  MENIU  
Home > Advertorial > adidas Originals by JENNIE, prima colecție realizată în colaborare cu JENNIE, un adevărat fenomen global

adidas Originals by JENNIE, prima colecție realizată în colaborare cu JENNIE, un adevărat fenomen global

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

adidas Originals anunță lansarea la nivel mondial a colecției adidas Originals by JENNIE, disponibilă începând cu 1 septembrie.

În ultimii ani, JENNIE, una dintre cele mai influente figuri ale culturii contemporane și un artist cu multiple valențe creative, este parte din familia adidas, fiind imaginea unor campanii importante și ambasador al brandului. Astăzi, odată cu lansarea primei colecții adidas Originals by JENNIE, rolul său evoluează către unul cu adevărat creativ: cel de co-designer.

Construită în jurul conceptului Functional Grace, colecția reinterpretează funcționalitatea inspirată din universul performanței sportive prin filtrul estetic unic al lui JENNIE. Baletul reprezintă punctul de pornire al inspirației, însă elementele sale definitorii sunt transpuse într-un univers mult mai amplu și aproape suprarealist. Fiecare piesă reflectă o combinație armonioasă de influențe și referințe, prin care JENNIE exprimă încredere, rafinament atemporal și o viziune modernă asupra feminității.

JENNIE declară: „Prin această colaborare am vrut să reinterpretez identitatea clasică adidas Originals prin propria mea perspectivă și prin energia care mă definește. Mi-am dorit să reunesc delicatețea și disciplina specifice baletului, dar și forța din spatele lor, cu senzația unui spațiu infinit și necunoscut.M-am concentrat pe crearea unei atmosfere care să pară în același timp atemporală și orientată spre viitor, cinematografică și suprarealistă, cu o prezență discretă, dar puternică.”

S-a logodit și e însărcinată, la un an de la divorțul de fostul soț! E vestea zilei în showbizul românesc
S-a logodit și e însărcinată, la un an de la divorțul de fostul soț! E vestea zilei în showbizul românesc
Recomandarea zilei

Această viziune creativă prinde viață prin imaginile campaniei, plasate într-un decor oniric inspirat de măreția cosmosului. Sub conceptul Cosmic Ballerina: Kinematics”, mișcări care par să sfideze gravitația surprind frumusețea corpului uman și energia libertății de expresie. În acest context, baletul depășește limitele studioului de dans și devine o metaforă vizuală a forței, puterii și posibilităților nelimitate.

Purtată de JENNIE însăși, colecția păstrează în centru ideea de „Grație funcțională”. Siluetele elegante și controlul specific baletului sunt prezente, însă reinterpretate într-o manieră care vorbește despre reinventare. Colecția include modelul SUPERSTAR SQ BALLET, inspirat de pantofii de balet pe poante, alături de versiuni reinterpretate ale jachetelor și pantalonilor de trening adidas, tricouri pentru combinații versatile, fuste petrecute, cardigane tricotate petrecute, body-uri transparente fără mâneci, colanți transparenți, hanorace din fleece și multe alte piese.

Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Recomandarea zilei

Materialele premium, plăcute la atingere, și atenția acordată detaliilor permit trecerea naturală de la ținutele de zi cu zi la stilul urban. Accesoriile, precum jambierele tricotate și șosetele cu decupaje, completează colecția, iar atitudinea și sensibilitatea lui JENNIE se regăsesc constant în toate piesele.

Colecția adidas Originals by JENNIE FW26 va fi disponibilă în magazine adidas selectate, pe adidas.ro și la partenerii autorizați începând cu 1 septembrie.

Despre JENNIE

JENNIE și-a pus amprenta asupra culturii contemporane și a scris istorie prin muzică, actorie, modă și antreprenoriat. Ca artist de anvergură internațională, a redefinit standardele pentru artistele din noua generație prin prezența sa scenică remarcabilă și prin muzica de succes care a cucerit clasamentele. Dincolo de muzică, JENNIE este un veritabil reper în modă: curajoasă, creativă și recunoscută la nivel mondial pentru capacitatea sa de a influența tendințele printr-o viziune autentică și distinctă.

Despre adidas Originals

Inspirat de bogata moștenire sportivă a adidas, unul dintre cele mai importante branduri de echipament sportiv din lume, adidas Originals este un brand de lifestyle lansat în 2001. Având la bază arhiva impresionantă a adidas, adidas Originals continuă să dezvolte moștenirea brandului prin inovație constantă și prin capacitatea de a transpune spiritul creativ și curajul specifice terenurilor și arenelor sportive în cultura urbană contemporană. Definit de emblematicul logo Trefoil, folosit pentru prima dată în 1972 și purtat de generații care au modelat cultura creativă, adidas Originals își păstrează statutul de brand pionier al stilului sportiv urban.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Bianca Nuțu de la Neatza cu Răzvan și Dani a născut primul copil. Cu ce s-a confruntat după ce a devenit mamă: „Am plâns două săptămâni cât nu am plâns ani întregi”
Bianca Nuțu de la Neatza cu Răzvan și Dani a născut primul copil. Cu ce s-a confruntat după ce a devenit mamă: „Am plâns două săptămâni cât nu am plâns ani întregi”
Peter Cullen, actorul de voce din spatele unor personaje de legendă, a murit la 85 de ani
Peter Cullen, actorul de voce din spatele unor personaje de legendă, a murit la 85 de ani
Proiecte speciale
Pacientă cu cancer din România cumpără din Germania medicamentele care-i salvează viața: „Plătim 256 de euro pe fiolă”
Pacientă cu cancer din România cumpără din Germania medicamentele care-i salvează viața: „Plătim 256 de euro pe fiolă”
Învățătorul Petruț Rizea, mărturisire șocantă despre lupta cu depresia: „Elevii mei, singurul motiv pentru care mă ridic din pat și mai vin și mâine la școală”
Învățătorul Petruț Rizea, mărturisire șocantă despre lupta cu depresia: „Elevii mei, singurul motiv pentru care mă ridic din pat și mai vin și mâine la școală”
Libertatea.ro
Nicușor Dan a anunțat când va propune un nou premier și explică motivul întârzierii: „Am protejat imaginea României”
Nicușor Dan a anunțat când va propune un nou premier și explică motivul întârzierii: „Am protejat imaginea României”
Avantaje
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
Elle
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Actorul Tim Curry a murit la vârsta de 80 de ani. A lăsat în spate o carieră impresionantă
Actorul Tim Curry a murit la vârsta de 80 de ani. A lăsat în spate o carieră impresionantă
Mara Bănică are un noul coleg la Spynews TV Live. Alexandru Constantin i se alătură din 31 august
Mara Bănică are un noul coleg la Spynews TV Live. Alexandru Constantin i se alătură din 31 august
Betty Salam este din nou însărcinată și s-a logodit cu partenerul ei, la un an de la divorț. "Am cea mai mare bucurie în suflet!"
Betty Salam este din nou însărcinată și s-a logodit cu partenerul ei, la un an de la divorț. "Am cea mai mare bucurie în suflet!"
Alex Minculescu, fostul soț al Mariei Popovici, s-a logodit. Comediantul are o iubită de doi ani. "Îmi doresc copil!"
Alex Minculescu, fostul soț al Mariei Popovici, s-a logodit. Comediantul are o iubită de doi ani. "Îmi doresc copil!"
Cine este Florina Carafă, ispita de la Insula Iubirii 2026. Lucrează în domeniul IT și este pasionată de sporturi extreme
Cine este Florina Carafă, ispita de la Insula Iubirii 2026. Lucrează în domeniul IT și este pasionată de sporturi extreme
Observator News
Oraşul din România în care are loc cel mai mare festival al berii. Ţine 11 zile
Oraşul din România în care are loc cel mai mare festival al berii. Ţine 11 zile
Libertatea pentru Femei
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
De la divorțul de Radu Bucura, Paula Seling nu s-a mai afișat la brațul niciunui bărbat Dar acum surpriză! EL este noul partener de viață al artistei noastre. Îl vedem des la TV, dar nimeni NU a știut până acum că sunt împreună, iar primele declarații sunt complet neașteptate: "Să scoatem la lumină..."
De la divorțul de Radu Bucura, Paula Seling nu s-a mai afișat la brațul niciunui bărbat Dar acum surpriză! EL este noul partener de viață al artistei noastre. Îl vedem des la TV, dar nimeni NU a știut până acum că sunt împreună, iar primele declarații sunt complet neașteptate: "Să scoatem la lumină..."
Breaking în politică! În sfârșit, după 3 luni și 20 de zile de la demiterea lui Bolojan a venit anunțul oficial direct de la biroul lui Nicușor Dan! Toți românii așteptau vestea, iar Sorin Grindeanu tocmai a confirmat totul: "În clipa de față...”
Breaking în politică! În sfârșit, după 3 luni și 20 de zile de la demiterea lui Bolojan a venit anunțul oficial direct de la biroul lui Nicușor Dan! Toți românii așteptau vestea, iar Sorin Grindeanu tocmai a confirmat totul: "În clipa de față...”
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Redactia.ro
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Doliu în lumea afacerilor. A murit miliardarul care nu avea moștenitori. Cine va controla uriașa avere lăsată în urmă
Doliu în lumea afacerilor. A murit miliardarul care nu avea moștenitori. Cine va controla uriașa avere lăsată în urmă
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Este doliu în lumea regală. A murit Regele! Vestea tristă a fost confirmată
Este doliu în lumea regală. A murit Regele! Vestea tristă a fost confirmată
Premieră mondială în medicină. Inteligența artificială a ajutat chirurgii să opereze o tumoră pe creier
Premieră mondială în medicină. Inteligența artificială a ajutat chirurgii să opereze o tumoră pe creier
Doliu în lumea filmului. A murit vocea unui personaj legendar
Doliu în lumea filmului. A murit vocea unui personaj legendar
Iei medicamente? Ai grijă cu ce le înghiți. Băutura care le poate schimba efectul
Iei medicamente? Ai grijă cu ce le înghiți. Băutura care le poate schimba efectul
TV Mania
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Libertatea
Nicușor Dan a anunțat când va propune un nou premier și explică motivul întârzierii: „Am protejat imaginea României”
Nicușor Dan a anunțat când va propune un nou premier și explică motivul întârzierii: „Am protejat imaginea României”
Cutremur la Pro TV: Aleksandras Cesnavicius pleacă după 13 ani la conducere. Cine este noul șef al postului și ce alte plecări majore urmează
Cutremur la Pro TV: Aleksandras Cesnavicius pleacă după 13 ani la conducere. Cine este noul șef al postului și ce alte plecări majore urmează
Învățătorul Petruț Rizea, mărturisire șocantă despre lupta cu depresia: „Elevii mei, singurul motiv pentru care mă ridic din pat și mai vin și mâine la școală”
Învățătorul Petruț Rizea, mărturisire șocantă despre lupta cu depresia: „Elevii mei, singurul motiv pentru care mă ridic din pat și mai vin și mâine la școală”
Decizie fără precedent a Meta care limitează la două ore pe zi timpul petrecut de adolescenți pe Facebook și Instagram și blochează aplicațiile noaptea, în SUA
Decizie fără precedent a Meta care limitează la două ore pe zi timpul petrecut de adolescenți pe Facebook și Instagram și blochează aplicațiile noaptea, în SUA
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton