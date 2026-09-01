Primul sezon NIBIRU scrie istorie: de la un vis la o destinație care a schimbat litoralul românesc

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Peste 2.6 milioane de vizitatori în primul sezon

Primul sezon NIBIRU se apropie de final, lăsând în urmă o vară care a schimbat regulile entertainment-ului de pe litoralul românesc și care a adus 2.6 milioane de vizitatori în cea mai nouă stațiune. Festivalurile cu artiști internaționali precum Playboi Carti, Future, Don Toliver, Tyla, Yeat și Quavo la Beach, Please!, Ozuna, DJ Snake, Nicky Jam, Farruko, Clean Bandit, Timmy Trumpet, Olly Alexander, Moojo, Gordo, Salvatore Ganacci, Lucenzo și HUGEL la GALAXIA, Black Coffee, John Summit, Charlotte de Witte, Marco Carola și The Martinez Brothers la NEBULA X, Taemin, Jeon Somi, WHIB și EVERGLOW la K-POP DAYS, Haddaway, Snap, Corona, Nana, ATC, Jenny (Ace of Base), Eric Martin (Technotronic), The Mad Stuntman și Garcia, la STARDUST, Timbaland, EVE, Fat Joe, Keri Hilson și Busta Rhymes la RETROGRADE, alături de festivalul dedicat muzicii rock românești ROCKDAYS, unde au concertat IRIS, Phoenix, Subcarpați, Direcția 5, Vița de Vie, Vama, Bosquito si multi altii, si serile de spectacole pe Center Stage cu artiști precum Smiley, Delia, INNA, Carla’s Dreams, Irina Rimes, Alex Velea, Theo Rose, Antonia, The Motans și Connect-R, experiențe pentru familii, activări tematice și o comunitate care a crescut împreună cu proiectul au transformat NIBIRU într-un exemplu de cum divertismentul poate rescrie calendarul unei destinații.

O vară care a început de la zero

Primul sezon NIBIRU a pornit dintr-o idee ambițioasă: aceea de a crea motive noi pentru care oamenii aleg litoralul românesc. La începutul verii, proiectul era o promisiune, o nouă stațiune care urma să apară la Costinești și să aducă ceva ce nu existase până atunci în România.

Pe parcursul lunilor iunie, iulie și august, NIBIRU s-a transformat dintr-un concept într-o destinație reală, cu festivaluri, concerte, experiențe pentru familii, zone de food și petreceri, care au adus sute de mii de oameni la Costinești. Acest sezon a demonstrat că modelul este viabil și că litoralul românesc poate deveni o destinație cu un grad ridicat de atractivitate, capabilă să genereze fluxuri consistente de vizitatori și dincolo de perioadele tradiționale de vârf ale sezonului estival.

NIBIRU a adus o schimbare a perspectivei asupra a ceea ce se poate construi în România:



“Mult timp, în România, am purtat conversația despre ce există în alte țări și ce ne lipsește nouă. Vara aceasta am demonstrat că putem construi aici ceva care merită văzut și din afara României. Că România are un cuvânt de spus în divertisment.

Următoarea etapă este ca NIBIRU să devină un motiv de călătorie și pentru publicul internațional: un om să descopere un artist sau un festival în program, să cumpere un bilet, să rezerve câteva zile de cazare și să vină în România pentru experiența de aici.” – Andrei Șelaru, CEO și co-fondator NIBIRU

Impact economic: 2,6 milioane de vizitatori și 400 de milioane de euro în economia locală

Primul sezon NIBIRU s-a încheiat cu cifre care depășesc orice estimare inițială. Peste 2.000.000 de vizitatori au trecut prin NIBIRU, iar incluzând și festivalul Beach, Please!, cifra totală de trafic depășește 2.600.000 de vizite. Echipa din spatele proiectului a organizat anul acesta 300 de evenimente, unde au fost prezenți peste 500 de artiști români și internaționali. Aceste vizite au generat în economia locală a județului Constanța aproximativ 400 de milioane de euro vara aceasta. La NIBIRU s-a înregistrat o medie de 42.000 de vizitatori pe zi, iar cu cele 5 zile de Beach, Please!, media crește la 50.000 de vizitatori pe zi, echivalentul unui oraș întreg care s-a mutat temporar la Costinești.

Festivaluri care au definit vara 2026

Primul calendar de festivaluri NIBIRU a inclus evenimente care au acoperit multiple generații și comunități muzicale. Vara 2026 a început cu BEACH, PLEASE!, festivalul care a deschis stațiunea NIBIRU și a adus la Costinești nume precum Playboi Carti, Future, Don Toliver, Tyla, Yeat și Quavo, marcând cea de-a cincea ediție aniversară și confirmând apetitul publicului pentru muzică trap și urban la nivel internațional.

A urmat GALAXIA, festivalul de muzică latino de pe litoralul românesc, cu artiști precum Ozuna, Nicky Jam, Farruko și HUGEL, care a confirmat potențialul regiunii ca destinație pentru acest gen muzical.

NEBULA X a adus muzică electronică la cel mai înalt nivel, în patru nopți dedicate genurilor house, techno și EDM, cu Black Coffee, John Summit, Charlotte de Witte, Marco Carola și The Martinez Brothers, consolidând poziția litoralului pe harta festivalurilor de profil.

K-POP DAYS a marcat un moment unic pentru muzica de gen și pentru regiune: prima experiență dedicată comunității K-POP din România, cu Taemin (SHINee), JEON SOMI, EVERGLOW și WHIB, care a descoperit cât de pasionați sunt fanii și cât de puternică este această comunitate.

Popcorn Days a celebrat fenomenul muzical românesc care a dominat playlisturile internaționale la începutul anilor 2000, reunitând nume emblematice ale acelei generații, precum INNA, Edward Maya, DJ Sava și Fly Project.

RETROGRADE a marcat ultimul mare eveniment din NIBIRU Arena din acest an și un final puternic pentru primul sezon de festivaluri, aducând la Costinești artiști care au definit muzica anilor 2000: Timbaland, EVE, Fat Joe, Keri Hilson, Busta Rhymes și La Familia, dintre care unii, precum Timbaland, au ajuns pentru prima dată în România.

Divertismentul care schimbă calendarul unei destinații

Impactul primului sezon NIBIRU nu s-a limitat la scenele din stațiune. Costineștiul a înregistrat trafic intens, turiști, restaurante pline, cazare ocupată și zeci de mii de oameni veniți pentru NIBIRU.

Pentru Selly, una dintre cele mai importante concluzii ale primului sezon este că divertismentul poate schimba calendarul unei destinații.

NIBIRU pe harta internațională: „planeta roz de la Marea Neagră”

Mult timp, în România, conversația despre entertainment s-a purtat în jurul a ceea ce există în alte țări și a ceea ce lipsește aici. Vara aceasta, NIBIRU a început să schimbe perspectiva.

Artiștii internaționali care au venit la NIBIRU au întâlnit publicul român, au filmat, au postat și au vorbit despre experiența lor. Au dus imaginile de la Costinești către comunități care, împreună, însumează sute de milioane de oameni din întreaga lume.

Pentru primul sezon al unei destinații construite de la zero, acest lucru a avut un impact foarte mare. Următoarea etapă este ca NIBIRU să devină un motiv de călătorie și pentru publicul internațional: un om să descopere un artist sau un festival în program, să cumpere un bilet, să rezerve câteva zile de cazare și să vină în România pentru experiența de aici.

O comunitate care a crescut împreună cu proiectul

NIBIRU și-a propus să dezvolte o abordare în care publicul are un rol real în evoluția destinației. Pe parcursul verii, organizatorii au ajustat programul pentru familii, au modificat fluxuri, au lucrat la transport și au implementat idei venite direct din comunitate.

Selly a explicat că publicul trebuie să aibă un rol real în evoluția acestui loc și că NIBIRU își propune să dezvolte o abordare în care comunitatea participă activ la ceea ce se construiește.

Organizatorii au schimbat programul când au văzut că familiile vor să vină mai devreme, au ajustat experiențe, au lucrat la transport, au modificat fluxuri, au citit feedbackul și criticile și au implementat idei venite direct din comunitate. Pentru echipa NIBIRU, aceasta este o formă reală de incluziune: oamenii participă, prin ideile lor, la ceea ce se construiește.

Accesibilitatea a devenit una dintre temele centrale ale primului sezon. Accesibilitate înseamnă preț, dar înseamnă și diversitate de experiențe, de generații, de gusturi și de comunități.

Muzica are capacitatea extraordinară de a uni oamenii. Vara aceasta, la NIBIRU, au fost văzuți oameni cu vârste și preocupări complet diferite cântând aceeași piesă. Publicul tânăr a descoperit artiștii părinților, iar părinții au venit la concertele copiilor lor.

Performanță și modele pentru noile generații

Pe parcursul primului sezon, NIBIRU a găzduit și 32 de olimpici naționali, care au urcat pe scenă și au fost aplaudați de mii de oameni. De asemenea, la NIBIRU au fost prezente personalități care reprezintă performanța românească în domenii complet diferite, de la Dumitru Prunariu, Ilie Năstase și Rică Răducanu până la Florian Munteanu.

NIBIRU și-a dorit să ofere noilor generații repere și modele de performanță: oameni și povești care merită cunoscute sau readuse în atenția publicului NIBIRU.

Un ecosistem creat în jurul unei noi destinații

Aceeași deschidere există și pe plan economic. În primul sezon, NIBIRU a însemnat o piață pentru foarte multe business-uri. Organizatorii au lucrat cu restaurante, furnizori, producători, servicii, artiști, artizani și vendori locali, cu obiectivul de a crea oportunități și în jurul proiectului.

În cadrul conferinței, Selly a anunțat că se pregătește o inițiativă împreună cu unul dintre partenerii care au fost alături în primul sezon și cu un nou partener strategic. Prin această inițiativă, organizatorii își doresc să sprijine proiectele de dezvoltare din zonă. Detalii despre modul de funcționare vor fi anunțate în perioada următoare.

Selly a transmis că NIBIRU vrea idei, antreprenori, soluții și oameni care văd lucruri pe care organizatorii poate încă nu le văd.

Potrivit lui Selly, un proiect de dimensiunea aceasta crește mult mai bine când, în jurul lui, crește un ecosistem. Iar același principiu se aplică întregului Costinești.

Organizatorii consideră că NIBIRU a contribuit la readucerea Costineștiului și a sudului litoralului în centrul atenției. Dar proiectul nu și-a propus să înlocuiască restaurantele, cluburile, terasele, evenimentele sau celelalte forme de petrecere a timpului liber.

NIBIRU coexistă cu restaurantele, cluburile, terasele, evenimentele și celelalte forme de petrecere a timpului liber și contribuie la creșterea unei destinații în care fiecare operator are propriul public și propria identitate. NIBIRU propune un concept diferit, iar tocmai diversitatea face litoralul mai puternic. Cu cât există mai multe motive pentru care oamenii vin pe litoral și mai multe experiențe între care pot alege, cu atât au toți de câștigat.

NIBIRU 2027: 74 de zile de sezon

În cadrul conferinței de presă, organizatorii au anunțat primele detalii pentru sezonul 2027:

Deschidere: 24 iunie 2027

24 iunie 2027 Închidere: 5 septembrie 2027

5 septembrie 2027 Durată: 74 de zile

Selly a declarat că NIBIRU își propune ca în 2027 să genereze, pe parcursul celor 74 de zile, motive pentru care oamenii să aleagă litoralul, să rămână mai mult și să revină.

Potrivit lui Selly, în primul sezon NIBIRU a construit și a testat un model, iar în al doilea sezon îl va dezvolta: cu infrastructură mai bună, cu acces mai simplu, cu experiențe și artiști noi, cu noi comunități, mai multe oportunități pentru business-uri și o componentă internațională mult mai puternică.

„Christmas in September”: finalul cu propria poveste

Pentru ultima săptămână a sezonului, NIBIRU a pregătit o experiență inspirată de atmosfera sărbătorilor de iarnă. Conceptul „Christmas in September” a pornit chiar de la mesajele comunității, care și-a dorit ca NIBIRU să găzduiască un eveniment de Crăciun la Costinești.

În ultima săptămână a sezonului, promenada NIBIRU este decorată cu un brad uriaș, la câteva sute de metri de mare, alături de lumini, decoruri și experiențe tematice. Atmosfera este completată de activități pentru copii, concerte, petreceri la Berărie, zone de food și cinema în aer liber.

„Singur acasă”, la cinema în aer liber, în colaborare cu Cinema Europa

Unul dintre momentele speciale pregătite pentru ultima săptămână este proiecția filmului „Singur acasă”, organizată în colaborare cu Cinema Europa.

Filmul va fi proiectat în aer liber, la NIBIRU, într-un cadru care combină nostalgia unuia dintre cele mai iubite filme de familie cu atmosfera neobișnuită de început de septembrie, la malul mării.

Proiecția este parte din programul „Christmas in September” și se adresează publicului de toate vârstele: familiilor care vor să petreacă timp împreună, celor care își doresc o seară relaxată în aer liber și tuturor celor care asociază filmul cu perioada sărbătorilor de iarnă.

Astfel, la NIBIRU, „Singur acasă” ajunge la cinema, la mare, în septembrie, într-o experiență care reinterpretează un ritual de iarnă într-un decor de vară.

Ultimele zile din prima ediție NIBIRU: programul ultimei săptămâni

Pe durata ultimei săptămâni, NIBIRU rămâne deschis începând cu ora 17:00.

Programul include:

Concerte la Center Stage în fiecare seară

Petreceri la Berăria NIBIRU, cu muzică și DJ sets

Promenada activă, cu activități pentru copii, spectacole și zone de relaxare

Decoruri și experiențe tematice „Christmas in September”, inclusiv bradul uriaș și instalațiile de lumini

Cinema în aer liber, cu proiecția filmului „Singur acasă”, realizată în colaborare cu Cinema Europa

Zone de food, plimbare și relaxare pentru familii și grupuri de prieteni

Aceasta este ultima ocazie din 2026 de a trăi prima ediție NIBIRU, iar prima ediție va avea întotdeauna ceva special. Peste 20 sau 30 de ani vor exista oameni care vor putea spune că au fost aici în anul în care a început totul, că au văzut primul sezon, primele festivaluri, primele seri de Center Stage și prima vară în care planeta roz a apărut la Costinești.

Ultima săptămână se adresează și locuitorilor din Constanța și din orașele apropiate, pentru care o vizită la NIBIRU poate însemna câteva ore de entertainment, fără să fie nevoie de o vacanță întreagă. În același timp, organizatorii îi invită în mod special pe cei care au lucrat în turism, HoReCa, servicii, retail, producție și evenimente pe durata verii.

Prima ediție NIBIRU încă se trăiește

Ultima săptămână marchează finalul primului sezon, dar nu și finalul proiectului NIBIRU.

Publicul, artiștii, echipele, partenerii, vendorii și oamenii care au contribuit la prima ediție formează comunitatea care a crescut în această vară la Costinești.

Potrivit lui Selly, la începutul verii NIBIRU spunea că își dorește să construiască un loc care îi aduce pe oameni împreună, iar acum știe că acel loc există. Vara se trăiește împreună, iar prima ediție NIBIRU încă se trăiește.

Selly invită publicul să încheie împreună primul sezon NIBIRU.

Despre NIBIRU

NIBIRU este o destinație de entertainment situată în Costinești, pe litoralul românesc. Primul sezon, desfășurat în 2026, a reunit festivaluri pe NIBIRU Arena, concerte pe Center Stage, Berăria NIBIRU, Promenada cu activități dedicate familiilor și o varietate de experiențe tematice. Proiectul urmărește extinderea sezonului estival, creșterea atractivității litoralului pentru publicul din România și din afara țării și diversificarea motivelor de călătorie către această regiune, cu impact asupra economiei locale și a dezvoltării turismului.

Foto credit: NIBIRU

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