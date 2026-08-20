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Blugi băieți în tendințe anul acesta: modele comode și cool pentru fiecare personalitate

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Când alegi blugi pentru băiatul tău, vrei să găsești un model care să arate bine, dar să fie și comod pentru școală, joacă sau ieșiri. Croiala, materialul și felul în care se așază contează la fel de mult ca aspectul, mai ales în cazul copiilor care sunt mereu în mișcare. În continuare, îți prezentăm 5 modele de blugi în tendințe și idei simple de asortare pentru ținute de zi cu zi.

1. Regular fit cu stretch – alegerea echilibrată pentru școală și timp liber

Jeanșii regular fit au o croială clasică, nici prea strâmtă, nici prea largă, ceea ce îi face ușor de purtat pe parcursul întregii zile. Pentru copii, e bine să ai în atenție modele cu elastan în compoziție, care oferă mai multă libertate de mișcare atunci când stau în bancă, aleargă în pauze sau se joacă după ore. Alege blugi pentru băieți de la IXY, unde găsești modele NEXT, cu livrare în 1–2 zile lucrătoare.

Sunt și foarte ușor de asortat. Pentru școală, îi poți combina cu un tricou polo, o cămașă sau un pulover, iar pentru timpul liber, cu un tricou și un hanorac. În funcție de sezon, completează ținuta cu pantofi sport, ghete sau o jachetă ușoară.

2. Skinny fit – o alegere potrivită pentru ținute casual și de școală

Jeanșii skinny fit au o croială mai apropiată de corp, de la șolduri până spre gleznă și sunt potriviți pentru băieții care preferă pantaloni mai mulați. Dacă îi alegi pentru ținutele de zi cu zi, îi poți combina cu un tricou și pantofi sport, iar pentru școală sau alte ocazii, cu o cămașă și un pulover.

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Ține cont și de nuanța denimului: modelele închise la culoare se potrivesc mai ușor în ținute puțin mai elegante, în timp ce variantele clasice de albastru sunt ușor de integrat în combinații casual.

3. Blugi jogger – pentru zile active și ținute relaxate

Blugii jogger combină aspectul denimului cu o croială mai lejeră, inspirată din pantalonii sport. De regulă, au talie elastică sau cu șnur și manșete în partea de jos, ceea ce îi face potriviți pentru băieții activi și pentru zilele în care confortul este prioritar.

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Pentru o ținută de zi cu zi, îi poate purta cu un tricou simplu, un hanorac și pantofi sport. Sunt o alegere practică pentru grădiniță, școală, plimbări sau joacă, mai ales dacă vrei o alternativă mai relaxată la jeanșii clasici. Iar dacă vrei să diversifici garderoba, poți alege și pantaloni lungi pentru băieți, potriviți atât pentru grădiniță și școală, cât și pentru timpul liber.

4. Blugi cargo – pentru un stil casual și practic

Blugii cargo se recunosc ușor după buzunarele aplicate pe laterale și croiala lejeră, iar unele modele sunt strânse în partea de jos pentru un aspect mai sport. Poți alege o croială dreaptă sau mai lejeră, în funcție de preferințele copilului, iar pentru ținutele de zi cu zi asorteaza-i cu articole vestimentare simple, pentru ca atenția să se păstreze asupra designului pantalonilor.

Un tricou simplu, un hanorac sau un pulover și o pereche de pantofi sport sunt suficiente pentru a completa ținuta. Pe lângă clasicul denim albastru, poți alege modele negre, gri sau în alte nuanțe ușor de asortat, în funcție de hainele pe care el le are deja în garderobă.

5. Wide leg și barrel – croieli lejere pentru ținute moderne

Jeanșii wide leg se remarcă prin croiala amplă, cu picior larg și sunt potriviți pentru ținute relaxate și ușor de asortat. Modelele barrel au, în schimb, o formă ușor rotunjită pe picior și se îngustează spre gleznă, oferind o siluetă mai aparte. Ambele variante sunt potrivite pentru băieții care preferă croieli mai lejere decât modelele skinny.

Pentru ținutele de zi cu zi, îi poți asorta cu tricouri simple, hanorace, pulovere sau jachete din denim și pantofi sport. Dacă modelul de blugi are o croială mai voluminoasă, alege pentru partea de sus piese mai simple, astfel încât ținuta copilului să rămână echilibrată.

Cum alegi blugii în funcție de vârstă și personalitate

Pe măsură ce copilul crește, se schimbă atât nevoile de confort, cât și preferințele vestimentare. Alege blugii ținând cont de vârstă, activitățile zilnice și stilul pe care îl preferă.

  • 2–5 ani – pune accent pe confort, denim plăcut la purtare și croieli lejere, potrivite pentru multă mișcare.
  • 6–12 ani – implică-l în alegerea croielii și a culorii, dar ține cont și de regulile școlii și de activitățile zilnice.
  • 12–14 ani – oferă-i mai multă libertate să aleagă între modele skinny, regular, wide leg, barrel sau cargo, în funcție de stilul său.

Indiferent de model, verifică tabelul de mărimi, calitatea cusăturilor, sistemul de închidere și instrucțiunile de întreținere.

Blugii potriviți sunt cei care îi oferă copilului confort, libertate de mișcare și posibilitatea de a-și exprima stilul. De la croieli clasice la modele wide leg, jogger sau cargo, ai suficiente opțiuni pentru școală, timp liber și ieșiri în familie. Alege mărimea corectă, ține cont de preferințele lui și construiește ținute ușor de purtat în fiecare zi.

Foto: Shutterstock

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