  MENIU  
Home > Advertorial > Circuit Vietnam: Experiențe, peisaje și tradiții din Asia de Sud-Est

Circuit Vietnam: Experiențe, peisaje și tradiții din Asia de Sud-Est

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Vietnamul atrage prin diversitatea peisajelor, energia orașelor și tradițiile păstrate în viața de zi cu zi. De la străzile animate din Hanoi până la canalele Deltei Mekongului, fiecare regiune are propriul ritm și propria identitate. Alegerea unui circuit Vietnam permite descoperirea treptată a țării, printr-un traseu care reunește istorie, gastronomie, natură și întâlniri cu lumea locală.

Programele organizate de DAL Travel includ opriri reprezentative pentru nordul, centrul și sudul Vietnamului, oferind o imagine amplă asupra acestei destinații asiatice.

Primele impresii și ritmul orașelor vietnameze

Hanoi întâmpină călătorii cu străzi aglomerate, clădiri coloniale, temple și mici restaurante amenajate direct pe trotuar. Cartierul Vechi este una dintre cele mai interesante zone pentru plimbări, datorită magazinelor tradiționale, cafenelelor și piețelor locale.

Orașul păstrează numeroase repere culturale, printre care Templul Literaturii, Pagoda cu un Singur Stâlp și complexul dedicat lui Ho Chi Minh. Aceste locuri oferă o introducere potrivită în istoria și cultura țării.

Divorțul care zguduie showbizul! E oficial! Și-au spus adio în cel mai mare secret, după aproape 20 de ani de mariaj! S-a ales praful de cuplul de aur din industria de entertaining
Divorțul care zguduie showbizul! E oficial! Și-au spus adio în cel mai mare secret, după aproape 20 de ani de mariaj! S-a ales praful de cuplul de aur din industria de entertaining
Recomandarea zilei

În sud, Ho Chi Minh are o atmosferă mai dinamică, dominată de bulevarde largi, clădiri moderne și cartiere comerciale. Vechea Poștă, Opera, Palatul Reunificării și piețele tradiționale conturează imaginea unui oraș aflat într-o continuă transformare.

Peisaje traversate de râuri și golfuri

Apa definește multe dintre cele mai frumoase experiențe ale unui circuit Vietnam. Golful Halong este renumit pentru formațiunile calcaroase care se ridică din mare și pentru croazierele desfășurate printre insule.

A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine?
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine?
Recomandarea zilei

O noapte petrecută la bordul vasului oferă ocazia de a admira golful la apus și în primele ore ale dimineții. Peșterile, micile golfuri și activitățile desfășurate pe apă completează această etapă a traseului.

În Ninh Binh, bărcile înaintează printre stânci, grote și câmpuri de orez. Atmosfera rurală și relieful spectaculos au făcut ca regiunea să fie comparată adesea cu Golful Halong, deși peisajul se desfășoară pe uscat.

Delta Mekongului prezintă o altă față a Vietnamului. Canalele, livezile tropicale, atelierele locale și gospodăriile de pe malurile apei arată legătura puternică dintre fluviu și comunitățile din sud.

Gastronomia, un reper al fiecărei regiuni

Bucătăria vietnameză este una dintre marile atracții ale călătoriei. Preparatele se bazează pe ingrediente proaspete, ierburi aromatice, legume, orez și tăiței.

Pho, celebra supă cu tăiței și carne, este servită frecvent la micul dejun. Banh mi, rulourile proaspete, preparatele din pește și cafeaua vietnameză se găsesc în numeroase variante.

Fiecare regiune aduce particularități culinare. Nordul este cunoscut pentru gusturi mai echilibrate, centrul țării pentru preparate mai intense, iar sudul pentru influențe tropicale și arome ușor dulci. Piețele locale și restaurantele de familie sunt locuri potrivite pentru a descoperi această diversitate.

Hoi An și atmosfera orașelor istorice

Hoi An este una dintre cele mai plăcute opriri ale traseului. Centrul vechi este format din case tradiționale, temple, ateliere și străzi decorate cu felinare.

Seara, luminile colorate se reflectă pe apă și creează una dintre cele mai cunoscute imagini ale Vietnamului. Orașul poate fi explorat la pas, iar apropierea de coastă oferă și posibilitatea unor momente de relaxare la plajă.

Hue completează experiența prin legătura sa cu trecutul imperial. Cetatea, pagodele și mormintele dinastiei Nguyen oferă o perspectivă asupra perioadei în care orașul reprezenta centrul politic și cultural al țării.

Istorie recentă și locuri cu o semnificație aparte

În apropiere de Ho Chi Minh se află tunelurile de la Cu Chi, o rețea subterană utilizată în timpul conflictelor din secolul trecut. Vizita oferă informații despre strategiile, condițiile de viață și rezistența comunităților locale.

Muzeele și clădirile istorice din marile orașe ajută călătorii să înțeleagă mai bine schimbările prin care a trecut Vietnamul și modul în care trecutul continuă să influențeze societatea actuală.

Pregătirea pentru un circuit prin Vietnam

Clima diferă considerabil între nord, centru și sud. Bagajul trebuie să includă haine ușoare, încălțăminte comodă, protecție solară și o jachetă impermeabilă.

Pentru temple și pagode este recomandată o ținută care acoperă umerii și genunchii. Respectarea regulilor locale și a spațiilor religioase contribuie la o experiență plăcută pe tot parcursul traseului.

Un circuit Vietnam organizat de DAL Travel simplifică transferurile, zborurile interne, croazierele și excursiile locale. Călătorii beneficiază astfel de un itinerar coerent și de mai mult timp pentru a descoperi peisajele, aromele și poveștile unei țări fascinante.

Sursa foto: https://www.daltravel.ro/

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se căsătoresc după 10 ani de relație. Când și unde va avea loc nunta
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se căsătoresc după 10 ani de relație. Când și unde va avea loc nunta
Marina Almășan, apariție rară în costum de baie, la 60 de ani. La ce alimente a renunțat pentru a se menține în formă
Marina Almășan, apariție rară în costum de baie, la 60 de ani. La ce alimente a renunțat pentru a se menține în formă
Proiecte speciale
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Avantaje
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Elle
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Alex Velea, reacție surprinzătoare după ce s-a întâlnit cu Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei. Cum au fost surprinși cei doi
Alex Velea, reacție surprinzătoare după ce s-a întâlnit cu Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei. Cum au fost surprinși cei doi
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Orhideea Dracula pentru care unii oameni își riscă viața. De ce e atât de căutată
Orhideea Dracula pentru care unii oameni își riscă viața. De ce e atât de căutată
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au despărțit după șase ani de relație
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au despărțit după șase ani de relație
Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat Selina, iubita lui Victor Slav: „Știu că v-am speriat puțin cu poza de ieri cu perfuzia”
Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat Selina, iubita lui Victor Slav: „Știu că v-am speriat puțin cu poza de ieri cu perfuzia”
Sebastian Stan a devenit tată pentru prima dată. Annabelle Wallis a născut în secret
Sebastian Stan a devenit tată pentru prima dată. Annabelle Wallis a născut în secret
Spike și Livia Eftimie, din nou împreună. Cum au fost surprinși în vacanță, în Grecia
Spike și Livia Eftimie, din nou împreună. Cum au fost surprinși în vacanță, în Grecia
Observator News
Ce a găsit un turist sub podeaua unui Airbnb. A doua zi, a auzit zgomote venind de dedesubt
Ce a găsit un turist sub podeaua unui Airbnb. A doua zi, a auzit zgomote venind de dedesubt
Libertatea pentru Femei
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Viva.ro
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitoare despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e...
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitoare despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e...
Redactia.ro
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
Zodia care află un adevăr dureros până la finalul săptămânii. O persoană apropiată îi ascunde ceva important
Zodia care află un adevăr dureros până la finalul săptămânii. O persoană apropiată îi ascunde ceva important
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Adevărul despre stațiunile balneare: afecțiunile pe care le pot ameliora și bolile pe care NU le vindecă
Adevărul despre stațiunile balneare: afecțiunile pe care le pot ameliora și bolile pe care NU le vindecă
Pastilele care pot provoca pierderi de memorie după 60 de ani
Pastilele care pot provoca pierderi de memorie după 60 de ani
Femeile ies tot mai târziu la pensie. Schimbarea care se aplică din august
Femeile ies tot mai târziu la pensie. Schimbarea care se aplică din august
Te dor mușchii de când iei statine? Greșeala care îți poate pune din nou inima în pericol
Te dor mușchii de când iei statine? Greșeala care îți poate pune din nou inima în pericol
TV Mania
Daniela Crudu a renunțat la televiziune, dar nu și la succes! Din ce își câștigă banii acum fosta asistentă TV: „E o lume nouă”
Daniela Crudu a renunțat la televiziune, dar nu și la succes! Din ce își câștigă banii acum fosta asistentă TV: „E o lume nouă”
Imagini rare din casa Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Detaliul de lux din dormitor a costat peste 20.000 de lei
Imagini rare din casa Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Detaliul de lux din dormitor a costat peste 20.000 de lei
Antonia și Alex Velea au arătat imagini din vila lor de 500.000 de euro. Casa pare desprinsă din filme
Antonia și Alex Velea au arătat imagini din vila lor de 500.000 de euro. Casa pare desprinsă din filme
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
CSID.ro
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
Fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, iubit cu 11 ani mai tânăr. E un jucător de baschet foarte cunoscut! Imagini incendiare cu cei doi
Fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, iubit cu 11 ani mai tânăr. E un jucător de baschet foarte cunoscut! Imagini incendiare cu cei doi
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
Libertatea
Cum l-a ironizat Virgil Ianțu pe Dan Negru, în cadrul galei festive dedicate Zilei Timișoarei. „V-ați speriat puțin, știu”
Cum l-a ironizat Virgil Ianțu pe Dan Negru, în cadrul galei festive dedicate Zilei Timișoarei. „V-ați speriat puțin, știu”
O elevă de la Școală Militară din Sibiu a creat bocancii care încarcă telefonul în timpul mersului
O elevă de la Școală Militară din Sibiu a creat bocancii care încarcă telefonul în timpul mersului
Ploi torențiale și vijelii în România după valul de căldură extremă. Prognoza meteo ANM pentru perioada 4-31 august 2026
Ploi torențiale și vijelii în România după valul de căldură extremă. Prognoza meteo ANM pentru perioada 4-31 august 2026
El Niño se intensifică într-un ritm neobișnuit și specialiștii avertizează că 2027 ar putea deveni cel mai fierbinte an înregistrat vreodată
El Niño se intensifică într-un ritm neobișnuit și specialiștii avertizează că 2027 ar putea deveni cel mai fierbinte an înregistrat vreodată
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton