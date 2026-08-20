Accidentările la sportivii amatori: cele mai frecvente probleme și cum pot fi prevenite

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Alergi, faci fitness sau joci un sport de echipă ca să te menții sănătos și activ? Entuziasmul te ajută să începi, iar o pregătire potrivită te ajută să continui fără pauze forțate. Dacă crești intensitatea prea repede sau treci cu vederea eventualele dureri, riscul de entorsă, tendinită sau alte probleme crește rapid și te poate scoate din ritm săptămâni la rând. Iată cele mai frecvente situații cu care te poți confrunta ca sportiv amator și cum le poți preveni.

Entorsa de gleznă, cea mai frecventă accidentare acută din sport

Răsucirea gleznei atunci când alergi pe o suprafață neuniformă sau cobori scări poate cauza durere imediată, umflătură și o senzație de instabilitate atunci când calci pe picior. Acestea pot fi semne de entorsă, iar în aceeași categorie de accidentări acute intră și luxațiile, fracturile sau rupturile de ligamente. Spre deosebire de o accidentare cauzată de suprasolicitare, entorsa apare brusc și este cauzată de o singură mișcare greșită.

Dacă durerea nu scade în câteva zile, glezna rămâne instabilă sau nu poți călca normal, ia în calcul un consult de medicină sportivă. Un specialist poate stabili dacă este vorba de o entorsă ușoară sau de o altă leziune și îți poate recomanda măsurile necesare.

Tendinita de genunchi la alergătorii care cresc brusc distanța parcursă

De regulă, tendinita începe cu o usturime discretă în zona genunchiului, resimțită la finalul alergării, și se agravează dacă menții același ritm de antrenament fără pauză. Alergătorii îi spun adesea „genunchiul alergătorului”, iar cauza tipică este creșterea prea rapidă a distanței sau schimbarea bruscă a suprafeței de alergare.

Cea mai simplă măsură de prevenție este regula de 10 la sută: în fiecare săptămână, crești volumul de alergare cu cel mult 10% față de săptămâna anterioară, ca să îi dai corpului timp să se adapteze. De exemplu, dacă săptămâna asta alergi 15 kilometri, săptămâna viitoare nu depășești 16,5 kilometri, adică cei 15 kilometri și încă 1,5 kilometri în plus. Pe lângă asta, introdu și o zi de recuperare între antrenamentele solicitante, pentru că țesuturile se refac în repaus.

Durerile articulare care apar la sportivii amatori trecuți de 60 de ani

Corpul răspunde diferit la efort după 60 de ani. Articulațiile tolerează mai greu șocurile repetate, iar recuperarea după un antrenament intens durează mai mult. Asta nu înseamnă că trebuie să renunți la sport, ci că planul de antrenament trebuie ajustat la ritmul actual al corpului tău.

Dacă ai peste 60 de ani sau ai deja o afecțiune cronică, descoperă ce recomandări îți poate oferi un medic specializat în geriatrie înainte să începi un program nou. O evaluare te ajută să înțelegi mai bine ce exerciții sunt potrivite pentru tine și ce riscuri ar fi bine să eviți.

Durerile lombare cauzate de o tehnică greșită la exercițiile de forță

Multe dureri de spate nu sunt cauzate de slăbiciunea musculară, ci de o tehnică greșită. Spre exemplu, atunci când faci genuflexiuni, dacă lași genunchii să cadă spre interior, schimbi felul în care coloana preia greutatea și adaugi presiune inutilă pe spate. Când alergi, pașii prea lungi te fac să calci mai apăsat, iar impactul se transmite direct către articulații și coloană.

Aplică o tehnică corectă la fiecare mișcare și adaugă în program exerciții pentru musculatura de bază: plank-ul, podul fesier sau statul într-un picior îți întăresc abdomenul și spatele și reduc riscul de entorse și dureri lombare.

Accidentările provocate de încălțămintea nepotrivită

Încălțămintea cu talpă tocită nu mai amortizează bine impactul, iar corpul simte fiecare pas mult mai dur decât ar trebui. Dacă alergi 30-40 de kilometri pe săptămână, ia în calcul să schimbi pantofii sport după aproximativ 600-800 de kilometri, în funcție de model și greutatea corporală.

Alege încălțăminte potrivită tipului tău de picior și suprafeței pe care te antrenezi, iar pentru sporturile de contact, folosește protecții adecvate. O talpă deformată sau lipsa stabilității laterale sunt semne clare că echipamentul trebuie înlocuit.

Ce să faci în primele ore după o accidentare acută?

Dacă te-ai accidentat în timpul sportului, oprește imediat activitatea și aplică protocolul RICE în primele 48-72 de ore:

repaus, fără să forțezi zona dureroasă;

gheață aplicată 15-20 de minute, la intervale regulate;

compresie cu bandaj elastic;

ridicarea membrului afectat deasupra nivelului inimii.

Evită să iei antiinflamatoare doar ca să poți continua antrenamentul, pentru că acestea reduc durerea, dar nu tratează cauza. Dacă apar deformări vizibile, amorțeală sau nu poți susține greutatea, mergi de urgență la un medic!

Sportul practicat constant, încălzirea corectă, progresul treptat și atenția la semnalele corpului, îți oferă beneficii reale pe termen lung. Ține cont de aceste recomandări și discută cu specialiștii pentru măsuri adaptate nevoilor tale. Astfel, ai șanse mari să previi accidentările și pauzele forțate mai târziu.

Disclaimer: Acest articol are un scop informativ și nu înlocuiește o evaluare medicală de specialitate.

Surse de informare:

„Warning signs of overtraining.” Mayo Clinic Health System, mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/what-are-some-signs-of-overtraining. Accesat în data de 23 iulie 2026.

„Sports Injuries: Types, Symptoms, Causes and Treatment.” Cleveland Clinic, my.clevelandclinic.org/health/diseases/22093-sports-injuries. Accesat în data de 23 iulie 2026.

„9 Benefits of Stretching.” Healthline, healthline.com/health/benefits-of-stretching. Accesat în data de 23 iulie 2026.

Foto: Shutterstock

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