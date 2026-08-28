adidas Originals by JENNIE, prima colecție realizată în colaborare cu JENNIE, un adevărat fenomen global

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

adidas Originals anunță lansarea la nivel mondial a colecției adidas Originals by JENNIE, disponibilă începând cu 1 septembrie.

În ultimii ani, JENNIE, una dintre cele mai influente figuri ale culturii contemporane și un artist cu multiple valențe creative, este parte din familia adidas, fiind imaginea unor campanii importante și ambasador al brandului. Astăzi, odată cu lansarea primei colecții adidas Originals by JENNIE, rolul său evoluează către unul cu adevărat creativ: cel de co-designer.

Construită în jurul conceptului Functional Grace, colecția reinterpretează funcționalitatea inspirată din universul performanței sportive prin filtrul estetic unic al lui JENNIE. Baletul reprezintă punctul de pornire al inspirației, însă elementele sale definitorii sunt transpuse într-un univers mult mai amplu și aproape suprarealist. Fiecare piesă reflectă o combinație armonioasă de influențe și referințe, prin care JENNIE exprimă încredere, rafinament atemporal și o viziune modernă asupra feminității.

JENNIE declară: „Prin această colaborare am vrut să reinterpretez identitatea clasică adidas Originals prin propria mea perspectivă și prin energia care mă definește. Mi-am dorit să reunesc delicatețea și disciplina specifice baletului, dar și forța din spatele lor, cu senzația unui spațiu infinit și necunoscut.M-am concentrat pe crearea unei atmosfere care să pară în același timp atemporală și orientată spre viitor, cinematografică și suprarealistă, cu o prezență discretă, dar puternică.”

Această viziune creativă prinde viață prin imaginile campaniei, plasate într-un decor oniric inspirat de măreția cosmosului. Sub conceptul „Cosmic Ballerina: Kinematics”, mișcări care par să sfideze gravitația surprind frumusețea corpului uman și energia libertății de expresie. În acest context, baletul depășește limitele studioului de dans și devine o metaforă vizuală a forței, puterii și posibilităților nelimitate.

Purtată de JENNIE însăși, colecția păstrează în centru ideea de „Grație funcțională”. Siluetele elegante și controlul specific baletului sunt prezente, însă reinterpretate într-o manieră care vorbește despre reinventare. Colecția include modelul SUPERSTAR SQ BALLET, inspirat de pantofii de balet pe poante, alături de versiuni reinterpretate ale jachetelor și pantalonilor de trening adidas, tricouri pentru combinații versatile, fuste petrecute, cardigane tricotate petrecute, body-uri transparente fără mâneci, colanți transparenți, hanorace din fleece și multe alte piese.

Materialele premium, plăcute la atingere, și atenția acordată detaliilor permit trecerea naturală de la ținutele de zi cu zi la stilul urban. Accesoriile, precum jambierele tricotate și șosetele cu decupaje, completează colecția, iar atitudinea și sensibilitatea lui JENNIE se regăsesc constant în toate piesele.

Colecția adidas Originals by JENNIE FW26 va fi disponibilă în magazine adidas selectate, pe adidas.ro și la partenerii autorizați începând cu 1 septembrie.

Despre JENNIE

JENNIE și-a pus amprenta asupra culturii contemporane și a scris istorie prin muzică, actorie, modă și antreprenoriat. Ca artist de anvergură internațională, a redefinit standardele pentru artistele din noua generație prin prezența sa scenică remarcabilă și prin muzica de succes care a cucerit clasamentele. Dincolo de muzică, JENNIE este un veritabil reper în modă: curajoasă, creativă și recunoscută la nivel mondial pentru capacitatea sa de a influența tendințele printr-o viziune autentică și distinctă.

Despre adidas Originals

Inspirat de bogata moștenire sportivă a adidas, unul dintre cele mai importante branduri de echipament sportiv din lume, adidas Originals este un brand de lifestyle lansat în 2001. Având la bază arhiva impresionantă a adidas, adidas Originals continuă să dezvolte moștenirea brandului prin inovație constantă și prin capacitatea de a transpune spiritul creativ și curajul specifice terenurilor și arenelor sportive în cultura urbană contemporană. Definit de emblematicul logo Trefoil, folosit pentru prima dată în 1972 și purtat de generații care au modelat cultura creativă, adidas Originals își păstrează statutul de brand pionier al stilului sportiv urban.

Urmărește-ne pe Google News