Renovezi acasă sau la birou? Pașii pe care merită să-i urmezi

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

O renovare pare, la prima vedere, o simplă chestiune de zugrăvit pereții și schimbat câteva piese de mobilier. În realitate, orice transformare a unui spațiu — fie că e vorba de propria locuință sau de biroul în care petreci opt ore pe zi — este un proiect care merită gândit cu răbdare. Un spațiu bine organizat îți influențează starea de spirit, energia și chiar felul în care te raportezi la fiecare zi. Iată câțiva pași care te ajută să pornești pe drumul cel bun.

Începe cu o viziune, nu cu o listă de cumpărături

Cea mai frecventă greșeală este să cumperi mobilă sau accesorii înainte de a ști cum vrei să arate rezultatul final. Înainte de orice achiziție, întreabă-te cum vrei să te simți în acel spațiu: relaxat, energizat, concentrat? Adună imagini care îți plac, observă ce culori te atrag și ce ambianță ți se pare potrivită. Notează ce anume te deranjează la spațiul actual — lipsa de lumină, depozitarea insuficientă, o circulație incomodă — pentru că problemele de azi sunt prioritățile de mâine. Această viziune de ansamblu devine busola care ghidează toate deciziile ulterioare și te ajută să spui „nu” tentațiilor care nu se potrivesc.

Stabilește un buget realist și un calendar

Un buget clar te ferește de surprize neplăcute. Împarte-l pe categorii — finisaje, mobilier, iluminat, decorațiuni — și păstrează o rezervă de aproximativ 10-15% pentru cheltuieli neprevăzute, pentru că întotdeauna apar. La fel de important este un calendar realist: renovările durează, iar graba duce adesea la compromisuri pe care le regreți mai târziu. Dacă lucrările se desfășoară în timp ce locuiești sau lucrezi în spațiu, planifică etapele astfel încât disconfortul să fie cât mai mic și viața de zi cu zi să poată continua.

Când merită să ceri ajutor specializat

Există momente în care experiența unui profesionist face diferența dintre un rezultat frumos și unul cu adevărat funcțional. Un designer de interior nu doar alege culori și materiale, ci gândește spațiul în ansamblu: circulația, lumina, proporțiile, depozitarea. Dacă proiectul e amplu sau nu ai timp să coordonezi meseriași, colaborarea cu o firma amenajari interioare îți economisește timp, nervi și, de multe ori, bani, pentru că evită deciziile costisitoare luate în grabă.

Nu neglija spațiile de lucru și cele comerciale

Dacă renovarea vizează un birou, o clinică sau un magazin, regulile se schimbă puțin. Aici, pe lângă estetică, intră în joc și modul în care spațiul îți susține activitatea și experiența clienților. O amenajare spatiu comercial reușită ține cont de fluxul de oameni, de zonele de expunere și de imaginea pe care vrei să o transmiți. Fiecare detaliu, de la iluminat până la poziționarea mobilierului, contribuie la felul în care este perceput brandul tău.

Indiferent dacă renovezi acasă sau la birou, secretul stă în planificare: pornește de la o viziune, gândește bugetul cu grijă și nu ezita să te bazezi pe specialiști atunci când proiectul o cere. Un spațiu bine amenajat nu este un lux, ci o investiție în confortul și productivitatea ta de zi cu zi.

Sursa foto: pexels.com

Urmărește-ne pe Google News