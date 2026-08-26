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Ce faci cu banii puși deoparte? ING Bank lansează un produs prin care economisești și investești în același timp: ING Depo Invest

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.  Actualizat 26.08.2026, 15:59
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ING Bank România adaugă în aplicația Home’Bank un nou instrument financiar numit ING Depo Invest. Soluția este destinată clienților care doresc să facă pasul de la simpla economisire către investiții, combinând un depozit la termen cu un fond mutual într-un singur proces integral digital. Decizia băncii vine pe fondul unor date interne care arată că peste jumătate dintre clienții ING (52%) dețin deja un cont de economii, iar aproximativ 500.000 dintre aceștia își direcționează o parte din venituri către economii imediat după încasarea salariului.

Cum funcționează mecanismul 50/50

Produsul este conceput pentru a simplifica accesul la piețele financiare fără a renunța complet la siguranța unui depozit clasic. Pentru a accesa ING Depo Invest, suma minimă necesară este de 2.000 de lei sau 2.000 de euro. Suma depusă este împărțită automat în două părți egale.

Pentru economiile în lei, jumătate din sumă este plasată într-un depozit la termen pe 6 luni, beneficiind de o dobândă preferențială de 7% pe an. Cealaltă jumătate este direcționată către un fond mutual în lei, selectat de client direct din aplicație.

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În cazul opțiunii în euro, jumătate din sumă merge către un depozit cu maturitate de 3 luni și o dobândă preferențială de 2,5% pe an, iar restul de 50% este investit într-un fond mutual în euro.

Mihai Lazăr, ING: „Facem trecerea de la economisire la obiective pe termen lung”

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Ce faci cu banii puși deoparte? ING Bank lansează un produs prin care economisești și investești în același timp: ING Depo Invest

Reprezentanții băncii subliniază că noul instrument răspunde nevoii clienților de a-și proteja banii de inflație pe termen scurt, construind în același timp un portofoliu pentru viitor.

Mihai Lazăr, Investments Tribe Lead în cadrul ING Bank România, explică faptul că economisirea oferă siguranță pentru neprevăzut, însă obiectivele mari precum pensia sau rezervele suplimentare necesită o viziune pe termen lung. Produsul a fost creat tocmai pentru a facilita această tranziție către fondurile mutuale, direct din aplicația mobilă.

Diferența dintre randament garantat și riscul pieței

Administrarea celor două componente se face separat după activare. La scadența depozitului, suma inițială plus dobânda acumulată ajung în contul curent. În schimb, componenta de fond mutual continuă să funcționeze independent.

Banca atrage atenția asupra gradului diferit de risc. În timp ce depozitul garantează suma și dobânda prin schema de protecție a depozitelor, fondurile mutuale depind de evoluția piețelor financiare. De aceea, pentru componenta de investiție este recomandat un orizont de timp de cel puțin 3 ani. Clienții care nu doresc un pachet mixt pot opta în continuare pentru depozite sau fonduri mutuale achiziționate separat.

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