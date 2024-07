Laura Lavric (77 ani) a ajuns în centrul unui scandal după ce pe numele ei a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Solista de muzică populară ar fi lovit în weekend un alt artist, iar acesta i-a făcut plângere la Poliție. Interpreta neagă acum acuzațiile și spune ce s-a întâmplat, de fapt, din punctul ei de vedere.

Artistei Laura Lavric i s-a deschis dosar penal

Luara Lavric a fost invitată să cânte la o nuntă, în Iași, alături de un alt cântăreț local, Iulian Cosmin M, membru al unei formații din Hârlău. Însă, se pare că la eveniment au existat câteva neînțelegeri între cei doi artiști.

În urma unui dialog aprins, solista l-ar fi pălmuit pe Iulian în fața celorlalți invitați. Bărbatul i-a făcut apoi plângere penală la poliție pentru lovire sau alte violențe.

Cântărețul a susținut că Laura Lavric ar fi intrat peste el pentru a-și susține programul artistic. Apoi, după momentul ei, interpreta de muzică populară l-ar fi pălmuit.

Însă, Laura Lavric spune că lucrurile s-au petrecut total diferit și crede că artistul din Iași vrea doar să câștige niște bani de pe urma ei.

Potrivit Laurei Lavric, incidentul a avut loc sâmbătă, când a fost invitată să cânte alături de formația din care face parte și tânărul care i-a făcut plângerea penală.

Artista ar fi ajuns în jurul orei 22:30, după care a început spectacolul în fața invitaților. Atunci, atmosfera era întreținută de cântărețul local. După încheierea momentului artistic, Laura Lavric s-a fotografiat cu mirii, după care a fost abordată de Iulian Cosmin M. Deși au avut o conversație aprinsă, aceasta spune că nu l-a pălmuit, ci doar l-a prins de obraz.

Ce s-a întâmplat, de fapt, potrivit Laurei Lavric

Laura Lavric spune că tânărul i-a adresat injurii, moment în care s-a enervat foarte tare și l-a prins de obraz. Interpreta de muzică ușoară crede că bărbatul vrea să obțină bani de pe urma ei.

„Feciorul zice că nu se poate aşa ceva. El ne-a zis mie şi fiului meu să ne fie ruşine. Eu am vrut să vorbesc cu el să văd ce îmi spune, iar el mi-a spus „Du-te dr******i!”. Atunci am luat foc. L-am prins aşa de obraz, dar nu l-am lovit. El poate să mă dea în judecată cât vrea, că nu îmi va face nimic, dar mai ştii cum e în ţara asta, că de multe ori dreptatea se face şi cu minciună. Cred că vrea să mă facă de bani, dar bani de la mine nu va vedea. Păi dacă eu îi dădeam una, nu îi ţâşnea sângele? Păi ca să mă dea în judecată trebuie să aibă certificat medico-legal”, a spus Laura Lavric pentru Spynews.

Artista s-a consultat cu un avocat și spune că și colegii lui Iulian Cosmin M au afirmat că acesta este mai „arogant”.

„Dacă îl băteam, de ce a mai cântat şi duminică, a doua zi? Nu trebuia să fie la spital? Crede-mă, nu are nici măcar o zgârietură. Mi-au spus şi colegii lui din formaţie, că el e mai arogant, mai obraznic aşa, poate e băiat de părinţi de bani gata”, a mai spus artista.

Artistul spune cum a început conflictul

La rândul lui, Iulian Cosmin, și-a expus punctul de vedere și a povestit de unde ar fi pornit conflictul. Bărbatul spune că el cânta când a ajuns Laura Lavric și a trimis pe cineva să îi aranjeze microfonul. Artistul a precizat că el nu a schimbat nicio vorbă cu cântăreața și că aceasta l-a lovit din senin, în timp ce el cânta.

„Eu nu am schimbat nicio vorbă cu dumneai în seara aceea. Eu am vorbit doar cu domnul pe care l-a trimis să instaleze microfonul și atât. Nu știu care a fost motivul, că și mirii au rugat-o să aștepte, dar nu a fost de acord. A intrat, eu am înțeles până la urmă situația, am lăsat de la mine, m-am oprit eu și am lăsat-o să își facă programul. (…) Am lăsat o pauză de vreo cinci minute, ei au făcut niște poze prin sală, eu nu am vorbit nimic cu ea, ca ulterior, după pauză să încep și eu programul. Înainte să plece, dumneai a venit până la mine, eu cântam, eram concentrat”, a afirmat Iulian Cosmin la Antena Stars.

„Mi-a zis cum am avut tupeu să mă iau de Victor. Eu nu i-am oferit niciun răspuns, pentru că eu cântam și nu pot vorbi în timp ce cânt. I-am făcut un simplu semn cu mâna, prin care să înțeleagă că nu pot să răspund și sunt concentrat. (…) Ulterior ea mi-a zis răspicat că sunt un nesimțit și m-a lovit cu palma peste față”, a completat el.

Artistul susține că Laura Lavric a continuat să îl jignească în fața mirilor și a invitaților acestora.

„Un gest foarte urât la vârsta dumneai. Am înțeles de la miri că ea, ieșind afară după ce m-a lovit cu palma peste față, mirii o așteptau afară, le-a recunoscut mirilor. În continuare m-a înjosit, m-a jignit și a adus vorbe la adresa mea”, a mai spus el.

