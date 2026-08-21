Back in Style: noul sezon începe cu perechea potrivită

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Septembrie are energia unui nou început. Revenim la școală, la birou, la agende pline și la dimineți în care fiecare minut contează. Iar odată cu noul ritm, garderoba intră și ea într-un refresh de sezon. Pentru Back to School 2026, Deichmann propune încălțăminte pentru întreaga familie, într-un mix de confort, tendințe și modele care țin pasul cu zilele în mișcare.

Sneakers, sneakers, sneakers

Dacă există o pereche care face tranziția perfectă de la vacanță la oraș, aceea este perechea de sneakers. Rămân piesa-cheie a sezonului și funcționează la fel de bine în garderoba copiilor și adolescenților, cât și în cea a părinților.

În selecția Deichmann, modelele minimaliste în tonuri neutre stau alături de siluete cu influențe retro, tălpi chunky și accente de culoare. Pentru cei mici înseamnă libertate de mișcare de dimineața până după ore, iar pentru adulți, acel mix de cool și effortless care funcționează de la birou până în weekend.

Pentru zile care nu stau locului

Școală, pauze, sport, activități, parc și apoi, poate, încă puțină joacă. Pantofii copiilor au probabil una dintre cele mai dificile misiuni din garderoba familiei.

Deichmann răspunde cu sneakers confortabili, modele sport, pantofi cu scai ușor de încălțat și variante casual create pentru mișcare. Practici pentru părinți, dar suficient de cool pentru ca cei mici să îi aleagă cu plăcere – combinația ideală pentru dimineți fără negocieri în fața pantofarului.

Personajele preferate merg și ele la școală

Pentru cei mai mici membri ai familiei, moda trebuie să aibă și o doză de fun. Colecția cu Personaje aduce universul poveștilor animate direct în garderoba de toamnă, prin sneakers colorați, pantofi practici și cizme de cauciuc pregătite pentru primele zile ploioase.

Personajele preferate transformă încălțămintea într-un accesoriu cu personalitate și, uneori, chiar într-un motiv în plus pentru a te pregăti cu entuziasm dimineața.

New season, new shoes

Back to School nu mai este doar despre întoarcerea copiilor la școală. Septembrie marchează un restart pentru întreaga familie: revenirea la program, la oraș și la o garderobă adaptată unui ritm mai alert.

Cu opțiuni pentru femei, bărbați și copii, Deichmann face mai simplu acel update de sezon pe care îl facem cu toții odată cu venirea toamnei. Sneakers pentru școală, modele casual pentru birou, pantofi sport pentru weekend și perechi colorate pentru cei mici – toate într-un singur loc.

Pentru că, până la urmă, un nou început merită întotdeauna o pereche nouă de pantofi.

Descoperă selecția Back to School 2026 în magazinele Deichmann din toată țara și online, pe deichmann.com.

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