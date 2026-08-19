Vacanță la mare în 2026: destinații pe care merită să le compari înainte să rezervi

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Vacanța ideală poate să însemne un resort mare, plajă la câțiva pași de cameră și mese incluse pe tot parcursul zilei. Alți turiști preferă să schimbe plaja, să ia prânzul la o tavernă și să iasă seara la promenadă. Oferta de litoral pentru 2026 acoperă ambele variante, dar experiența diferă considerabil de la Antalya la Creta sau Mallorca. Înainte să alegi cazarea la mare, compară mai întâi atmosfera pe care o oferă destinațiile.

Antalya, pentru vacanța în care resortul contează la fel de mult ca plaja

Antalya rămâne una dintre alegerile potrivite pentru turiștii care vor resorturi cu multe servicii și regim all inclusive sau ultra all inclusive. Zone precum Belek, Side, Kemer și Alanya sunt prezente în oferta pentru 2026, dar nu oferă același decor. Belek este cunoscut pentru resorturile ample și plajele lungi, Kemer combină marea cu fundalul muntos, iar Side și Alanya au zone turistice animate. Este genul de destinație în care poți petrece aproape întregul sejur între plajă, piscină, restaurante și activitățile hotelului.

Creta, dacă vrei să alegi zilnic între plaje diferite

Creta se potrivește mai bine turistului care nu vrea să rămână toată săptămâna pe plaja hotelului. Insula are atât întinderi de nisip, cât și golfuri și plaje cu aspect foarte diferit, iar zonele de cazare din jurul Chaniei și Heraklionului oferă acces la numeroase stațiuni. O vacanță la mare 2026 aici poate însemna dimineți pe plaje diferite, prânz la tavernă și seri petrecute în stațiune, fără ca programul să fie construit în jurul resortului.

Rhodos, pentru plajă ziua și stațiune animată seara

Rhodos oferă alternative atât pentru un sejur liniștit, cât și pentru turiștii care caută atmosferă după apus. Faliraki este una dintre zonele cunoscute pentru plajă, restaurante, baruri și viață de seară, în timp ce Kolymbia sau anumite zone din sud au un ritm mai relaxat. Alegerea stațiunii contează, așadar, aproape la fel de mult ca alegerea hotelului.

Mallorca, dacă vrei plajă, promenadă și seri în afara hotelului

Mallorca se potrivește celor care preferă să combine orele petrecute pe nisip cu atmosfera unei stațiuni dezvoltate. Insula are plaje întinse, dar și golfuri mai mici, iar zonele turistice oferă restaurante, terase, magazine și promenadă. Este o alternativă interesantă la vacanța centrată exclusiv pe resort, mai ales dacă vrei să ieși seara și să ai suficiente opțiuni în apropierea hotelului.

Cipru, dacă vrei plajă și mai multe variante de sejur

Cipru oferă două direcții pentru vacanța la mare, nordul și sudul insulei, cu zone de litoral și experiențe diferite. Poți alege un sejur axat pe hotel și servicii all inclusive sau o variantă cu mai multă libertate pentru mesele și serile petrecute în afara acestuia. Temperaturile ridicate, sezonul lung de plajă și apele Mediteranei fac din Cipru o opțiune potrivită pentru cei care pun marea și timpul petrecut la soare în centrul vacanței.

Hurghada, dacă vrei Marea Roșie și vacanță all inclusive

Hurghada mută accentul din nou către resort. Hotelurile cu plajă, piscine și regim all inclusive permit organizarea sejurului aproape integral în aceeași zonă, iar Marea Roșie aduce avantajul activităților precum snorkelingul și excursiile pe apă. Pentru turistul care vrea soare, mare și servicii incluse, fără să-și organizeze mesele și programul zilnic în afara hotelului, este una dintre alternativele de comparat cu litoralul turcesc.

Cele șase destinații nu concurează doar prin preț. Antalya și Hurghada pun resortul în centrul vacanței, Creta oferă mai multă libertate în alegerea plajelor, iar Mallorca, Rhodos și Cipru permit combinarea zilelor la mare cu atmosfera stațiunilor.

Foto: Freepik

Urmărește-ne pe Google News