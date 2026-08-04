Unde pot începe un tratament cu aparat dentar în București?

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Un tratament cu aparat dentar durează, în medie, între un an și jumătate și doi ani, la care se adaugă perioada de contenție. Fiind o relație de durată cu medicul și clinica, cel mai important pas este chiar începutul: unde te programezi pentru prima consultație, cine îți pune diagnosticul și cât de bine este planificat traseul. În București ai numeroase opțiuni, însă câteva detalii fac diferența între un tratament predictibil și unul care se prelungește inutil.

Cum începe, de fapt, un tratament ortodontic

Începutul nu înseamnă montarea aparatului, ci o evaluare atentă. La prima vizită, medicul ortodont analizează alinierea dinților, mușcătura și articulațiile temporo-mandibulare, apoi recomandă investigațiile imagistice necesare, de obicei o teleradiografie de profil și o serie de fotografii intra- și extraorale. Pe baza acestora se stabilește planul de tratament și tipul de aparat potrivit. Abia după rezolvarea eventualelor carii și după o igienizare profesională se trece la montarea propriu-zisă. Tocmai de aceea, o clinică bună îți explică de la început etapele, durata estimată și opțiunile pe care le ai.

Unde poți începe: Advanced Gentle Dentist

Pentru cei care caută o clinică de ortodontie Bucuresti cu diagnostic digital și o echipă numeroasă de specialiști, Advanced Gentle Dentist este un punct de plecare recoandat. Clinica are un departament de ortodonție format din patru medici specialiști și tratează toate tipurile de anomalii dento-alveolare, de la dinți înghesuiți până la ocluzie adâncă sau deschisă. Iată ce primești chiar de la prima vizită:

Un plan de tratament construit pe diagnostic digital — teleradiografie, amprentă a arcadelor și fotografii — nu doar o estimare la prima vedere

Posibilitatea de a alege tipul de aparat dentar: fix (metalic, ceramic sau din safir), gutiere transparente sau aparat mobil în cazul copiilor

Biostimulare laser după fiecare activare, care reduce disconfortul specific primelor zile de la montarea aparatului

Un istoric de 4,6 stele și 96 de recenzii pe Google din partea pacienților

Program flexibil, cu ore disponibile în timpul săptămânii până seara, între 08:00 și 21:00

Clinica din Dorobanți te așteaptă pe Str. Constantin Aricescu nr. 36, Sector 1, iar tot parcursul, de la consultație până la controalele de activare, se desfășoară în același loc.

Se poate începe la orice vârstă?

Un tratament ortodontic poate fi început la aproape orice vârstă. La copii, prima vizită la medicul ortodont este recomandată în jurul vârstei de 7 ani, chiar dacă nu există încă o problemă vizibilă, pentru ca specialistul să urmărească erupția dinților definitivi și să intervină din timp acolo unde este nevoie. La adulți, deplasarea dentară se face ceva mai lent, însă tratamentul este la fel de eficient, iar aparatele fixe sau gutierele transparente permit corectarea mușcăturii și a alinierii la orice etapă a vieții. Practic, nu este niciodată prea târziu pentru a începe, atâta timp cât dinții și gingiile sunt sănătoase, iar la Gentle Dentist prima consultație este cea care stabilește dacă momentul este potrivit.

Ce contează când alegi de unde începi

Pentru un început bun, dincolo de preț, merită să urmărești trei lucruri: experiența medicului ortodont, varietatea aparatelor disponibile — ca planul să fie adaptat cazului tău, nu invers — și modul în care este monitorizat tratamentul de-a lungul lunilor. O clinică ce îmbină scanarea digitală cu o echipă specializată îți oferă cele mai mari șanse la un rezultat predictibil și la mai puține surprize pe parcurs.

Fără îndoială, în București există și alte clinici unde poți începe un tratament ortodontic, fiecare cu propriul stil de lucru. Însă, dacă îți dorești un start clar, cu diagnostic complet și explicații transparente încă de la prima programare, Advanced Gentle Dentist rămâne una dintre opțiunile pe care merită să le iei în calcul atunci când te hotărăști să îți îndrepți dinții.

Sursa foto: pexels.com

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