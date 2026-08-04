De ce îți cresc valorile tensiunii doar la medic? Ce este hipertensiunea de halat alb

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Ai observat că tensiunea arterială este mai mare atunci când ajungi la cabinetul medical, dar acasă valorile sunt normale? Nu ești singurul. Acest fenomen este cunoscut sub numele de hipertensiune de halat alb și este mai frecvent decât ai putea crede. Deși, în multe cazuri, nu indică o hipertensiune permanentă, nici nu ar trebui ignorat, deoarece poate oferi informații importante despre sănătatea cardiovasculară.

Ce este hipertensiunea de halat alb?

Hipertensiunea de halat alb reprezintă creșterea temporară a tensiunii arteriale în timpul consultației medicale, în timp ce valorile măsurate acasă sau în alte situații obișnuite sunt normale. Denumirea provine de la halatul alb purtat de personalul medical, care poate genera o reacție de stres sau anxietate la unele persoane. Chiar dacă vizita la medic este una de rutină, simplul context al consultației poate determina organismul să reacționeze diferit.

De ce crește tensiunea în cabinet?

În fața unei situații percepute ca fiind stresante, organismul eliberează hormoni precum adrenalina și cortizolul. Aceștia accelerează ritmul cardiac și determină contractarea vaselor de sânge, ceea ce duce la creșterea temporară a tensiunii arteriale. Unii oameni sunt conștienți că sunt emoționați, însă alții nu resimt neapărat stresul, chiar dacă organismul lor reacționează la acesta. De aceea, valorile tensionale pot fi mai mari chiar și atunci când persoana se simte aparent relaxată.

Este un fenomen inofensiv?

Mult timp s-a crezut că hipertensiunea de halat alb nu are consecințe importante. Astăzi, specialiștii consideră că lucrurile sunt mai nuanțate. Deși valorile crescute sunt temporare, persoanele care prezintă frecvent acest fenomen pot avea un risc mai mare de a dezvolta hipertensiune arterială permanentă în viitor.

În plus, hipertensiunea de halat alb poate ascunde alte probleme cardiovasculare care merită investigate, mai ales dacă există factori de risc precum diabetul, colesterolul crescut, fumatul sau antecedente familiale de boli cardiovasculare.

Cum se stabilește dacă este vorba doar despre hipertensiune de halat alb?

O singură măsurătoare a tensiunii nu este suficientă pentru stabilirea diagnosticului. De cele mai multe ori, medicul recomandă monitorizarea tensiunii arteriale la domiciliu, în momente diferite ale zilei, sau monitorizarea ambulatorie pe 24 de ore. Compararea acestor valori cu cele obținute în cabinet permite diferențierea dintre hipertensiunea de halat alb și hipertensiunea arterială propriu-zisă.

De ce este importantă evaluarea inimii?

Chiar dacă valorile cresc doar în cabinet, este important ca sănătatea cardiovasculară să fie evaluată în ansamblu. Tensiunea arterială reprezintă doar unul dintre indicatorii funcționării inimii și ai circulației. În funcție de istoricul medical și de rezultatele investigațiilor, medicul poate recomanda examinări suplimentare pentru a verifica dacă inima și vasele de sânge funcționează normal.

Când este recomandat un consult de specialitate?

Dacă observi diferențe mari între valorile măsurate acasă și cele din cabinet sau dacă ai episoade repetate de tensiune crescută, este recomandat un consult la cardiologie. Evaluarea completă poate identifica dacă este vorba doar despre o reacție temporară la stres sau despre o afecțiune care necesită monitorizare și tratament.

În anumite situații, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a analiza structura și funcționarea inimii. O ecografie la CorePrime poate oferi informații importante despre sănătatea cardiovasculară și poate completa evaluarea clinică.

Concluzia: emoțiile pot influența tensiunea, dar nu trebuie ignorate

Hipertensiunea de halat alb este un fenomen real și relativ frecvent. În cele mai multe cazuri, nu reprezintă o urgență, însă nici nu ar trebui tratată cu superficialitate. Monitorizarea corectă și evaluarea completă ajută la diferențierea unei reacții temporare de o hipertensiune care necesită tratament.

În final, cea mai bună abordare este să privești valorile tensiunii în contextul întregii stări de sănătate. O evaluare făcută la timp poate oferi liniște atunci când totul este în regulă sau poate permite depistarea precoce a unor probleme cardiovasculare înainte ca acestea să producă simptome importante.

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