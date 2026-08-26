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Candelabrul pe care îl alegi decide și ce se întâmplă în tabloul electric

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Când siguranța automată de 10 A, curbă B, din tablou cade la câteva secunde după ce aprinzi candelabrul nou din living, problema nu e siguranța — e calculul de putere instalată pe circuit și curentul de pornire al corpului. Un candelabru cu multe brațe arată bine la tavan, dar la nivel de instalație el devine un ansamblu de surse care se adaugă pe același circuit de iluminat. Iar dacă tabloul electric a fost proiectat pentru corpuri simple, un candelabru cu multe becuri poate duce la declanșări repetate sau la limitarea neplăcută a altor lumini de pe același circuit.

De ce un candelabru influențează direct tabloul electric

Candelabrul nu e doar un obiect decorativ, e o sarcină electrică. Pe circuit contează două lucruri: puterea instalată — suma puterilor tuturor becurilor sau driverelor care pot fi aprinse simultan — și vârful de curent la aprindere, curentul de pornire.

La 230 V, o siguranță automată de 10 A, curbă B, tolerează în regim continuu aproximativ 2300 W, însă curba B este sensibilă la vârfuri scurte de curent. LED-urile au avantaje uriașe la consumul efectiv, dar pot genera vârfuri de pornire considerabile din cauza driverelor; halogenul are consum mare constant, fără vârfuri semnificative, însă încarcă rapid circuitul ca putere instalată.

Ce parametri din candelabru schimbă jocul în tablou

Număr de becuri și puterea lor. Un candelabru cu 10 brațe echipat cu becuri halogen de 28 W înseamnă 280 W doar candelabrul; cu LED de 4,5 W per braț, înseamnă aproximativ 45 W. Diferența se simte imediat pe circuitul de iluminat.

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Tipul sursei, LED versus halogen. LED-ul reduce masiv puterea instalată, dar implică driver cu un anumit curent de pornire. Halogenul nu are driver, dar ridică puterea totală și temperatura în corp.

Driverul dintr-un candelabru LED integrat. Un singur driver bun, cu limitare de curent de pornire (soft-start), apasă mai puțin pe curba B decât mai multe drivere slab filtrate.

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Dimming-ul. Un dimmer nepotrivit pentru LED sau pentru încărcarea respectivă poate produce vârfuri și flicker, amplificând șansele de declanșare sau uzură prematură.

Exemple rapide care explică de ce sare siguranța

Un candelabru cu 12 brațe și becuri halogen de 28 W însumează 336 W. Dacă pe același circuit există și două plafoniere de 100 W fiecare, tot halogen, circuitul urcă spre 536 W — departe de limita teoretică a siguranței de 10 A, dar suficient ca, în timp, încărcarea simultană și conexiunile îmbătrânite să pună probleme.

Schimbă aceleași 12 surse cu becuri LED de 4 W: 48 W total. Dintr-odată, aceeași compoziție decorativă devine prietenoasă cu tabloul electric.

Câte corpuri de iluminat pot fi pe un circuit

Întrebarea are sens doar prin prisma puterii instalate pe circuit și a vârfurilor combinate. Un circuit de iluminat protejat cu 10 A, curbă B, poate duce teoretic în jur de 2300 W, însă în practică proiectarea lasă marjă pentru porniri simultane și pentru extinderi.

Când apare un candelabru cu multe becuri și tabloul electric e vechi sau plin, soluția corectă nu e să ridici amperajul siguranței, ci să verifici încărcarea pe circuite și, la nevoie, să creezi un circuit dedicat pentru acel corp.

Recomandări aplicate, verificate în practică

  • Pentru un living de 20–25 mp, un candelabru cu 8–10 brațe echipat cu becuri LED E14 de 4–5 W, 3000K și CRI 90, oferă lumină caldă suficientă și menține puterea instalată sub 50 W pe circuit.
  • Dacă ai ales un candelabru LED integrat de 80–120 W, cere fișa tehnică a driverului și verifică explicit curentul de pornire; un inrush limitat reduce mult riscul de declanșare pe siguranță automată de 10 A, curbă B.
  • Într-un proiect de renovare, planifică o rezervă de circuite în tabloul modular — lasă 2–4 module libere pentru un posibil circuit dedicat candelabrului sau pentru extinderi ulterioare.
  • Pentru un candelabru mare, montat pe tavan înalt și comandat separat, un circuit dedicat cu conductor de 1,5 mm² și protecție selectată de electricianul autorizat, de regulă B6–B10, separă pornirea lui de restul încăperii.

Cum citești fișa tehnică a candelabrului cu gândul la tabloul electric

În fișele tehnice publicate pe eOrion.ro, candelabrele și lustrele includ date utile pentru această corelare: tipul de soclu, puterea maximă admisă per braț, puterea totală, compatibilitatea cu LED sau LED integrat și, unde e relevant, detalii despre driver și dimming.

În aceeași logică de proiect, cofretele și tablourile modulare listate de eOrion indică numărul de module, tipul de protecție acceptat și ușurința de extindere — criterii care fac loc unei rezerve de circuite atunci când estetica te duce spre un candelabru serios.

Întrebări frecvente, exact pe subiect

Câte corpuri de iluminat pot fi pe un circuit de 10 A, curbă B? Răspunsul corect se dă după suma puterilor și modul de aprindere. Ca referință, nu încărca circuitul până la limita teoretică; lasă marjă pentru vârfuri și pentru extinderi viitoare.

Ce se întâmplă dacă pun prea multe lustre pe un circuit? Crește puterea instalată și vârful de curent la aprindere; rezultatul poate fi declanșarea siguranței, mai ales când se aprind mai multe corpuri simultan.

LED sau halogen într-un candelabru cu multe brațe? LED, pentru a reduce puterea instalată; verifică însă curentul de pornire al driverelor și compatibilitatea cu dimmerul.

Trebuie circuit dedicat pentru un candelabru mare? Dacă puterea totală și curentul de pornire duc circuitul existent aproape de limită, un circuit dedicat dimensionat de un electrician autorizat e soluția curată.

Notează puterea totală a candelabrului — număr de becuri × W per bec, sau puterea LED integrat — și verifică prezența curentului de pornire în fișă. Compară cu protecția circuitului pe care va fi conectat, de regulă 10 A, curbă B la iluminat, și cu ce mai există pe acel circuit. Dacă ești la limită, alege surse LED mai eficiente sau un candelabru cu driver cu soft-start, ori solicită un circuit dedicat. Un electrician autorizat poate confirma calculul, astfel încât candelabrul dorit să rămână o decizie de stil care nu forțează instalația.

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