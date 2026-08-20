Filmul care a împărțit lumea în două: adevărul despre cea mai celebră blondă din Hollywood

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„Blonde” a readus în 2022 povestea lui Marilyn Monroe în prim-plan, dar versiunea prezentată pe ecran a stârnit rapid întrebări despre granița dintre realitate și ficțiune. Unii l-au considerat o capodoperă artistică, alții au spus că denaturează imaginea celei mai celebre blonde din Hollywood și transformă tragediile din viața ei într-un spectacol. Adevărul este că multe dintre controverse au pornit de la o confuzie. Numeroși spectatori au crezut că urmăresc o biografie fidelă, când, de fapt, chiar autorii filmului au spus că nu acesta a fost scopul lor.

„Blonde” nu spune povestea reală a lui Marilyn Monroe

La baza filmului „Blonde” nu se află o biografie, ci romanul omonim publicat de Joyce Carol Oates în 2000. Scriitoarea s-a inspirat din viața lui Marilyn Monroe, dar a construit o operă de ficțiune în care faptele documentate se întâlnesc cu episoade imaginate.

Distincția dintre femeia reală și imaginea ei publică se află chiar la baza romanului. Joyce Carol Oates a rezumat-o printr-o formulare simplă: „Norma Jeane este persoana, Marilyn Monroe este interpretarea”, într-un interviu acordat Netflix Tudum.

Diferența dintre biografie și interpretare se regăsește și în viziunea lui Andrew Dominik, regizorul și scenaristul filmului „Blonde”. Acesta nu a urmărit să reconstruiască viața actriței în ordine cronologică, ci să exploreze distanța dintre femeia reală și imaginea publică a lui Marilyn Monroe. Dominik a explicat că a vrut să spună povestea din perspectiva personajului, astfel încât spectatorul să trăiască evenimentele odată cu ea, nu să urmărească o reconstituire biografică.

Scene care au stârnit cele mai multe critici

După premieră, biografi și istorici ai cinematografiei au atras atenția asupra amestecului de fapte reale, zvonuri și episoade imaginare. Tocmai această combinație a complicat discuțiile despre Marilyn Monroe, deoarece filmul poate lăsa impresia că toate scenele prezentate au un corespondent în realitate. Unele pornesc de la întâmplări documentate din viața actriței, în timp ce altele provin din romanul lui Joyce Carol Oates sau au fost create pentru film.

Printre scenele cel mai des contestate se numără presupusul viol comis de un important șef de studio, relația în trei cu fiii lui Charlie Chaplin și Edward G. Robinson sau alte momente dramatice pentru care nu există dovezi. În schimb, filmul prezintă aceste episoade într-o manieră care îi poate face pe spectatori să creadă că s-au petrecut exact așa.

De ce filmul „Blonde” a împărțit publicul în două

Criticii filmului au susținut că „Blonde” o prezintă pe Marilyn Monroe aproape exclusiv prin suferințele și traumele sale, lăsând în plan secund ambițiile profesionale ale actriței despre care poți citi într-un articol publicat de PeTocuri.

Pe de altă parte, Andrew Dominik și-a apărat viziunea artistică. Regizorul a declarat că filmul este realizat „cu dragoste” și că este spus din perspectiva lui Marilyn, încercând să transmită vulnerabilitatea și trauma personajului, nu să ofere o lecție de istorie.

Interpretarea Anei de Armas a fost aproape unanim lăudată și i-a adus o nominalizare la Oscar, chiar și din partea unor critici care au respins modul în care scenariul reconstruiește viața actriței.

În final, „Blonde” poate fi privit ca o dramă psihologică inspirată de unul dintre cele mai cunoscute mituri ale Hollywoodului. Însă nu este o biografie și nici nu își propune să fie una. Chiar autorii filmului au explicat că au urmărit o interpretare artistică, nu o cronologie fidelă a vieții lui Marilyn Monroe. La mai bine de șase decenii de la moartea actriței, interesul pentru femeia din spatele imaginii nu s-a stins. Viața ei reală continuă să fie separată, piesă cu piesă, de miturile construite în jurul său.

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