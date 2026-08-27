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Dacă te-ai săturat de ras, ceară sau epilator și îți dorești o soluție de lungă durată pentru reducerea părului nedorit, probabil te-ai întrebat: când este cel mai bun moment să începi epilarea definitivă? Răspunsul depinde de mai mulți factori, însă, în general, cu cât începi mai devreme, cu atât ai mai mult timp pentru ca tratamentul să își producă efectele. Epilarea definitivă nu este o procedură care oferă rezultate complete după o singură ședință. Este un proces progresiv, care presupune mai multe ședințe și răbdare pentru a obține o reducere semnificativă și de lungă durată a firelor de păr.

La The Clinique, tratamentul este personalizat în funcție de caracteristicile fiecărei persoane, precum tipul de piele, culoarea și grosimea firului de păr, zona tratată și tehnologia utilizată.

Toamna și iarna sunt perioade bune pentru a începe epilarea definitivă

Dacă îți dorești să ai rezultate vizibile până în sezonul cald, toamna și iarna pot fi momente foarte bune pentru a începe tratamentul.

Motivul este simplu: epilarea definitiva necesită mai multe ședințe, realizate la anumite intervale de timp. În general, sunt necesare aproximativ 6 până la 10 ședințe, efectuate la intervale de aproximativ 4 până la 8 săptămâni, în funcție de zona tratată și de ritmul de creștere al părului.

Prin urmare, dacă începi tratamentul în lunile de toamnă, ai timp să parcurgi mai multe ședințe până la venirea verii. Astfel, nu este nevoie să începi tratamentul în grabă cu doar câteva săptămâni înainte de vacanță, când așteptările privind rezultatele sunt foarte mari.

Este important să reții că fiecare persoană răspunde diferit la tratament. Numărul de ședințe și intervalul dintre acestea sunt stabilite în funcție de particularitățile individuale.

De ce nu este suficientă o singură ședință?

Una dintre cele mai frecvente așteptări legate de epilarea definitivă este ca părul să dispară imediat după prima ședință. În realitate, procesul este gradual.

Laserul acționează asupra foliculilor de păr aflați într-o anumită etapă a ciclului de creștere. Deoarece firele de păr nu se află toate în aceeași fază în același timp, sunt necesare mai multe ședințe pentru a trata progresiv foliculii activi.

Primele rezultate pot fi observate după una până la trei ședințe, când o parte dintre firele tratate încep să cadă treptat. După aproximativ trei sau patru ședințe, densitatea părului poate scădea vizibil, iar firele pot deveni mai rare și creșterea lor mai lentă.

La finalul protocolului inițial, majoritatea pacienților pot observa o reducere de aproximativ 80–90% a firelor de păr, însă rezultatul poate varia de la o persoană la alta.

Cât timp durează până apar rezultatele finale?

În medie, rezultatele finale ale unui protocol de epilare definitivă pot fi obținute în aproximativ 6 până la 8 luni de la începerea tratamentului.

Această perioadă nu trebuie privită ca o regulă fixă. Unele persoane pot avea nevoie de mai multe ședințe, în timp ce altele pot răspunde mai rapid la tratament.

De aceea, dacă obiectivul tău este să reduci semnificativ părul nedorit până în sezonul de vară, este recomandat să începi tratamentul cu suficient timp înainte.

Nu este nevoie să aștepți primăvara pentru a începe epilarea definitivă. Din contră, un început mai devreme îți oferă timpul necesar pentru a parcurge protocolul în ritmul recomandat.

Ce factori influențează rezultatele?

Momentul în care începi tratamentul este important, dar nu este singurul factor care influențează rezultatele.

Culoarea și grosimea firului de păr au un rol important. În general, firele mai închise la culoare răspund mai bine la tratament, în timp ce firele foarte deschise sau foarte fine pot necesita mai multe ședințe.

Zona tratată este, de asemenea, relevantă. Zone precum axilele sau regiunea inghinală pot răspunde mai rapid, în timp ce zonele influențate hormonal, cum este fața, pot necesita un protocol diferit și, în unele situații, ședințe de întreținere.

Factorii hormonali pot influența, la rândul lor, evoluția tratamentului. Dezechilibrele hormonale pot stimula apariția unor fire noi, motiv pentru care rezultatele diferă de la o persoană la alta.

Tocmai de aceea, nu există un număr universal de ședințe care să fie valabil pentru toată lumea.

Epilarea definitivă înseamnă că părul dispare pentru totdeauna?

Este important să înțelegem corect termenul de „epilare definitivă”.

Scopul tratamentului este obținerea unei reduceri majore și de lungă durată a densității părului, nu neapărat dispariția absolută a fiecărui fir pentru tot restul vieții.

Foliculii tratați eficient nu mai produc aceleași fire de păr, însă, în timp, organismul poate activa alți foliculi care anterior nu erau activi. Astfel, după finalizarea protocolului pot apărea ocazional fire foarte fine sau izolate.

Pentru menținerea rezultatelor, în multe cazuri pot fi recomandate una sau două ședințe de întreținere pe an, în funcție de evoluția fiecărei persoane.

Este prea târziu dacă începi primăvara sau vara?

Nu. Faptul că nu ai început tratamentul în toamnă sau iarnă nu înseamnă că trebuie să mai aștepți un an.

Cel mai bun moment pentru a începe este, în primul rând, momentul în care ești pregătită să urmezi consecvent protocolul recomandat.

Chiar dacă începi primăvara, primele rezultate pot apărea după primele ședințe, iar densitatea firelor poate începe să scadă progresiv. Este însă important să ai așteptări realiste și să înțelegi că rezultatul complet nu se obține instantaneu.

Înainte de începerea tratamentului, specialistul poate evalua tipul de piele, firul de păr și zona care urmează să fie tratată și poate stabili planul potrivit pentru tine.

De ce este mai bine să începi din timp?

Unul dintre cele mai mari avantaje ale începerii din timp este că nu transformi epilarea definitivă într-o cursă contra cronometru.

Dacă începi cu câteva luni înainte de perioada în care îți dorești o piele cât mai netedă, ai timp să parcurgi mai multe ședințe, să observi cum reacționează părul la tratament și să ajustezi protocolul dacă este necesar.

În plus, rezultatele apar progresiv. După primele ședințe, părul poate deveni mai rar, mai fin și poate crește mai lent, iar după finalizarea protocolului inițial reducerea poate ajunge la aproximativ 80–90%.

Concluzie: când să începi epilarea definitiva?

Dacă te gândești de ceva timp să începi epilarea definitivă, toamna și iarna sunt perioade excelente pentru a începe, mai ales dacă îți dorești să ai rezultate cât mai vizibile până în sezonul cald.

Totuși, nu există o singură perioadă perfectă pentru toată lumea. Rezultatele depind de tipul de păr, culoarea și grosimea firului, zona tratată, factorii hormonali și răspunsul individual la tratament.

Cel mai important este să înțelegi că epilarea definitivă este un proces gradual, nu o procedură cu rezultate instantanee. În general, sunt necesare 6–10 ședințe, realizate la intervale de 4–8 săptămâni, iar rezultatele finale pot fi obținute în aproximativ 6–8 luni. Ulterior, ședințele de întreținere pot contribui la menținerea rezultatelor pe termen lung.

Dacă îți dorești să scapi treptat de grija epilării clasice și să începi un plan adaptat nevoilor pielii și firului tău de păr, primul pas este o evaluare personalizată. La The Clinique, tratamentul de epilare definitiva este adaptat caracteristicilor fiecărei persoane, pentru ca protocolul să fie cât mai potrivit și eficient.

Foto: Magnific

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