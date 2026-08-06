Numele după divorț nu mai depinde de fostul soț. Ce s-a schimbat din mai 2026

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Ani la rând, într-un divorț din România, numele de familie a funcționat ca monedă de schimb. O femeie care își construise o carieră, o reputație profesională și o identitate publică sub numele soțului putea fi pusă în situația de a renunța la ele, pentru simplul motiv că fostul soț refuza să își dea acordul. Nu era nevoie de un argument. Refuzul era suficient.

Din 3 mai 2026, această situație a încetat. Legea nr. 57/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 364 din 30 aprilie 2026, a modificat articolul 383 din Codul civil și a scos numele din categoria lucrurilor care se negociază.

Ce spune, concret, noul text

Formularea actuală a articolului 383 este următoarea: la desfacerea căsătoriei prin divorț, fiecare dintre soți poate alege să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei sau să revină la numele purtat anterior, iar instanța ia act de această manifestare de voință prin hotărârea de divorț. Dacă soții nu aleg numele pe care îl vor purta după divorț, fiecare dintre foștii soți va păstra numele purtat în timpul căsătoriei.

Sunt trei schimbări într-o singură frază, și fiecare contează.

Alegerea a devenit unilaterală. Nu se mai cere învoiala celuilalt soț și nu mai este nevoie ca instanța să încuviințeze păstrarea numelui pentru motive temeinice. Fiecare decide pentru el.

Rolul instanței s-a schimbat. Judecătorul nu mai apreciază dacă motivele sunt suficient de serioase. El ia act de opțiune și o consemnează în hotărâre.

Regula implicită s-a inversat. Dacă în timpul procesului nu se spune nimic despre nume, consecința nu mai este revenirea automată la numele dinainte de căsătorie. Fiecare fost soț păstrează numele purtat în timpul căsătoriei.

De ce contează mai mult decât pare

Pentru multe femei, numele nu este o formalitate administrativă. Este numele de pe diplome, de pe contractele de muncă, de pe cărțile de vizită, de pe pagina de firmă, de pe articolele publicate, de pe recenziile clienților. Schimbarea lui înseamnă un lanț de proceduri: acte de identitate, permis, pașaport, conturi bancare, contracte, dosare medicale, uneori chiar autorizații profesionale.

Merită spus și cum arăta regula veche, pentru că explică de ce schimbarea era așteptată. Nu era suficient să invoci că vei avea de schimbat toate actele pe numele dinaintea căsătoriei. Acesta nu era considerat un motiv temeinic, iar instanțele nu îl luau în considerare. Trebuia demonstrat altceva: că îți construiseși o notorietate sub numele dobândit prin căsătorie, ca medic cunoscut, ca persoană publică sau ca profesionist identificat de clienți cu acel nume. Cine nu putea proba așa ceva revenea la numele anterior, indiferent cât de incomod era.

Mai există un aspect, mai puțin discutat, dar frecvent în practică: copiii. Un părinte care rămâne cu copiii și poartă alt nume decât ei se lovește de explicații repetate la școală, la medic, la graniță. Vechea regulă transforma această situație într-un instrument de presiune la masa negocierilor.

Modificarea are efect și asupra divorțului fără proces. Până acum, lipsa unui acord asupra numelui putea bloca finalizarea divorțului la notarul public sau la ofițerul de stare civilă și împingea cuplul spre instanță, cu tot ce înseamnă asta ca durată și cost. Scoțând numele dintre punctele care trebuie negociate, legea a eliminat unul dintre motivele frecvente pentru care proceduri altfel simple ajungeau în sala de judecată.

Ce rămâne de făcut, practic

Faptul că alegerea a devenit un drept nu înseamnă că se rezolvă de la sine.

Spune-o explicit și cere să fie consemnată. Chiar dacă regula implicită te avantajează, cel mai sigur este ca opțiunea să apară scris în hotărârea de divorț sau în actul întocmit la notar. Un document clar te scutește de discuții ulterioare la ghișee.

Verifică ce se întâmplă cu actele. Dacă alegi să păstrezi numele, nu ai nimic de schimbat. Dacă revii la numele anterior, începe seria de actualizări, iar ordinea în care le faci contează, pentru că unele instituții cer întâi cartea de identitate.

Nu confunda numele cu celelalte capete de cerere. Custodia, locuința copilului, pensia de întreținere și partajul rămân neatinse de această modificare. Ele se discută în continuare pe criteriile lor.

Un avocat divorț București poate spune de la prima discuție dacă situația se pretează la procedura fără proces sau dacă există un capăt de cerere care obligă la instanță. Diferența dintre cele două căi se măsoară de obicei în luni.

Un lucru important despre dosarele deja începute

Noua regulă se aplică și proceselor începute înainte de intrarea ei în vigoare. Cine are un divorț pe rol nu trebuie să aștepte un dosar nou ca să beneficieze de ea.

Ce merită totuși verificat, cu dosarul în față, este ce s-a cerut deja prin acțiune și dacă instanța s-a pronunțat între timp asupra numelui. De aici pot apărea diferențe practice de la un dosar la altul.

Avocatul Răzvan Rusu, din Baroul București, este unul dintre profesioniștii care lucrează pe astfel de cauze de dreptul familiei.

Schimbarea în sine este mică, o singură frază din Codul civil. Efectul ei este însă unul dintre cele mai umane din ultimii ani: o persoană care divorțează nu mai trebuie să ceară voie ca să rămână cine a fost.

Sursa foto: unsplash.com

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