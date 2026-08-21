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Ce se întâmplă cu fațetele dentare după zece ani

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Foto: Pexels

Când un pacient ajunge la pragul unui deceniu de la aplicarea fațetelor dentare, întrebările devin inevitabile: trebuie înlocuite obligatoriu sau pot continua să funcționeze? Fractura unui strat de ceramică de 0,5 milimetri, desprinderea de pe smalțul subiacent sau o schimbare subtilă de culoare sunt scenariile care apar în minte. Datele clinice disponibile sunt mai nuanțate decât circulă de obicei în conversațiile despre estetică dentară.

O rată de supraviețuire mai bună decât se crede

Fațetele dentare din porțelan au, în ansamblu, o longevitate remarcabilă. O revizuire sistematică publicată în Journal of Clinical Medicine, care a analizat 25 de studii clinice pe aproximativ 6.500 de fațete din porțelan laminat, a stabilit o rată cumulativă de supraviețuire de 95,5% la zece ani, luând în calcul fractura, desprinderea, cariile secundare și necesitatea tratamentului endodontic ca motive de eșec. Privit în detaliu, procentul de eșec prin desprindere singură este sub 1%, ceea ce sugerează că adeziunea la smalț, atunci când este realizată corect tehnic, rămâne stabilă pe termen lung.

Mitul înlocuirii obligatorii la zece ani nu are, prin urmare, o bază clinică solidă. Fațetele bine realizate și bine întreținute pot funcționa fără probleme 15-20 de ani, iar rata de supraviețuire la 20 de ani pentru fațetele din porțelan se situează în intervalul 80-85%. Înlocuirea de rutină, fără o indicație clinică precisă, este o decizie nejustificată din perspectiva dovezilor disponibile.

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Un detaliu important de menționat: cifrele de supraviețuire de 95% provin predominant din studii realizate în clinici universitare de protetică și cabinete specializate, cu selecție riguroasă a cazurilor. Rezultatele din practica generală pot fi mai modeste, ceea ce înseamnă că statisticile nu se transferă automat oricărei situații clinice.

Ce determină cu adevărat durata fațetelor

Principala cauză de eșec, în ordinea frecvenței, este fractura, urmată de desprindere și de schimbarea culorii. Fractura apare mai ales când fațetele suportă forțe ocluzale pentru care nu au fost proiectate sau când stratul de smalț subiacent a fost redus excesiv în timpul preparării. Cantitatea de smalț conservat este, de altfel, unul dintre factorii cu cel mai mare impact asupra longevității: fațetele din ceramică vitroasă aplicate cu preparare minimă sau fără preparare au înregistrat în studii cele mai ridicate rate de supraviețuire, tocmai pentru că adeziunea la smalț este superioară adeziunii la dentină.

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Un alt factor decisiv, frecvent subestimat, este bruxismul netratat. Un studiu prospectiv pe opt ani a măsurat diferența concret: rata de supraviețuire generală la opt ani a fost de 87,1%, dar la pacienții cu bruxism care nu purtau gutieră ocluzală aceasta a coborât la 63,9%, față de 89,1% la cei care foloseau gutiera în mod regulat. Diferența de peste 25 de puncte procentuale plasează bruxismul netratat în categoria riscurilor majore, nu minore. Orice pacient cu această afecțiune care dorește fațete dentare trebuie să discute explicit cu medicul stomatolog despre managementul ocluzal înainte de a începe tratamentul estetic.

Igiena orală și controalele periodice contribuie și ele semnificativ. Cariile secundare care se dezvoltă la marginea fațetei pot compromite iremediabil lucrarea și pot impune tratamente mult mai complexe decât simpla înlocuire a fațetei.

Fațete din porțelan versus fațete compozit

Cele două tipuri de fațete nu sunt comparabile din perspectiva longevității. Fațetele compozit durează în general 5-7 ani, cu o rată de supraviețuire la zece ani de 70-80%, semnificativ mai mică decât cea a celor din porțelan. Uzura și decolorarea sunt principalele motive de înlocuire mai frecventă. Avantajul lor este costul inițial mai mic și posibilitatea de realizare în cabinet într-o singură ședință, ceea ce le face utile în situații punctuale sau ca soluție provizorie pe termen scurt.

Fațetele din ceramică de tip e.max sau zirconiu reprezintă standardul actual pentru tratamentele estetice cu așteptări de durată. Clinicile care lucrează la nivel de performanță integrează fațetele ceramice în pachete care includ simulare digitală, faze provizorii și cimentare definitivă, tocmai pentru că planificarea riguroasă a cazului influențează direct longevitatea rezultatului final. LLLDental.ro, de pildă, structurează tratamentele estetice în pachete complete cu diagnostic estetic digital, fațete provizorii și cimentare, cu prețul stabilit ferm după primul consult și neschimbat pe parcursul tratamentului.

Cât costă un tratament complet cu fațete

Prețul fațetelor dentare pentru toată gura este o investiție semnificativă, iar calculul depinde direct de numărul de dinți incluși și de materialul ales. Un tratament complet implică de obicei 20 de fațete, câte zece pe fiecare arcadă. La clinicile din București, prețul unei singure fațete din ceramică variază în prezent în jurul valorii de 2.200 RON, în funcție de clinică și de tipul de ceramică utilizat. La nivelul unui pachet complet de 20 de fațete, investiția totală poate depăși 40.000 RON, în funcție de includerea sau nu a fazelor de diagnostic estetic digital, a fațetelor provizorii și a altor etape de planificare. Pacienții care solicită informații despre prețul fațetelor dentare toată gura primesc de obicei o estimare fermă abia după consultul inițial, când medicul poate evalua starea smalțului și numărul exact de dinți incluși în tratament.

Pentru referință internațională, prețul fațetelor din porțelan se situează în prezent între 900 și 2.500 USD per dinte pe piața americană, ceea ce plasează România semnificativ sub nivelul occidental la calitate comparabilă.

Ce se monitorizează după zece ani

Dacă fațetele nu prezintă semne de fractură, decolorare sau carie secundară la marginea de cimentare, nu există nicio justificare clinică pentru înlocuirea lor. Controalele periodice la medicul stomatolog rămân instrumentul principal de monitorizare: medicul poate evalua integritatea marginală a fațetelor, poate detecta microcrăpături incipiente și poate verifica starea smalțului subiacent. Radiografiile de control sunt necesare pentru a exclude cariile secundare care nu sunt vizibile la inspecția directă.

Un semnal de alarmă care merită atenție imediată este orice sensibilitate termică nouă apărută la un dinte cu fațetă, deoarece poate indica o compromitere a sigiliului adeziv sau o carie sub lucrare. Schimbarea culorii fațetei în sine este mai puțin frecventă la porțelan decât la compozit, dar o diferență vizibilă față de dinții adiacenți poate apărea în timp, mai ales dacă aceștia din urmă au fost albiți ulterior.

Longevitatea fațetelor nu se decide în momentul aplicării, ci se construiește în fiecare an care urmează: prin igiena orală corectă, prin purtarea gutierei ocluzale dacă există bruxism și prin controalele stomatologice regulate. Intervenția precoce, atunci când există cu adevărat ceva de corectat, este cea care face diferența între o lucrare înlocuită prematur și una care funcționează optim la 15 sau chiar 20 de ani de la aplicare.

Surse

Journal of Clinical Medicine, Long-Term Survival and Complication Rates of Porcelain Laminate Veneers in Clinical Studies: A Systematic Review (NIH/PubMed, 2021)

Journal of Dentistry, ScienceDirect, An 8-year prospective clinical investigation on the survival rate of feldspathic veneers: Influence of occlusal splint in patients with bruxism (2020)

NIH/PubMed, Clinical Survival Rate and Laboratory Failure of Dental Veneers: A Narrative Literature Review (2024)

Journal of Oral Medicine and Dental Research, Longevity of Porcelain Veneers: A Comprehensive Review (2025)

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