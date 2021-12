Prin ce dramă trece Niko Delinescu, fosta iubită a lui Cătălin Cazacu: „A murit la mine în brațe. Viața e ciudată”

Cântăreața de muzică populară Niko Delinescu are o poveste de viață impresionantă, demnă de filme și cărți.

Artista a rămas văduvă la vârta de 25 de ani, când soțul ei i-a murit în brațe, la doar un an de la căsătorie. Ulterior, a regăsit iubirea alături de motociclistul Cătălin Cazacu, alături de care are și un fiu – pe Andrei, în vârstă de 11 ani. Ea a povestit cum se înțelege acum cu Cătălin Cazacu, fostul ei partener.

Invitată la emisiunea „La Măruță” de la Pro TV, Niko Delinescu a povestit despre momentul tragic în care l-a pierdut pe soțul ei: „Soțul meu a murit la mine în brațe. Viața e ciudată. Unele lucruri se întâmplă așa. La un an de la nuntă s-a întâmplat asta. Aveam 25 de ani”.

La un an după ce a rămas văduvă, artista a descoperit iubirea din nou, când l-a cunoscut pe fostul concurent de la Exatlon, Cătălin Cazacu. Împreună, au trăit o poveste de dragoste frumoasă, al cărui rod este micuțul Andrei. Când Cătălin Cazacu a cerut-o în căsătorie însă, ea a refuzat.

La momentul cererii în căsătorie, ea nu se simțea pregătită să pășească din nou în fața altarului. Deși s-au despărțit, Niko Delinescu și Cătălin Cazacu au păstrat o relație amicală bună, de dragul copilului lor, după cum arată Playtech.

„Am avut o relație serioasă și frumoasă”, a povestit ea la emisiunea lui Cătălin Măruță. „M-a cerut și de soție, a fost frumos. În continuare este frumos, dar acum fiecare e pe drumul său. Nu eram pregătită și am lăsat lucrurile să meargă de la sine. A apărut copilul și, după o așa nenorocire, nu am mai vrut să ajung iar la altar”.

Ea a povestit și despre planurile pe care le are acum pentru fiul ei: „Am venit ieri la București, el (n.r. – fiul ei) e cu echipa. Probabil o să se mute aici pe viitor, să mai crească puțin și i-l plasez lui tata, că până acum l-am crescut eu. Merge pe urmele tatălui lui, e pasionat de viteză. Viața mea e frumoasă prin prisma meseriei. Copilul e foarte ok, noi suntem foarte ok. Nu mi-am refăcut viața, a treia oară nu am mai încercat. Dacă de două ori nu a fost să fie, poate a treia oară”.

