Zambilele, parfumul care anunță primăvara: cum pot fi integrate în grădină și pe balcon

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Zambilele se numără printre florile care reușesc să marcheze venirea primăverii nu doar prin culoare, ci și prin parfumul lor intens. Florile compacte, disponibile într-o varietate de nuanțe, pot transforma o grădină, o terasă sau un balcon într-un spațiu mai plăcut odată cu încălzirea vremii.Deși florile apar primăvara, pregătirea începe în toamnă. Bulbii de zambile se plantează înainte de venirea sezonului rece, astfel încât să aibă timpul necesar pentru a se adapta și pentru a înflori în sezonul următor.

De ce contează locul în care sunt plantate zambilele

Atunci când sunt alese plantele pentru o grădină, criteriile sunt de multe ori culoarea și forma florilor. În cazul zambilelor, merită luat în calcul și parfumul. Acesta poate influența inclusiv locul în care sunt amplasate.

Zambilele pot fi plantate de-a lungul unei alei, în apropierea unei terase sau lângă intrarea în locuință, astfel încât parfumul lor să poată fi remarcat mai ușor în perioada de înflorire.

Într-un strat de flori, bulbii pot fi grupați pentru a crea zone compacte de culoare sau pot fi combinați cu alte plante care înfloresc primăvara. Narcisele, lalelele și alte plante bulboase pot completa astfel aspectul unei grădini și pot contribui la o succesiune interesantă de forme și nuanțe.

O gamă variată de culori

Zambilele sunt apreciate și pentru varietatea de culori în care pot fi întâlnite. În funcție de soi, florile pot avea nuanțe de alb, roz, albastru, violet, roșu sau galben.

Alegerea culorilor poate influența aspectul întregii amenajări. O singură nuanță, folosită în mai multe grupuri, poate crea un aspect uniform, în timp ce combinațiile de culori pot aduce mai mult dinamism.

În cazul unei grădini mici sau al unui balcon, câteva grupuri de zambile pot fi suficiente pentru a introduce accente de culoare fără ca spațiul să pară aglomerat.

Plantarea începe toamna

Pentru ca zambilele să înflorească primăvara, bulbii trebuie plantați cu câteva luni înainte. Toamna este perioada potrivită pentru plantarea bulbilor cu înflorire de primăvară, iar alegerea locului poate fi făcută în funcție de condițiile de lumină și de drenaj ale solului.

Zambilele preferă, în general, locurile luminoase sau parțial umbrite și solurile bine drenate. Evitarea zonelor în care apa stagnează este importantă pentru sănătatea bulbilor.

Cei care își pregătesc din timp grădina pentru primăvară pot găsi mai multe variante de bulbi de zambile, în funcție de culorile și soiurile pe care doresc să le includă în amenajare.

Zambilele simple pot fi combinate cu alte flori

Diversitatea soiurilor permite crearea unor combinații diferite, în funcție de stilul grădinii. Zambilele cu flori simple se integrează ușor în grupuri alături de alte plante bulboase și pot fi folosite atât în grădină, cât și în recipiente.

În categoria dedicată se regăsesc și bulbi de zambile simple, care pot fi aleși în funcție de culoarea dorită și de spațiul disponibil.

Plantarea mai multor bulbi în aceeași zonă poate crea un efect vizual mai puternic în perioada de înflorire. În schimb, distribuirea lor în mai multe puncte ale grădinii poate crea mici zone de interes, care apar succesiv în peisaj.

Zambilele pot crește și în ghivece

Unul dintre avantajele zambilelor este că pot fi cultivate și în recipiente, ceea ce le face potrivite și pentru spațiile în care nu există o grădină propriu-zisă.

Pe un balcon sau pe o terasă, un ghiveci cu mai mulți bulbi poate deveni un punct decorativ în perioada de primăvară. Recipientele pot fi amplasate lângă o fereastră, în apropierea unei zone de relaxare sau la intrarea în locuință, acolo unde florile și parfumul lor pot fi observate mai ușor.

Pentru un aspect mai bogat, mai mulți bulbi pot fi plantați într-un recipient suficient de încăpător. Se poate opta pentru aceeași culoare sau pentru o combinație de nuanțe, în funcție de restul amenajării.

O grădină de primăvară se pregătește din timp

În cazul plantelor bulboase, perioada de plantare și cea de înflorire sunt separate de câteva luni. În toamnă, când multe dintre plantele din grădină intră în repaus, bulbii de zambile sunt puși în pământ pentru a oferi culoare și parfum în sezonul următor.

Această planificare le permite celor care își amenajează grădina să se gândească din timp la combinațiile de culori, la amplasarea grupurilor și la felul în care vor arăta diferitele zone în primăvară.

Zambilele pot ocupa un loc important într-o astfel de amenajare tocmai datorită combinației dintre aspect și parfum. Fie că sunt plantate în grădină, fie că sunt cultivate în ghivece pe balcon sau terasă, ele pot aduce un element distinct în perioada în care natura începe din nou să capete culoare.

Iar pentru ca florile să apară primăvara, momentul potrivit pentru primul pas este toamna.

Urmărește-ne pe Google News