traseul până la acces.

Bagajul trebuie să rămână simplu

Avantajul celor care sunt deja în oraș este că nu trebuie să poarte obiectele necesare unei călătorii. Bagajul pentru festival poate fi redus la lucrurile folosite efectiv în timpul serii.

Telefonul încărcat, actul de identitate, bateria externă și încălțămintea comodă formează baza. Obiectele suplimentare trebuie evaluate practic: vor fi folosite sau vor fi purtate inutil timp de mai multe ore?

Încălțămintea merită aleasă pentru mers și stat în picioare, nu doar pentru aspect. Distanțele dintre scene, punctele de alimentație și locurile de întâlnire se adună pe parcursul nopții.

Ținuta depinde și de ora intrării în festival. Participanții care ajung după-amiaza vor petrece mai mult timp la temperaturi ridicate decât cei care vin seara. În același timp, un strat vestimentar ușor poate deveni util după schimbarea vremii sau în timpul nopții.

Regulamentul ediției curente trebuie consultat înainte de plecare. Faptul că un obiect a fost permis într-un an anterior nu garantează că poate fi introdus și la ediția din 2026.

Un punct de întâlnire precis evită căutările inutile

Într-un festival de asemenea dimensiuni, grupul se poate separa ușor. Unii participanți vor prefera Main Stage, în timp ce alții vor rămâne mai mult timp la Galaxy, Alchemy sau la una dintre scenele mai mici.

Punctul de întâlnire trebuie să fie ușor de identificat și cunoscut de toți membrii grupului. „Lângă scenă” sau „în zona de mâncare” sunt repere prea generale într-un perimetru aglomerat.

Este utilă și stabilirea unei ore aproximative pentru regrupare. Astfel, participanții nu depind permanent de mesaje sau apeluri, care pot deveni mai dificile în intervalele cu public numeros.

Aceeași regulă se aplică și la plecare. Grupul trebuie să decidă dinainte dacă se întoarce împreună sau dacă fiecare participant folosește propria variantă de transport.

Cum se anunță vremea în perioada UNTOLD 2026

Prognoza consultată la 2 august indică o maximă de aproximativ 35°C și cer senin pentru joi, prima zi a festivalului. Vineri se mențin valori apropiate, însă în timpul zilei este posibilă o ploaie slabă. Pentru intervalul nocturn sunt estimate din nou condiții senine.

Căldura va conta în special pentru participanții care intră devreme. Cei care nu au un concert prioritar în prima parte a programului pot evita o parte din intervalul cu temperaturi ridicate. Cei care aleg să ajungă după-amiaza ar trebui să poarte haine lejere și să își programeze pauze.

Sâmbătă, temperatura maximă este estimată la aproximativ 30°C, cu cer înnorat și vânt din nord-vest. Duminică, maxima poate coborî spre 28°C, iar în timpul zilei sunt posibile averse.

Estimarea pentru ultima zi este mai puțin sigură decât cea pentru începutul festivalului, deoarece prognoza este realizată cu mai multe zile înainte. Aversele nu înseamnă automat ploaie continuă pe durata concertelor. Ele pot începe și se pot încheia într-un interval relativ scurt, motiv pentru care o protecție compactă pentru precipitații este mai practică decât schimbarea întregului program.

Pentru a urmări evoluția temperaturilor și schimbările de la o zi la alta, participanții pot consulta prognoza meteo pentru Cluj-Napoca. Verificarea făcută înaintea fiecărei seri este mai relevantă pentru alegerea ținutei decât o estimare memorată la începutul săptămânii.

Ultimul concert nu trebuie urmat de improvizație

Participanții care se află deja în Cluj își pot pregăti întoarcerea înainte de fiecare seară. Varianta de transport, punctul de întâlnire și o soluție de rezervă trebuie stabilite înainte de intrare, nu după terminarea ultimului show.

Nici programul nu trebuie încărcat până la limită. UNTOLD se întinde pe patru zile, iar o primă noapte dusă până la epuizare poate afecta restul festivalului. Alegerea câtorva concerte esențiale și păstrarea unor pauze oferă mai multă libertate decât încercarea de a urmări fiecare nume cunoscut.

Pentru cei care locuiesc sau sunt deja cazați în Cluj-Napoca, avantajul real este posibilitatea de a adapta fiecare zi. Programul, ora plecării, bagajul, transportul și vremea pot fi verificate separat, astfel încât energia să rămână pentru artiști, scene și întâlnirile care dau ritmul celor patru nopți de festival.

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