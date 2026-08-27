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Ai un magazin de haine de damă? Uite cum alegi piesele care au șanse mai mari să se vândă, nu doar să arate bine pe umeraș

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Septembrie este una dintre lunile în care selecția produselor devine foarte importantă pentru un man din vacanțe, garderoba începe să se schimbe, apar nevoile pentru birou, ieșiri, evenimente și temperaturi mai scăzute. În același timp, pentru proprietarul magazinului apare tentația de a cumpăra multe modele noi doar pentru că arată bine la prima vedere.

Un produs frumos nu este automat și un produs ușor de vândut.

Dacă ai un boutique sau un magazin online, selecția ar trebui făcută pornind de la câteva întrebări simple: cu ce poate purta clienta această piesă, pentru câte ocazii o poate folosi, cât de ușor îi poți explica avantajele și cât de simplu o poate integra în garderoba pe care o are deja?

Croiala contează mai mult decât spectaculosul de moment

Modelele foarte speciale pot atrage atenția în vitrină sau într-un Reel, dar piesele versatile tind să îți ofere mai multe oportunități de vânzare.

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O cămașă care merge cu jeanși, pantaloni office și o fustă poate interesa mai multe cliente decât un articol potrivit pentru o singură ocazie. Același lucru este valabil pentru sacouri lejere, pantaloni cu croieli confortabile, rochii ușor de accesorizat sau compleuri ale căror piese pot fi purtate separat.

În septembrie, merită să cauți în special produse care fac trecerea între anotimpuri. O bluză care poate fi purtată singură acum și sub un sacou peste câteva săptămâni are o perioadă de vânzare mai lungă.

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Culorile trebuie alese cu clientele tale în minte

Un magazin poate avea o identitate cromatică puternică fără să transforme fiecare aprovizionare într-un pariu.

Uită-te la ce ai vândut în ultimele luni. Dacă clientele tale cumpără frecvent negru, bej, maro, bordo sau verde, aceste informații ar trebui să influențeze următoarea comandă.

HEBE Fashion, unul dintre cei mai mari furnizori de haine en-gros din România, oferă comercianților o varietate mare de culori și categorii, de la rochii și cămăși până la pantaloni, sacouri și compleuri. Platforma permite aprovizionarea online, iar produsele sunt importate direct din Italia.

În plus, HEBE Fashion oferă și un sistem de dropshipping pentru antreprenorii care vor să vândă haine fără să investească din start într-un stoc propriu. Magazinul sau creatorul de conținut se ocupă de promovare și de atragerea comenzilor, iar HEBE gestionează depozitarea, pregătirea coletelor și expedierea către clientul final. Modelul este util atât pentru afacerile aflate la început, cât și pentru magazinele online care vor să testeze categorii sau produse noi fără să blocheze buget suplimentar în marfă.

Mărimile universale pot simplifica stocul

Pentru un magazin mic, fiecare variantă de mărime înseamnă capital împărțit între mai multe SKU-uri. Din acest motiv, modelele cu mărime universală pot fi interesante atunci când croiala și materialul permit adaptarea pe mai multe tipuri de siluetă.

Aici prezentarea corectă devine foarte importantă. Arată produsul purtat, oferă măsurători și explică pentru ce conformații este potrivit. O formulare vagă precum „merge la toată lumea” poate genera retururi și nemulțumiri.

Uită-te și la valoarea pe care clienta o vede imediat

Seturile sunt un exemplu bun. Clienta vede din prima o ținută completă și poate înțelege ușor cum o va purta. Dacă piesele pot fi utilizate separat, argumentul devine și mai puternic.

Am discutat despre modul în care sunt selectate produsele pentru magazinele partenere cu Cristina Vasile, Owner HEBE Fashion:

 „Când alegem colecțiile, ne uităm foarte mult la cât de ușor poate fi purtat un produs. Comercianții ne spun permanent ce cer clientele lor, iar cele mai apreciate modele sunt de multe ori cele pe care o femeie le poate integra în mai multe ținute. De aceea lucrăm mult cu croieli lejere, seturi accesibile, variante de culoare și produse potrivite pentru mai multe stiluri”, ne-a spus Cristina Vasile.

HEBE Fashion are două puncte fizice în București, unde comercianții pot vedea produsele înainte de achiziție: ShowRoom Depozitul Mare, la intrarea în complexul Dragonul Roșu dinspre Fundeni, și Standul 83 din Dragonul Roșu 1. Dar, dacă preferi să cumperi online, HEBE iți pune la dispoziție platforma proprie haine-engros.ro, unde vei găsi o mulțime de produse exclusiv fabricate în Italia, la prețuri foarte accesibile. În plus, ai libertatea să combini culorile după preferințe, majoritatea produselor au mărimi universale care chiar se potrivesc și nu uita de opțiunea de dropshipping disponibilă, dacă vrei să testezi produsele HEBE fără să investești un leu în stocuri.

În septembrie 2026, cea mai bună selecție pentru magazinul tău nu trebuie să fie neapărat cea mai mare. Mai util este să alegi produse pe care știi cum să le prezinți, cui să le recomanzi și cu ce alte articole din magazin le poți combina.

Sursa foto: haine-engros.ro

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