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Designul care nu urmează tendințele. Le depășește.

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.  Actualizat 10.08.2026, 13:42
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Descoperă NOSTRIS, colecția FERRO creată pentru băi care vor rămâne în trend ani la rând.

În ultimii ani, felul în care ne raportăm la locuință s-a schimbat profund. Dacă înainte eram preocupați să urmăm tendințele și să impresionăm prin decoruri spectaculoase, astăzi căutăm, mai degrabă, spații care ne oferă liniște, echilibru și confort. Casa nu mai este doar locul în care ne întoarcem după o zi aglomerată, ci locul în care ne regăsim.

Această schimbare se reflectă în unul dintre cele mai apreciate concepte din designul interior al momentului: quiet luxury. Un stil care pune accent pe calitate în locul excesului, pe materiale durabile, forme simple și detalii atent alese. Este un lux discret, care nu are nevoie să atragă atenția pentru a fi remarcat.

Designul care nu urmează tendințele. Le depășește.

Iar dacă există o încăpere în care această filozofie își găsește expresia perfectă, aceea este baia.

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Dintr-un spațiu strict funcțional, baia s-a transformat într-un loc dedicat stării de bine. Ritualurile de dimineață și de seară au devenit momente de reconectare, iar atmosfera încăperii contribuie la fel de mult ca produsele pe care le folosim. Lumina caldă, texturile naturale, finisajele elegante și obiectele bine proporționate creează împreună acel sentiment de calm pe care îl asociem cu hotelurile boutique sau centrele spa.

În acest context apare NOSTRIS, noua colecție de sanitare FERRO, creată pentru cei care cred că frumusețea stă în echilibru https://www.ferro.ro/nostris

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De ce ne atrage tot mai mult simplitatea? 

La prima vedere, NOSTRIS cucerește prin simplitate. Formele sale conice, proporțiile atent echilibrate și liniile curate creează o estetică modernă și atemporală, care nu urmărește tendințele de moment, ci promite să rămână actuală ani la rând.

Designul care nu urmează tendințele. Le depășește.

Este acel tip de design care se integrează firesc într-o baie luminoasă, în tonuri naturale, dar care completează la fel de elegant și un decor contemporan cu accente grafice sau industriale. Fără elemente decorative inutile și fără artificii, fiecare piesă transmite aceeași senzație de ordine și rafinament.

Disponibilă în finisaje crom și negru mat, colecția oferă libertatea de a personaliza spațiul în funcție de stilul fiecărei locuințe. Cromul aduce luminozitate și eleganță clasică, reflectând subtil lumina și amplificând senzația de spațiu. Negrul mat, în schimb, oferă un caracter contemporan și sofisticat, devenind un accent discret, dar memorabil.

Cum alegi produse care vor arăta bine și peste 10 ani?

Designul care nu urmează tendințele. Le depășește.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale colecției NOSTRIS este coerența https://www.ferro.ro/eleganta-simplitatii-confortul-prezentului

Într-o amenajare reușită, frumusețea nu vine doar din alegerea unor obiecte individuale, ci din felul în care acestea comunică între ele. Tocmai de aceea, colecția include baterii pentru lavoar, disponibile în două înălțimi, baterii pentru cadă și duș, soluții încastrate și o gamă completă de accesorii, toate dezvoltate în același limbaj estetic.

Rezultatul este o baie în care nimic nu pare întâmplător. Fiecare element contribuie la aceeași poveste vizuală, iar spațiul capătă armonie fără efort.

Micile detalii care fac diferența

Designul este important, însă adevărata valoare a unui produs se descoperă în utilizarea de zi cu zi.

NOSTRIS a fost creată pentru a transforma gesturile obișnuite în experiențe confortabile. Formele ergonomice, funcționarea precisă și finisajele de calitate fac ca fiecare utilizare să fie naturală și intuitivă.

În același timp, colecția integrează tehnologii moderne pentru economisirea apei, demonstrând că eleganța și responsabilitatea pot merge împreună. Aeratoarele eficiente reduc consumul fără să afecteze confortul jetului de apă, iar materialele premium și cartușele ceramice contribuie la o funcționare fiabilă și de lungă durată.

Este genul de calitate pe care poate nu o observi imediat, dar pe care o apreciezi în fiecare zi.

Designul care nu urmează tendințele. Le depășește.

Fabricate în Europa, gândite pentru viitor

În spatele fiecărui produs NOSTRIS se află experiența FERRO și atenția pentru fiecare etapă a procesului de fabricație.

Colecția este produsă în fabrica FERRO din Znojmo, Cehia, unde tradiția europeană a prelucrării metalului se întâlnește cu tehnologiile moderne de producție. În același timp, sustenabilitatea rămâne o prioritate, de la utilizarea componentelor realizate din materiale reciclate și până la ambalajele fără plastic și soluțiile care reduc impactul asupra mediului.

Este o abordare care răspunde perfect stilului de viață actual, în care alegerile pentru locuință sunt făcute cu responsabilitate, fără compromisuri în ceea ce privește estetica sau performanța.

Ce rămâne după ce trec toate tendințele?

Poate că adevăratul lux nu înseamnă obiecte extravagante, ci lucruri bine făcute. Produse care îmbină frumusețea cu funcționalitatea și care continuă să își păstreze valoarea în timp.

NOSTRIS este expresia acestei filosofii. O colecție care demonstrează că minimalismul poate fi cald, că simplitatea poate fi sofisticată și că eleganța autentică nu are nevoie de artificii pentru a impresiona.

Pentru cei care își doresc o baie armonioasă, în care fiecare detaliu contribuie la starea de bine, NOSTRIS devine mai mult decât o colecție de baterii și accesorii. Devine o alegere care transformă un spațiu de zi cu zi într-un loc al confortului, al echilibrului și al frumuseții discrete.

NOSTRIS de la FERRO este invitația de a redescoperi plăcerea lucrurilor bine făcute – acele detalii care poate nu atrag imediat privirea, dar care fac diferența în fiecare zi.

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