De ce și-a concediat Mihai Bobonete fosta bonă a copiilor. „Am zis că nu are cum!” Ce a făcut femeia cu un obiect din casa Cătălinei

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Mihai Bobonete a rememorat cu umor, dar și cu o doză de îngrijorare, experiențele neașteptate pe care le-a trăit alături de soția sa, Cătălina, în perioada în care au apelat la ajutorul unei bone pentru cei doi copii ai lor. Îndrăgitul actor și partenera lui de viață, care sunt împreună încă din adolescență, au trecut prin situații uluitoare când au lăsat responsabilitatea celor mici pe mâna unei persoane din afara familiei.

A sunat să verifice copilul și a realizat că bona era băută

Unul dintre cele mai tensionate momente s-a petrecut în timpul unei scurte vacanțe pe litoral. Ajunși la destinație destul de târziu, cei doi părinți au decis să dea un telefon acasă la ora la care știau că micuțul trebuia să facă baie, însă răspunsul primit de la bonă i-a lăsat fără replică.

„Am ajuns la mare destul de târziu pe la 9 seara și pe la 21.30 când știam că e băița, băusem 2 pahare și eu și Cătălina, am zis să sunăm să vedem ce se întâmplă. Mi-a răspuns băută, că e bine copilul, doarme, ea se uita pe Antena 1 la concurs și mi-a spus că Temișan pare că nu îmbătrânește. Am întrebat-o dacă a băut ceva și mi-a spus că două pahare înainte de culcare. L-am trimis pe fratele meu urgent acolo”, a povestit Mihai Bobonete.

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Gestul care a dus la concedierea imediată a bonei

Deși episodul din timpul nopții ar fi fost un semnal de alarmă suficient pentru mulți părinți, nu consumul de alcool a fost motivul definitiv care a pus capăt colaborării. Picătura care a umplut paharul a fost dispariția unei piese vestimentare din șifonierul Cătălinei.

„Am zis că nu are cum, într-o seară am ieșit la restaurant, Cătălina și-a pus pe ea o bluză plină de flori, dar nu i-a plăcut cum îi stătea, a dat-o jos, a pus-o pe umeraș, atârnată pe mânerul de la șifonier și când ne-am întors nu mai era. Abia a treia oară când am întrebat-o pe Ioana de bluză a recunoscut că e a luat-o”, a mai dezvăluit actorul.

Pierderea încrederii a fost decisive pentru Mihai Bobonete și soția sa. În momentul în care au realizat că persoana angajată să aibă grijă de copiii lor nu respectă limitele de bază din casă, cei doi au decis să renunțe definitiv la serviciile acesteia.

Foto – Facebook

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