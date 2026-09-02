Ghidul participantului la Always Forever Festival: Program, opțiuni de transport, opțiuni culinare și reguli de acces la Palatul Mogoșoaia, 4-5 septembrie 2026

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Ne luăm la revedere de la vară cu Always Forever Festival, care își deschide porțile în perioada 4–5 septembrie 2026, în cadrul domeniului Palatului Mogoșoaia.

Festivalul promite o experiență completă de muzică, gastronomie și relaxare într-un cadru istoric.

Program și Acces

Zile de desfășurare: Vineri, 4 septembrie și Sâmbătă, 5 septembrie 2026.

Orar: Porțile festivalului se deschid în ambele zile la ora 15:00, iar programul se încheie la ora 24:00.

Acces copii: Copiii cu vârsta de până la 12 ani (inclusiv) au acces gratuit, însoțiți de un adult.

Program pe Ore și Scene

ZIUA 1 — VINERI, 4 SEPTEMBRIE 2026

MAIN STAGE 15:00 – 16:00 | GATES OPEN 16:00 – 17:20 | PSIHOTROP 17:50 – 18:30 | KILLA FONIC 19:00 – 20:00 | JME 20:30 – 21:30 | AJ TRACEY 22:00 – 23:00 | SKEPTA

2ND STAGE — BACKYARD STAGE 18:00 – 21:30 | DJ MATEI 21:30 – 22:10 | ALBERT NBN 22:10 – 00:00 | DJ ANDREI



ZIUA 2 — SÂMBĂTĂ, 5 SEPTEMBRIE 2026

MAIN STAGE 15:00 – 16:00 | GATES OPEN

16:00 – 17:00 | MOONLIGHT BREAKFAST 17:30 – 18:30 | GOLAN (Hybrid Set) 19:00 – 20:00 | JACOTENE 20:30 – 21:30 | BROOKE COMBS 22:00 – 23:30 | HURTS



2ND STAGE — BACKYARD STAGE 18:00 – 20:00 | ZO 20:00 – 21:00 | DJ PAUL 21:00 – 22:30 | MAXIMILIAN & SORIN ZLAT JAZZ BAND 22:30 – 00:00 DJ PAPI



Food Court Lineup

Zona gastronomică reunește selleri locali de street food și deserturi:

Burgers & Street Eats: Yoyo Burger, Burger Van, Crunch, Gyros Mania, Strips & Chips, The Smokers, Crăpelniță.

Pizza & Bites: Jerry’s Pizza, Van Appetit.

Sweets & Treats: Dulce Tentație, Clătite de Poveste.

Cum ajungi la festival (și cum te întorci acasă)

Metrou + Autobuz (Doar pentru dus): Metrou M4 până la Străulești, urmat de autobuzul 436 până la Palatul Brâncovenesc și o plimbare de 10 minute (40–50 min total). Tren (Dus-Întors): Plecare din Gara de Nord până la stația Parc Mogoșoaia (11 min cu trenul), urmată de un mers pe jos de 20 de minute (30–40 min total). Opțiune disponibilă și pentru retur. Ridesharing – Blue: Folosește codul ALWAYSFESTIVAL pentru 50% discount la două curse Blue (până la 20 RON/cursă, o singură utilizare per utilizator). Ride-sharing/ Taxi: Cursă directă București – Palatul Mogoșoaia (30 min, în funcție de trafic). Mașină personală: Acces direct la Palatul Mogoșoaia (locuri de parcare limitate).

Activități, Târg & Zone de Experiență

Târgul Hot Lagoon Fair (Agora 3): Târg de design, fashion și creatori locali. Expozanți: BUMbagR, Berceiou, Bimbo, Daniel Lupu, Delia Cîrstea, Diana Vasilescu, Doe Factory, Grainspot, Iulia Verzan, Pretty Doomed, Surrogate Selves.

Zona de Joacă pentru Copii (Asociația Magic): Spațiu special amenajat pentru cei mici, coordonat de Asociația Magic, unde copiii se pot juca în siguranță.

Metode de plată (Sistem Cashless)

Plățile în cadrul festivalului (baruri, food court) se efectuează exclusiv fără numerar:

Card bancar personal.

Card dedicat festivalului: Se achiziționează și se încarcă cu numerar de la punctele Top-Up de lângă baruri. Sumele încărcate vineri sunt valabile și sâmbătă.

Refund: Restituirea soldului rămas pe cardul de festival se face în numerar, la punctele Top-Up, până la închiderea evenimentului.

Reguli de acces și securitate

Obiecte PERMISE: Ghiozdane/genți de maxim dimensiunea A4, cărucioare pentru copii, aparate foto/video compacte, camere GoPro, telefoane, baterii externe, balsam de buze, gel dezinfectant, șervețele umede, cremă de protecție

solară, picături de ochi, țigări, brichete, dopuri de urechi, ochelari de soare, pălării, evantaie/mini-ventilatoare electrice, pături și prosoape mici, medicamente doar în limita a 3

Obiecte INTERZISE: Arme, muniție, cuțite, obiecte ascuțite sau contondente, praștii, lanțuri, arme de jucărie, pistoale cu apă, materiale pirotehnice, artificii, petarde, lasere, lampioane, zmee, spray-uri cu aerosoli/paralizante/inflamabile.

Regimul medicamentelor:

Accesul este permis cu maximum 3 pastile în total per persoană (limitat la o doză zilnică fără prescripție pentru cei fără boli cronice), în timp ce persoanele cu afecțiuni cronice pot intra cu doza zilnică de medicamente specifice (cum ar fi spray-ul pentru astm, verificat confidențial la intrare de cadrul medical SMURD/Salvare) doar în baza unei prescripții medicale valabile.



Acces și Bilete

Biletele sunt disponibile acum pe platforma iabilet.ro prin link-ul oficial: tickets.alwaysforeverfestival.ro.

Despre Always Forever

Always Forever nu este doar un festival, ci o stare de spirit. Este despre conexiunea dintre muzică, artă și spațiul istoric, oferind o platformă unde comunitatea se poate exprima liber sub semnul calității și al inovației.

Bazar Production

Cu o activitate de peste 25 de ani în industria de entertainment, Bazar Production semnează organizarea a peste 1.000 de evenimente care au adunat, împreună, peste un milion de spectatori. Expertiza noastră acoperă proiecte de diverse scări, de la festivaluri de nișă până la mari producții pe stadioane.

Deținător al unor branduri iconice precum The Mission, Always Forever, Fall in Love și Miez. Portofoliul include nume globale precum Kings Of Leon, Placebo sau Jessie Ware.

Producător al unor evenimente record, precum Meciul de Retragere al Generației de Aur (50.000+ spectatori pe Arena Națională) și zone de Public Viewing pentru Euro 2024.

Corporate & Producție: Partener strategic pentru branduri de top (Coca-Cola, Heineken), oferind soluții integrate de logistică, ticketing și management de eveniment la standarde internaționale.

Partenerii media, aici: https://alwaysforeverfestival.ro/parteneri/

Ne vedem la Always Forever Festival.

Si aici:

Instagram: @alwaysforever.festival

Tik Tok: alwaysforever.festival

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