  MENIU  
Home > Advertorial > Vacanță la mare în 2026: destinații pe care merită să le compari înainte să rezervi

Vacanță la mare în 2026: destinații pe care merită să le compari înainte să rezervi

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Vacanța ideală poate să însemne un resort mare, plajă la câțiva pași de cameră și mese incluse pe tot parcursul zilei. Alți turiști preferă să schimbe plaja, să ia prânzul la o tavernă și să iasă seara la promenadă. Oferta de litoral pentru 2026 acoperă ambele variante, dar experiența diferă considerabil de la Antalya la Creta sau Mallorca. Înainte să alegi cazarea la mare, compară mai întâi atmosfera pe care o oferă destinațiile.

Antalya, pentru vacanța în care resortul contează la fel de mult ca plaja

Antalya rămâne una dintre alegerile potrivite pentru turiștii care vor resorturi cu multe servicii și regim all inclusive sau ultra all inclusive. Zone precum Belek, Side, Kemer și Alanya sunt prezente în oferta pentru 2026, dar nu oferă același decor. Belek este cunoscut pentru resorturile ample și plajele lungi, Kemer combină marea cu fundalul muntos, iar Side și Alanya au zone turistice animate. Este genul de destinație în care poți petrece aproape întregul sejur între plajă, piscină, restaurante și activitățile hotelului.

Creta, dacă vrei să alegi zilnic între plaje diferite

Creta se potrivește mai bine turistului care nu vrea să rămână toată săptămâna pe plaja hotelului. Insula are atât întinderi de nisip, cât și golfuri și plaje cu aspect foarte diferit, iar zonele de cazare din jurul Chaniei și Heraklionului oferă acces la numeroase stațiuni. O vacanță la mare 2026 aici poate însemna dimineți pe plaje diferite, prânz la tavernă și seri petrecute în stațiune, fără ca programul să fie construit în jurul resortului.

Rhodos, pentru plajă ziua și stațiune animată seara

Rhodos oferă alternative atât pentru un sejur liniștit, cât și pentru turiștii care caută atmosferă după apus. Faliraki este una dintre zonele cunoscute pentru plajă, restaurante, baruri și viață de seară, în timp ce Kolymbia sau anumite zone din sud au un ritm mai relaxat. Alegerea stațiunii contează, așadar, aproape la fel de mult ca alegerea hotelului.

Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Recomandarea zilei

Mallorca, dacă vrei plajă, promenadă și seri în afara hotelului

Mallorca se potrivește celor care preferă să combine orele petrecute pe nisip cu atmosfera unei stațiuni dezvoltate. Insula are plaje întinse, dar și golfuri mai mici, iar zonele turistice oferă restaurante, terase, magazine și promenadă. Este o alternativă interesantă la vacanța centrată exclusiv pe resort, mai ales dacă vrei să ieși seara și să ai suficiente opțiuni în apropierea hotelului.

Cipru, dacă vrei plajă și mai multe variante de sejur

Cipru oferă două direcții pentru vacanța la mare, nordul și sudul insulei, cu zone de litoral și experiențe diferite. Poți alege un sejur axat pe hotel și servicii all inclusive sau o variantă cu mai multă libertate pentru mesele și serile petrecute în afara acestuia. Temperaturile ridicate, sezonul lung de plajă și apele Mediteranei fac din Cipru o opțiune potrivită pentru cei care pun marea și timpul petrecut la soare în centrul vacanței.

Da, așa arată azi, la 73 de ani, Anastasia Lazariuc. În haine moderne, cu ochelari de soare și șapcă, nu îi dai mai mult de 50 de ani! Doamne, ce femeie frumoasă!!
Da, așa arată azi, la 73 de ani, Anastasia Lazariuc. În haine moderne, cu ochelari de soare și șapcă, nu îi dai mai mult de 50 de ani! Doamne, ce femeie frumoasă!!
Recomandarea zilei

Hurghada, dacă vrei Marea Roșie și vacanță all inclusive

Hurghada mută accentul din nou către resort. Hotelurile cu plajă, piscine și regim all inclusive permit organizarea sejurului aproape integral în aceeași zonă, iar Marea Roșie aduce avantajul activităților precum snorkelingul și excursiile pe apă. Pentru turistul care vrea soare, mare și servicii incluse, fără să-și organizeze mesele și programul zilnic în afara hotelului, este una dintre alternativele de comparat cu litoralul turcesc.

Cele șase destinații nu concurează doar prin preț. Antalya și Hurghada pun resortul în centrul vacanței, Creta oferă mai multă libertate în alegerea plajelor, iar Mallorca, Rhodos și Cipru permit combinarea zilelor la mare cu atmosfera stațiunilor. 

Foto: Freepik

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cătălin Scărlătescu, apariție de senzație alături de iubita lui, la evenimentul de lansare a noului sezon MasterChef: „Nu rămân burlac” 
Cătălin Scărlătescu, apariție de senzație alături de iubita lui, la evenimentul de lansare a noului sezon MasterChef: „Nu rămân burlac” 
Ce spune Codruța Filip despre următoare relație după divorț: „O să fiu mult mai atentă, mult mai selectivă”
Ce spune Codruța Filip despre următoare relație după divorț: „O să fiu mult mai atentă, mult mai selectivă”
Proiecte speciale
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
Libertatea.ro
Gara din București dispare după 66 de ani. Buldozerele au intrat pe șantier: am fost să vedem ce se construiește în locul ei
Gara din București dispare după 66 de ani. Buldozerele au intrat pe șantier: am fost să vedem ce se construiește în locul ei
Avantaje
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Elle
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Gabriella, Oana și Rebecca sunt cele trei care completează lista ispitelor feminine din sezonul X Insula Iubirii
Gabriella, Oana și Rebecca sunt cele trei care completează lista ispitelor feminine din sezonul X Insula Iubirii
Cum se simte Mihai Onilă la trei săptămâni după ce a fost la un pas de moarte: „Asta voi face pentru două luni”
Cum se simte Mihai Onilă la trei săptămâni după ce a fost la un pas de moarte: „Asta voi face pentru două luni”
Cum arată Fizz la 47 de ani. Bogdan Croitoru a renunțat la haina de blană și frizura stil „Johnny Bravo”
Cum arată Fizz la 47 de ani. Bogdan Croitoru a renunțat la haina de blană și frizura stil „Johnny Bravo”
Ce mănâncă Gabriela Cristea în vacanță, după ce a slăbit 30 de kilograme: „Paste, pizza, deserturi, cartofi prăjiți…”
Ce mănâncă Gabriela Cristea în vacanță, după ce a slăbit 30 de kilograme: „Paste, pizza, deserturi, cartofi prăjiți…”
Andreea Popescu, surprinsă la cafea cu un bărbat celebru din televiziune
Andreea Popescu, surprinsă la cafea cu un bărbat celebru din televiziune
Observator News
Liceul din Bucureşti, unde toţi elevii au picat Bacul de toamnă
Liceul din Bucureşti, unde toţi elevii au picat Bacul de toamnă
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Wow, imagini rare cu soția și fiica lui Dominic Fritz. Cum arătau când s-au cunoscut, efectiv nu îi recunoști! Ce salariu are și cu ce se ocupă misterioasa soție cu nume exotic și funcție mare a lui Dominic Fritz
Wow, imagini rare cu soția și fiica lui Dominic Fritz. Cum arătau când s-au cunoscut, efectiv nu îi recunoști! Ce salariu are și cu ce se ocupă misterioasa soție cu nume exotic și funcție mare a lui Dominic Fritz
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți și l-ar dori premier
Părea că lucrurile sunt roz în familia lor, dar Magdalena Chihaia a făcut acum o dezvăluire la care nimeni nu se aștepta! Soția lui Dinu Maxer a vorbit, fără menajamente, despre relația pe care o are cu copiii lui și ai Deei. Dar vestea abia acum vine! Mama artistului a rupt tăcerea despre ce se întâmplă în casa lor: „Eu, ca soacră, am văzut...”
Părea că lucrurile sunt roz în familia lor, dar Magdalena Chihaia a făcut acum o dezvăluire la care nimeni nu se aștepta! Soția lui Dinu Maxer a vorbit, fără menajamente, despre relația pe care o are cu copiii lui și ai Deei. Dar vestea abia acum vine! Mama artistului a rupt tăcerea despre ce se întâmplă în casa lor: „Eu, ca soacră, am văzut...”
"N-am fost singur în nici o gară". Adrian Cioroianu și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane și mulți au fost curioși să afle detalii despre femeia din viața lui. Dezvăluirea i-a luat pe mulți prin surprindere și tot acum a rupt tăcerea despre femeile din viața lui: "Eu cred că femeile sunt...". Continuarea a stârnit un val de comentarii
"N-am fost singur în nici o gară". Adrian Cioroianu și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane și mulți au fost curioși să afle detalii despre femeia din viața lui. Dezvăluirea i-a luat pe mulți prin surprindere și tot acum a rupt tăcerea despre femeile din viața lui: "Eu cred că femeile sunt...". Continuarea a stârnit un val de comentarii
Relația Simonei Halep cu milionarul Dorin Mateiu, în vârstă de 58 de ani, nu a trecut neobservată. Unii au felicitat-o că este, în sfârșit, fericită, alții au criticat dur diferența de vârstă...Ei bine, intră în scenă fostul soț al campioanei noastre, Toni Iuruc. Ce-a putut să spună bărbatul despre relația de dragoste intens mediatizată a fostei lui: ”Să...” Continuarea spune multe
Relația Simonei Halep cu milionarul Dorin Mateiu, în vârstă de 58 de ani, nu a trecut neobservată. Unii au felicitat-o că este, în sfârșit, fericită, alții au criticat dur diferența de vârstă...Ei bine, intră în scenă fostul soț al campioanei noastre, Toni Iuruc. Ce-a putut să spună bărbatul despre relația de dragoste intens mediatizată a fostei lui: ”Să...” Continuarea spune multe
Redactia.ro
Cine era, de fapt, medicul care s-ar fi aruncat de la etaj la Spitalul Universitar din București
Cine era, de fapt, medicul care s-ar fi aruncat de la etaj la Spitalul Universitar din București
Tragedie la Spitalul Universitar din București. Un medic a murit după ce a căzut de la etaj
Tragedie la Spitalul Universitar din București. Un medic a murit după ce a căzut de la etaj
Avem campioana europeana la gimnastica!! Cine este Aniela Tudor, tanara care la doar 15 ani a urcat pe cea mai inalta treapta
Avem campioana europeana la gimnastica!! Cine este Aniela Tudor, tanara care la doar 15 ani a urcat pe cea mai inalta treapta
Dan Bittman de mana cu noua cucerire. Cine este doamnisoara DOCTOR care merge mandra la bratul artistului
Dan Bittman de mana cu noua cucerire. Cine este doamnisoara DOCTOR care merge mandra la bratul artistului
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un nou cutremur peste 7 se poate produce în această zonă din România. Semnalul care ar putea anunța un astfel de eveniment a apărut și înainte de seismul din 1977
Un nou cutremur peste 7 se poate produce în această zonă din România. Semnalul care ar putea anunța un astfel de eveniment a apărut și înainte de seismul din 1977
Schimbare importantă la Aeroportul Otopeni chiar de azi. Ce trebuie să știe călătorii
Schimbare importantă la Aeroportul Otopeni chiar de azi. Ce trebuie să știe călătorii
Medic de 28 de ani, mort după ce s-a aruncat de la etaj la Spitalul Universitar. Ce au descoperit polițiștii la fața locului
Medic de 28 de ani, mort după ce s-a aruncat de la etaj la Spitalul Universitar. Ce au descoperit polițiștii la fața locului
Colesterolul „ascuns” care poate crește după menopauză. Analiza pe care multe femei nu au făcut-o niciodată
Colesterolul „ascuns” care poate crește după menopauză. Analiza pe care multe femei nu au făcut-o niciodată
TV Mania
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Alina Laufer, reacție după valul de critici pentru operația estetică: „Nu înțeleg de unde atâta ură”
Alina Laufer, reacție după valul de critici pentru operația estetică: „Nu înțeleg de unde atâta ură”
Cum arată Thalia la 30 de ani de la «Sărmana Maria»! Schimbarea uluitoare a celebrei actrițe [18 FOTO]
Cum arată Thalia la 30 de ani de la «Sărmana Maria»! Schimbarea uluitoare a celebrei actrițe [18 FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
CSID.ro
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
Îl mai ții minte pe Vierme de la Animal X? Cum arată acum, la 42 de ani, și cu ce se ocupă! E schimbat total și mulți nu l-au mai recunoscut
Îl mai ții minte pe Vierme de la Animal X? Cum arată acum, la 42 de ani, și cu ce se ocupă! E schimbat total și mulți nu l-au mai recunoscut
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai desfigurat”! Arată complet diferit acum
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai desfigurat”! Arată complet diferit acum
Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc! „Mi-a căzut părul enorm”. Fanii nu o mai recunosc!
Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc! „Mi-a căzut părul enorm”. Fanii nu o mai recunosc!
Libertatea
Mamele surogat duc sarcinile la capăt pentru 16.000 de dolari într-o țară din Europa care a transformat nașterea în industrie
Mamele surogat duc sarcinile la capăt pentru 16.000 de dolari într-o țară din Europa care a transformat nașterea în industrie
Un jurnalist britanic a petrecut 12 zile în România și a rămas uluit: „Uitați de vampiri!”. Locul de la noi cu urși, munți spectaculoși și prețuri incredibil de mici care l-a făcut să uite definitiv de Alpi
Un jurnalist britanic a petrecut 12 zile în România și a rămas uluit: „Uitați de vampiri!”. Locul de la noi cu urși, munți spectaculoși și prețuri incredibil de mici care l-a făcut să uite definitiv de Alpi
Ministerul Educației vrea să taie bursele sociale ale elevilor pe timpul vacanțelor: instituția nu comunica asta public
Ministerul Educației vrea să taie bursele sociale ale elevilor pe timpul vacanțelor: instituția nu comunica asta public
Mâncare mai ieftină decât la KFC și bere la 15 lei pe plajele din „Hawaii-ul Coreei de Sud”: Cât costă o zi la mare la 8.200 km de București
Mâncare mai ieftină decât la KFC și bere la 15 lei pe plajele din „Hawaii-ul Coreei de Sud”: Cât costă o zi la mare la 8.200 km de București
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton